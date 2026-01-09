Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной
© Фото : POOL
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что гордится дружескими отношениями с лидером РФ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает 9 января телеграм-канал Украина.ру
Лидер КНДР направил письмо Путину в четверг.
"Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с вами самыми бесценными и горжусь ими", - говорится в тексте письма.
Кроме того, Ким Чен Ын заявил о намерении "безусловно" поддерживать политику президента РФ и его решения.
