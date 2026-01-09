https://ukraina.ru/20260109/lider-kndr-nazval-druzhbu-s-putinym-bestsennoy-1074079809.html

Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что гордится дружескими отношениями с лидером РФ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает 9 января телеграм-канал Украина.ру

Лидер КНДР направил письмо Путину в четверг.Кроме того, Ким Чен Ын заявил о намерении "безусловно" поддерживать политику президента РФ и его решения.Подробнее о союзничестве России и КНДР - в материале "Наш самый близкий союзник": эксперт рассказал, как Россия передает КНДР ценный боевой опыт на сайте Украина.ру.

