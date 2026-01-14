https://ukraina.ru/20260114/ekonomika-ukrainy-i-voyna-spor-na-90-mlrd-evro-i-razmorozhennye-batarei-1074251627.html

Экономика Украины и война: спор на 90 млрд евро и размороженные батареи

Не успели закончиться рождественские праздники, которые киевская власть отмечать не велела, передвинув Рождество на 25 декабря, как по украинским объектам полетели дроны, крылатые ракеты и даже "Орешник". Поэтому главной темой минувшей недели стал замерзающий Киев, где тысячи многоквартирных домой остались без отопления в период сильных заморозкой.

Читайте об этом и иных событиях в украинской экономике в традиционном обзоре по средам.Замерзающий КиевВ ночь с 8 на 9 января ВКС России нанесли удар по объектам тепло-, и электроэнергетики Украины. Особенно досталось Киеву, где сразу же после ударов без электроэнергии и тепла остались порядка 6 тыс. многоквартирных домов. Чтобы предотвратить размораживание систем отопления, городские власти дали команду коммунальщикам сливать воду, а мэр Кличко посоветовал горожанам уехать. Тем временем, в Киев вернулись морозы.Премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя удары, обещала, что на восстановление подачи теплоснабжения в МКД уйдёт 2–3 дня. Однако сроки оказались слишком оптимистичными и уже к 10 января Свириденко их скорректировала, сдвинув дату подачи тепла на 15–16 января. Но к 13 декабря без тепла были 500 киевских многоэтажек.Конец текущей недели как дата решения проблем с теплом выглядит более реалистичной датой, однако и она выглядит оптимистичной.Во-первых, при отрицательных температурах никто заполнять систему теплоносителем не будет — это делают только при отсутствии мороза, а морозы прогнозируются вплоть до 25 января. Это минимизирует риски замерзания теплоносителя в трубах и даёт больше времени слесарям для реагирования на неизбежно возникающие проблемы в виде порыва на теплотрассах (они в постсоветских городах из-за изношенности коммуникаций являются абсолютной нормой). Плюс котельным требуется время для прогрева гигантского объёма воды в системе отопления.Во-вторых, заполнение систем водой потребует времени и сил. Нормой для всех городов является дикий некомплект в бригадах слесарей УК: если аварийные службы ещё кое-как укомплектованы, то плановые работы выполнять некому.В-третьих, после слива воды система отопления завоздушивается и этот воздух после подачи тепла будет выдавливаться водой от работающих циркуляционных насосов в батареи и стояки. И если в доме нет жильцов на верхних этажах, то спускать воздух некому. Как следствие, диспетчеры получают вал жалоб на холодные батареи от мало что понимающих в физике и инженерии жильцов со склонностью к истерикам, а слесари таких жильцов ненавидят.Во многих домах из-за безразличия жильцов нет старших по дому, поэтому взаимодействие между слесарями и жильцами будет ещё сложнее и мучительнее: некому дать ключи, открыть подвал, проинформировать жильцов, сходить к престарелым (выпустить воздух из батарей, подтянуть американки и так далее).Проще говоря, слесари просто выбьются из сил и скорость выполнения работ сильно упадёт — нельзя за неделю теми же силами сделать то, что делается за месяц.Таким образом, совет Кличко об отъезде из города верен — МКД будут стремительно остывать, а нагреть их электричеством невозможно. Во-первых, сети на такое не рассчитаны изначально. Во-вторых, электроэнергия в Киеве подаётся по графику.Тем не менее, несмотря на ЧП, не всё так плохо для простых жителей Киева: киевские ТЭЦ живы и дымят в небо, в часть МКД тепло вернули, а вот в 1,5–2 тыс. квартир тепло вернут нескоро — из строя вышли несколько насосов подкачки, обеспечивающих подачу воды с ТЭЦ. Именно их отогревали газовой горелкой киевские коммунальщики на опубликованном Виталием Кличко видео. Аналогичную процедуру придётся проделывать в десятках (если не сотнях) киевских многоэтажек, где вовремя не спустили воду из системы отопления и разморозило трубы с батареями — в сети становится всё больше соответствующих фотографий.