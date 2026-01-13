https://ukraina.ru/20260113/12-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074224158.html

12 января 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ. Обсуждение событий на фронтах СВО. Гость: профессор Финансового университета при Правительстве РФ, полковник запаса Павел Разов* ТЕМА ДНЯ НОВОРОССИИ. О возобновившем работу Мариупольском драматическом театре и его премьерах. Гость: генеральный директор Мариупольского русского драматического театра Игорь Солонин* ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. Обсуждение последних событий в Мариуполе. Гость: корреспондент "Новороссия сегодня" в Мариуполе Андрей Киор* БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ. О проблемах с православием на Украине, а также о золотовалютных резервах России. Ведущая: Анна Черкасова. Гость: политолог и писатель Дмитрий Выдрин

