https://ukraina.ru/20260112/tramp-trebuet-grenlandiyu-i-grozit-iranu-svo-prodolzhaetsya-do-postavlennykh-tseley-itogi-12-yanvarya-1074188593.html

Трамп требует Гренландию и грозит Ирану, СВО продолжается до поставленных целей. Итоги 12 января

Трамп требует Гренландию и грозит Ирану, СВО продолжается до поставленных целей. Итоги 12 января - 12.01.2026 Украина.ру

Трамп требует Гренландию и грозит Ирану, СВО продолжается до поставленных целей. Итоги 12 января

Резкие заявления администрации США по двум ключевым направлениям — Арктике и Ближнему Востоку — создают волну напряжённости. Дональд Трамп открыто заявил о претензиях на Гренландию и пригрозил Ирану "очень сильными вариантами" ответа за подавление протестов. Эти шаги угрожают расколом в НАТО и могут спровоцировать масштабный региональный конфликт

2026-01-12T18:00

2026-01-12T18:00

2026-01-12T18:00

россия

сша

украина

дональд трамп

вооруженные силы украины

нато

фсб

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074187523_0:169:3070:1896_1920x0_80_0_0_96895fb100d2ee4c3341bdbf02d18acd.jpg

Администрация США в лице экс-президента Дональда Трампа вновь продемонстрировала экспансионистский подход, открыто заявив о претензиях на территорию Дании — остров Гренландия. Данные заявления, оправдываемые необходимостью "сдерживания" России и Китая в Арктике, встретили законный отпор как со стороны датских властей, так и правительства самой Гренландии. Эта ситуация обнажила глубинные противоречия внутри НАТО, где грубый нажим Вашингтона на союзника ставит под сомнение принципы альянса. В ответ европейские страны, включая Германию, вынуждены рассматривать варианты усиления собственного военного присутствия в Арктическом регионе и снижения зависимости от США, что указывает на растущий кризис доверия в трансатлантическом партнёрстве. В Иране продолжается внутренний кризис, корни которого лежат в социально-экономических проблемах. Жёсткие действия властей по наведению порядка, сопряжённые с жертвами, немедленно используются Вашингтоном для вмешательства. Угрозы США о применении "сильных вариантов" ответа, включая военные удары, являются классическим примером политики силового давления и нарушения норм международного права под предлогом защиты демократии. Российская армия продолжает выполнять задачи по демилитаризации и денацификации Украины, нанося высокоточные удары по военной инфраструктуре. Киевский режим, полностью зависимый от западных поставок вооружений, продлевает военное положение и мобилизацию, усугубляя страдания мирного населения. При этом активизируются попытки переноса конфликта на территорию России. ФСБ предотвратила подготовку теракта на железнодорожном мосту в Пермском крае. Расследование установило, что диверсия готовилась под контролем украинских спецслужб. Этот инцидент — прямое доказательство того, что Киев и его западные кураторы избрали тактику террора и дестабилизации внутри России. В ответ на эти вызовы государство последовательно усиливает правовой фундамент национальной безопасности. В Государственную Думу внесён пакет законодательных инициатив о значительном ужесточении ответственности за нарушения пограничного режима и миграционного законодательства. Предлагаемые меры, включающие увеличение штрафов и расширение перечня особо тяжких преступлений в этой сфере, направлены на создание надёжного барьера против внешних деструктивных попыток. Внутренняя повестка дня консолидированно фокусируется на защите суверенитета, противодействии внешним угрозам и обеспечении стабильности. Эти шаги получают широкую общественную поддержку как адекватный и своевременный ответ на действия недружественных сил. Совокупность событий в Арктике, на Ближнем Востоке и вокруг Украины подтверждает, что западный мир во главе с США продолжает курс на силовое давление и передел сфер влияния, игнорируя суверенитет других государств. В этих условиях самостоятельная и жёсткая внешняя политика России, подкрепляемая внутренней консолидацией и укреплением всех институтов безопасности, является единственно верным путём к защите национальных интересов и обеспечению стабильного многополярного мира.Наступление и расширение контроля в зоне СВОНа протяжении первой недели 2026 года российские подразделения установили полный контроль над 90 квадратными километрами территории. Освобождение и закрепление продолжаются: за одни только последние сутки зона ответственности российских войск увеличилась на 38,1 квадратных километра.Успешное наступление развивается на широком фронте. Под контроль взяты населённые пункты в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, освобождение сёл Зеленое и Белогорье на запорожском направлении открывает российским войскам оперативные пути для дальнейшего развития успеха в сторону ключевого узла обороны ВСУ — города Орехов.Ключевые точки напряженияНаиболее ожесточённые бои ведутся на следующих направлениях:Константиновское (ДНР): Российские войска продолжают парализовать логистику противника и контролируют до 45% территории города, ведя бои в его восточной части. Наступление также ведётся на подступах к Степановке и в районе Новодмитровки.Краснолиманское (ДНР): Отмечено активное продвижение наших сил. Бойцы закрепились на северной окраине Красного Лимана, ведут наступление в районе Закотного и лесных массивах западнее Дибровы.Купянское (Харьковская область): Инициатива полностью принадлежит российским войскам. Противник, неся большие потери, практически прекратил попытки контратак. Все его безуспешные попытки пробиться в город, включая символичные акции вроде установки флага с помощью дрона, решительно пресекаются.Волчанское (Харьковская область): Сохранена инициатива и ведётся планомерное наступление в окрестностях города.Результаты высокоточных ударов и поражение целейСилы Воздушно-космических сил, артиллерия и беспилотные комплексы наносят системные удары по военной инфраструктуре противника. 9 января был успешно применён подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник", поразивший Львовский государственный авиаремонтный завод, обслуживавший иностранную технику и производивший беспилотники. Этот удар стал очередным демонстративным сигналом западным странам, рассматривающим возможность прямой военной интервенции.Продолжается методичное уничтожение живой силы и техники ВСУ. Противник несёт колоссальные потери, составляющие, по оценкам, более тысячи военнослужащих в сутки. За время операции суммарные потери ВСУ превысили полтора миллиона человек. Наши средства ПВО демонстрируют высокую эффективность: только за 6 января было перехвачено 360 украинских БПЛА.Положение противникаСитуация в стане врага продолжает ухудшаться. Мэр Киева В. Кличко вынужден был признать полную несостоятельность украинской системы ПВО, не способной обеспечить защиту даже столицы. В войсках ВСУ фиксируются случаи "дружественного огня", вызванные дезорганизацией и паникой. Украинское руководство, по признанию пленных военнослужащих, давно потеряло связь с реальной ситуацией на фронте. Общие демографические потери Украины катастрофичны: число инвалидов достигло 3,4 миллиона человек.Технологическое превосходство и укрепление обороноспособностиРоссийский военно-промышленный комплекс в режиме реального времени адаптируется к требованиям современного боя. Только в 2025 году в зоне СВО было успешно апробировано более тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Наши беспилотные системы, такие как "Ланцет" и "КУБ-2", демонстрируют эффективность выше 90%. Этот успешный опыт уже повысил международный спрос на российские вооружения. В 2026 году ожидается завершение работ по ряду ключевых стратегических проектов, включая истребитель Су-75 и ракетный комплекс "Сармат".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, сша, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, фсб, эксклюзив