А пока же квартиры киевлян стремительно остывают: к воскресенью температура воздуха в них упала до 9–12 градусов тепла, на стёклах стала образовываться наледь. В соцсетях жители делятся грустными советами об обогреве квартир с помощью казанов и огнеупорных кирпичей, которые греют газовые плиты."Орешник" и ПХГК слову, о газе. На минувшей неделе по Украине во второй раз прилетел "Орешник". Изначально предполагалось, что ракета попала по Бильче-Волицко-Угецкому ПХГ на 17 млрд м3 газа — это основное для Украины газовое хранилище. В сети даже появилось видео о падении давления газа на примере ряда квартир из Львова.Выведение из строя ПХГ стало бы для жителей Украины катастрофой и быстро превратилось бы страну в большое Приднестровье, которое силами Кишинёва и Киева осталось в начале прошлого года без газоснабжения.Однако в дальнейшем было выясненено, что "Орешник" прилетел авиаремонтному заводу во Львове. Прилёт МБР по инфраструктуре ПХГ вывел бы из строя солидную часть её наземного оборудования, отвечающего за закачку и подъём газа, что достаточно быстро сказалось бы на давлении газа в магистральных газопроводах.В таком бы случае появились бы новости о введении ограничений на потребление газа: сначала для промышленных потребителей ввели бы полный запрет, затем стали бы ограничивать предприятия тепло-, и электроэнергетики. По крайней мере, так действовали власти Приднестровья, где ввели режим ЧП в энергетике и почти месяц выживали за счёт запаса газа в трубах магистральных газопроводов.Однако никаких ограничений по газу украинская власть не вводила, поэтому прилёта "Орешника" по ПХГ не было. А к вечеру 12 января удар по авиаремонтному заводу подтвердило и Минобороны России.Ситуация в электроэнергетикеНе успели энергетики вывести из блэкаута Днепропетровскую область, как пришлось спасать Запорожскую область, где в ночь 10 на 11 января пропало электричество и напряжение в сети прыгало от 50 до 270V. Впрочем, с Запорожской областью управились быстро, чего не скажешь о левобережье Киева, где действуют аварийные графики отключения электроэнергии. Ничуть не лучше ситуация в Ирпене — пригороде Киева. Город без обесточен и запитать его вновь обещают не раньше вечера среды. В ночь с 12 на 13 декабря обострились проблемы на правом берегу Киева. В ряде киевских квартир света нет уже 5 суток подряд. А в Одессе работу электротранспорта восстановить обещают не раньше февраля.Впрочем, отслеживание прилётов и графиков отсутствия электроэнергии с декабря прошлого года перестало иметь какой-либо смысл: прилетает везде и всюду, а свет отключают повсеместно — вопрос лишь в режиме и длительности отключений.А пока отсутствие электроэнергии сильно бьёт по бизнесу, включая даже самые выносливые отрасли. Торговые сети Novus и "Сильпо" и приостановили работу части своих супермаркетов в Киеве из-за выхода из строя генераторов, которые не выдерживают длительной работы.Восстановление Украины за 800 млрд долларовНа этом крайне безрадостном для простых граждан фоне издание The Telegraophсо ссылкой на свои источники сообщает о намерении США и Украины подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе (пройдёт с 19 по 23 февраля) соглашение о восстановлении Украины общей стоимостью 800 млрд долларов. План рассчитан на 10 лет, а в сумму включены кредиты, гранты и частные инвестиции. Судя по всему, главным инструментом для управления средствами станет созданный во исполнение условий "минеральной сделки" американо-украинский фонд.