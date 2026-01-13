12 января 2026 года, вечерний эфир - 13.01.2026 Украина.ру
12 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 13.01.2026
Сегодня в эфире:* ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ. Обсуждение событий на фронтах СВО. Гость: профессор Финансового университета при Правительстве РФ, полковник запаса Павел Разов* ТЕМА ДНЯ НОВОРОССИИ. О возобновившем работу Мариупольском драматическом театре и его премьерах. Гость: генеральный директор Мариупольского русского драматического театра Игорь Солонин* ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. Обсуждение последних событий в Мариуполе. Гость: корреспондент "Новороссия сегодня" в Мариуполе Андрей Киор* БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ. О проблемах с православием на Украине, а также о золотовалютных резервах России. Ведущая: Анна Черкасова. Гость: политолог и писатель Дмитрий Выдрин
12 января 2026 года, вечерний эфир

12:14 13.01.2026
 
Сегодня в эфире:
* ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ. Обсуждение событий на фронтах СВО. Гость: профессор Финансового университета при Правительстве РФ, полковник запаса Павел Разов
* ТЕМА ДНЯ НОВОРОССИИ. О возобновившем работу Мариупольском драматическом театре и его премьерах. Гость: генеральный директор Мариупольского русского драматического театра Игорь Солонин
* ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. Обсуждение последних событий в Мариуполе. Гость: корреспондент "Новороссия сегодня" в Мариуполе Андрей Киор
* БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ. О проблемах с православием на Украине, а также о золотовалютных резервах России. Ведущая: Анна Черкасова. Гость: политолог и писатель Дмитрий Выдрин
