Павел Вирский: русский дворянин из Одессы, создавший гопак

25 февраля 1905 года родился Павел Вирский, превративший малороссийские народные танцы в высокое сценическое искусство и создавший тот гопак, к которому привыкло уже не одно поколение зрителей во всём мире

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076049315_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_92ffa68c5bc2f99cfae70cf78a915851.jpg

Мальчика назвали в честь отца, банковского работника и инженера по образованию. Павел Вирский-старший любил литературу и театр, но сыновей деятелями культуры не видел. Старший Алексей, родившийся в 1903 году, с детства проявлял интерес к морскому флоту, а младшего отец видел продолжателем своей линии.Предполагалось, что Павлик будет учиться точным наукам в Германии. Но в престижной Ришельевской гимназии Одессы математика мальчику не давалась, зато по музыке, эстетике, танцу – "отлично". Мальчик с нетерпением ждал выходных, когда вся семья отправлялась в одесскую оперу, где у Вирских была своя ложа.Первую роль Павлик Вирский исполнил в пять лет – в домашнем спектакле он станцевал партию принца Одуванчика. Мальчик и в самом деле оказался предрасположен к танцам и хорошо играл на рояле.Во время Гражданской войны Павел с братом и отцом ходили на пляж, мочили в морской воде канаты, сушили их и собирали соль, которую и продавали. Ещё Павел таскал камни на стройке, был сторожем, статистом в оперном театре. При этом продолжал обучение в школе, которую закончил в 1923 году.В 1917 году в Одессе оказалась известная цирковая труппа "Труцци", известная своими номерами с лошадьми. Юноша устроился туда работать. Но, выполняя воздушный прыжок, он поскользнулся и упал лицом в конский навоз:"Я рыдал! Больше в цирк не пошёл. Моя гордость была так уязвлена, что я не хотел жить. Но отец отнесся к моему несчастью иначе: "Перестань хныкать! Разве это горе? Пойди в больницу. Посмотри, как мучаются тяжелобольные люди".Павел пошёл, посмотрел. И ему захотелось не только жить, но и танцевать.В 1923 году Павел Вирский поступил в Одесский музыкально-театральный техникум, параллельно работая артистом балета. По окончании учёбы в 1927-м он сразу же был принят в Государственную балетную школу при Большом театре в Москве, на курс известного балетмейстера Асафа Месерера.Для выпускного экзамена Павел Вирский придумал образ пьяного матроса: за кулисами он залезал на двухметровую лестницу и, когда начиналась музыка, вываливался на сцену. Зал аплодировал, смеялся, плакал. Уникальный номер хотел купить сам Мессерер, но начинающий артист не согласился. Позже Вирский работал с этим номером в одном из ночных клубов и получал за выступление 25 рублей (в 1928 году средняя зарплата на промышленных предприятиях Москвы составляла 75 рублей).Закончив обучение в Москве в 1928 году, Вирский вернулся в Одессу, где уже в 1932-м стал балетмейстером театра оперы и балета. В то время в оркестре этого театра играл Святослав Рихтер, с которым Вирский подружился. А через год его пригласили на пост художественного руководителя Харьковского театра оперы и балета – тогда столичного.В Харькове Вирский познакомился с хореографом и балетмейстером Михаилом Соболем, который с 1910 года занимался театрализацией народных обрядов и традиций. Соболь, в частности, создал хореографические сюиты "Свадьба на Украине", "Запорожские казаки", "Украинские девичьи хороводы". Именно он, используя знание классического балета, ввёл в свои представления ряд движений, присущих украинскому мужскому танцу – присядку, "ползунец", "разножки" и т.п.В 1935 году Вирский и Соболь перешли на работу в Киевский театр оперы и балета, балетной труппой которого тогда руководил специально присланный из Большого театра Леонид Жуков. Жуков привлёк Соболя, а также композитора и хореографа Василия Верховинца (настоящая фамилия – Костив) к подготовке выступления на Международном фестивале народного танца в Лондоне. Именно Жуков и Верховинец впервые поставили танец "Трёхколенный гопак", который и получил первую премию на фестивале.Танец этот состоял из двух частей. Первая – "Казачок" – принадлежала Верховинцу. В ней демонстрировалась мужская виртуозность, а девушки своими плавными движениями создавали лирический контраст. Вторая часть – "Гопак" – была поставлена ​​Жуковым. Это был виртуозный, насыщенный сложными танцевальными движениями, стремительный мужской танец, который вместе с "Казачком" составлял единое гармоничное целое. "Трёхколенный гопак" выполнялся в очень быстром темпе и выглядел весьма эффектно. Солистом был сын Михаила Соболя – Александр, только он смог исполнить все сложные пируэты.Лондонские рецензенты отмечали, что "русские казаки" превзошли все ожидания. Газета Times 18 июля 1935 года написала:"Всё это было новым для нас. Русские танцоры с Украины исполнили "Гопак" с таким профессиональным мастерством, что всколыхнули публику, разожгли её энтузиазм. Мы увидели, какое прямое влияние имеют народные танцы на балет".На первой декаде украинской литературы и искусства в Москве в марте 1936 года зрители снова увидели танец Верховинца-Жукова, который после фестиваля получил неофициальное название "Лондонский гопак". Теперь его исполняли артисты балета Киевского оперного театра как заключительный хореографический номер оперы "Запорожец за Дунаем".