По правде говоря, сказать какая это по счёту инициатива по восстановлению Украины автору крайне сложно. С 2022 года ежегодно собираются конференции по восстановлению Украины, но к самому процессу не приступили и не приступят — Украина ЕС нужна лишь для войны с Россией, а США исключительно для зарабатывания денег. Поэтому судьба у фонда на 800 млрд будет такая же, как и у остальных начинаний.Не слишком быстро идут дела и с реализацией "минеральный сделки", на которой США как планировали зарабатывать. Ещё в конце сентября прошлого года на Украину прибыла делегация из США для анализа минерально-сырьевой базы. И вот победителем конкурса по соглашению о разделе продукции по добыче лития на месторождении в Кировоградской области стал консорциум компаний во главе с ирландской фирмой TechMet. Компания связана с Рональдом Лаудером — другом Дональда Трампа — и зарегистрирована в Ирландии для минимизации налогообложения. Вот только добычу планируют начать к 2040 году.Проще говоря, планы по добыче лития на данном месторождении такие же мутные, как и по восстановлению Украины.Спор на 90 млрд евроИздание Politicо со ссылкой на свои источники сообщило о разногласиях между странами ЕС по поводу расходования 90 млрд евро, которые ЕС планирует выделить Украине к середине весны."Живых" денег как таковых ещё нет — страны ЕС не выходили на рынок заимствований, чтобы нарастить свой госдолг и передать Украине деньги. Однако спор вокруг того, как расходовать средства уже разгорелся. Оказывается, 2/3 от 90 млрд евро ЕС планирует направить на закупки вооружений, и лишь треть — то есть порядка 30 млрд евро — направят Украине на покрытие бюджетного дефицита. Это означает, что большую часть средств "распилят" внутри ЕС, а киевская власть будет вынуждена серьёзно сокращать издержки так как госбюджет принимался с расчётом на поступление 60 млрд евро внешнего финансирования.А теперь о сути споров внутри ЕС. Франция, Греция и Кипр выступают за сокращение закупок вооружений у США, чтобы деньги могли освоить европейские компании. Остальные страны к требованиям Парижа относятся прохладно.Прочие новостиЭкспорт пшеницы из Украины в декабре сократился почти на 25%, кукурузы — на 13%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической платформы CM Navigator. Собственно, иных цифр на фоне российского ответа на удары по танкерам и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума ожидать не стоило. К слову, на минувшей неделе под удары со стороны России попали как минимум три судна. При этом украинские атаки продолжаются: безэкипажные катера продолжают бить по танкерам, а украинские дальнобойные дроны прилетали по трём нефтедобывающим платформам "Лукойла" в Каспийском море. Поэтому ответные удары по портам продолжатся, а вместе с ним и просадка украинского экспорта через них.Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что власти Украины продолжат добиваться от стриминговых платформ блокировки российской музыки. Впрочем, с учётом того, что добиться такого запрета не удалось с 2022 года, вероятность успеха в 2026 году выглядит крайне малой: накал антироссийского угара на Западе снижается, проблемы Украины становятся фоном, а стримингам блокировка русскоязычного контента невыгодна — платформы на контенте зарабатывают и терять деньги им неинтересно.Глава комитета по вопросам образования Сергей Бабак сообщил, что власти планируют отменить отсрочку от мобилизации для студентов старше 25 лет. Если до 2022 года таковых было 30 тыс. человек, то к 1 сентября 2025 года уже 250 тыс. человек или в 8,5 раз больше. Сперва власти боролись с уклонением от мобилизации посредством проверок учебных заведений и отчисления тех, кто не учился — таковых отчислили около 50 тыс. человек. Теперь же решили не заморачиваться и получить доступ к оставшимся 200 тыс. мобилизационного резерва.Госспецсвязь запретила использование программы 1С на Украине органами государственной власти и местного самоуправления. Теперь им придётся закупать ПО от SAP, а уже немолодым бухгалтерам мучительно переучиваться.

