Главное за ночь 9 января
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина завершить конфликт. Об этом и других событиях рассказал 9 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-09T08:27
2026-01-09T08:27
🟥 Две боевые группы ВСУ на пикапах уничтожены в лесу у Лимана Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.🟥 ВС РФ уничтожили три единицы техники ВСУ на западной окраине Купянска, информировали в Минобороны России.🟦 "Победа" корректирует расписание рейсов из-за сложных метеоусловий в Москве, рассказали в авиакомпании.🟦 Трамп заявил NYT, что верит в желание Путина завершить конфликт на Украине. По словам президента США бывали случаи, когда стороны приближались к его окончанию, но Владимир Зеленский не хотел заключать сделку. 🟦 Также Трамп в интервью телеканалу Fox News указал, что поддержал законопроект о введении новых санкций в отношении России, однако надеется, что использовать его не придётся.🟦 Конгрессвумен США Анна Паулина Луна пообещала добиваться наказания за захват церквей на Украине. Она отметила, что получила обращение от представителей православной церкви, которые "попросили защиты, поскольку местные власти пытаются захватить их церковь".О других событиях - в материале Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной на сайте Украина.ру.
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина завершить конфликт. Об этом и других событиях рассказал 9 января телеграм-канал Украина.ру
🟥 Две боевые группы ВСУ на пикапах уничтожены в лесу у Лимана Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.
🟥 ВС РФ уничтожили три единицы техники ВСУ на западной окраине Купянска, информировали в Минобороны России.
🟦 "Победа" корректирует расписание рейсов из-за сложных метеоусловий в Москве, рассказали в авиакомпании.
🟦 Трамп заявил NYT, что верит в желание Путина завершить конфликт на Украине. По словам президента США бывали случаи, когда стороны приближались к его окончанию, но Владимир Зеленский не хотел заключать сделку.

"Сделка по редкоземельным металлам с Украиной была условием для продолжения участия США в процессе урегулирования", - объяснил он.

🟦 Также Трамп в интервью телеканалу Fox News указал, что поддержал законопроект о введении новых санкций в отношении России, однако надеется, что использовать его не придётся.
🟦 Конгрессвумен США Анна Паулина Луна пообещала добиваться наказания за захват церквей на Украине. Она отметила, что получила обращение от представителей православной церкви, которые "попросили защиты, поскольку местные власти пытаются захватить их церковь".
О других событиях - в материале Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