Солист и балетмейстер Большого театра, а также номенклатурный хореограф (поставил ряд парадов на Красной Площади) Игорь Моисеев был вдохновлён успехом киевских коллег в Лондоне – он ведь сам был уроженцем Киева. При поддержке председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова лг добился проведения Всесоюзного фестиваля народного танца в ноябре 1936 года и создания первого профессионального ансамбля народного танца.Руководители Советской Украины Григорий Петровский и Станислав Косиор решили не отставать от Москвы. В апреле 1937 года был объявлен набор в Ансамбль народного танца УССР, куда практически в полном составе была принята группа, выступавшая в Москве. Руководителями ансамбля были назначены Павел Вирский и Николай Болотов, который ранее работал с Вирским в Харькове и Одессе, и также был выпускником Одесского музыкально-театрального техникума.Павел Вирский с воодушевлением принялся за развитие наработок своих предшественников. В ходе своего первого выступления в Москве 1 сентября 1937 года Ансамбль народного танца УССР исполнил "Украинскую сюиту", содержащую элементы "Казачка" и "Гопака", а также "Шахтёрский перепляс", созданный на основе народных танцев, записанных в Донбассе.Несмотря на номенклатурный статус ансамбля, Павлу Вирскому так и не выделили квартиру в Киеве, и в 1940 году он ради жилья стал балетмейстером Ансамбля песни и пляски Киевского военного округа. В годы Великой Отечественной войны Вирский с этим ансамблем постоянно выступал на фронте, где и познакомился с руководителем Ансамбля песни и пляски Советской армии Александром Александровым, который в 1943 году пригласил его к себе балетмейстером.После смерти Александрова в 1946 году Вирский стал главным балетмейстером Ансамбля песни и пляски Советской армии, заслуженным деятелем искусств РСФСР и лауреатом Сталинской премии первой степени. Но коллектив раздирали склоки, на фоне этого балетмейстер даже получил инфаркт. В 1955 году Вирский возглавил Государственный ансамбль танца Украинской УССР, где проработал последующие 20 лет.Именно в этот период Вирский трансформировал "Гопак" в тот танец, к которому ныне все привыкли, а также создал основанные на украинском фольклоре танцы "Мы с Украины", "Запорожцы", "Ползунец", "Сёстры", "Чумацкие радости", "Ой, под вишней", "Подоляночка", "О чём верба плачет", "Рукодельницы" и многие другие. Вирский писал, что "главный принцип нашей работы заключается не просто в копировании этнографических моделей национальных танцев, а в их творческой интерпретации и обогащении".Танцами в постановке Вирского восхищались многие мировые знаменитости – Сальвадор Дали, Серж Лифарь, Игорь Стравинский, Ив Монтан. Фурор вызвали первые его гастроли в Северной Америке в 1962-63 годах, когда ансамбль дал почти 100 концертов в различных городах США и Канады. Примечательно, что активисты из местной украинской диаспоры эти концерты пикетировали, и призывали соплеменников на них не ходить – мол, приехали не украинские танцоры, а "москали".Участвовавший в тех гастролях танцор и хореограф Григорий Чапкис в одном из своих последних интервью утверждал, что ансамбль Вирского хотели уничтожить в Канаде, подложив взрывчатку в реквизит, но вследствие снегопада аэропорт закрыли, людей отправили автобусами, а реквизит – фурой, которая и взорвалась."Мы остались без костюмов и музыкальных инструментов. Как сейчас помню, артисты копались в пепле в надежде, что хоть что-нибудь уцелело. Но об этом не было и речи. Я нашел лишь фрагмент буклета с фотографией Вирского. Отряхнув с портрета пепел, поместил его в рамочку и принес Вирскому: "Пал Палыч, вы восстали из пепла".Обнаружить следы подобной истории в канадской прессе не удалось.На гастролях в Мадриде в 1969 году после выступления ансамбля на сцену поднялся мужчина со шрамом на щеке, сопровождаемый женой и маленькой дочерью. Он рассыпался в комплиментах в адрес балетмейтера, а когда чета с ребенком покинула сцену, к Вирскому подошли приставленные к ансамблю сотрудники КГБ и сообщили, что он общался с самим Отто Скорцени.Когда ансамбль вернулся в Киев, Вирского вызывали в органы, требовали писать многочисленные объяснительные. Он стал болеть, несколько лет пребывал в опале – не спасли ни статус народного артиста УССР и СССР, ни Шевченковская премия, ни даже Государственная премия СССР 1970 года.Всё изменилось, когда его поздравил с 70-летием Владимир Щербицкий, сообщивший, что хореограф награждён Орденом Дружбы народов.В отличие от многих других "выездных" деятелей искусств Павел Вирский не привёз себе из-за границы ничего, кроме хорошего рояля. Как вспоминала его единственная дочь, все мысли отца были не о заработках, а о новых проектах:"В конце жизни очень хотел поставить танец по мотивам гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Уже были сделаны эскизы. И даже начались репетиции. Но, увы, не успел – смерть помешала осуществиться мечте".Павел Вирский умер 5 июля 1975 года после операции в связи с запущенным раком желудка, и был похоронен на Байковом кладбище в Киеве. С 1977-го Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины носит имя своего создателя. С 1980 года ансамбль возглавляет уроженец Львовщины Мирослав Вантух. Он хоть и не прошёл школу Вирского, однако пытается продолжать его традиции – к примеру, в 1986 году поставил "Украинский мужской танец с бубнами".Последний раз ощутимую помощь от государства ансамбль получал ещё в годы правления президента Леонида Кучмы. Ныне коллектив, остающийся "визитной карточкой" Украины, живёт прошлым – последние оригинальные постановки были осуществлены в 1999-2000 годах.

