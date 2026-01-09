Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной - 09.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260109/lider-kndr-nazval-druzhbu-s-putinym-bestsennoy-1074079809.html
Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной
Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной - 09.01.2026 Украина.ру
Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что гордится дружескими отношениями с лидером РФ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает 9 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-09T08:02
2026-01-09T08:02
новости
кндр
россия
владимир путин
ким чен ын
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049378533_0:0:2638:1483_1920x0_80_0_0_f2f1b315fadff2edaabe7da8ab299b3c.jpg
Лидер КНДР направил письмо Путину в четверг.Кроме того, Ким Чен Ын заявил о намерении "безусловно" поддерживать политику президента РФ и его решения.Подробнее о союзничестве России и КНДР - в материале "Наш самый близкий союзник": эксперт рассказал, как Россия передает КНДР ценный боевой опыт на сайте Украина.ру.
кндр
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049378533_0:0:2638:1979_1920x0_80_0_0_274c839cea8da0e52c0c4c86868ebc0d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, россия, владимир путин, ким чен ын, украина.ру
Новости, КНДР, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Украина.ру

Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной

08:02 09.01.2026
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что гордится дружескими отношениями с лидером РФ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает 9 января телеграм-канал Украина.ру
Лидер КНДР направил письмо Путину в четверг.

"Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с вами самыми бесценными и горжусь ими", - говорится в тексте письма.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил о намерении "безусловно" поддерживать политику президента РФ и его решения.
Подробнее о союзничестве России и КНДР - в материале "Наш самый близкий союзник": эксперт рассказал, как Россия передает КНДР ценный боевой опыт на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКНДРРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:27Главное за ночь 9 января
08:02Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной
08:00"Ямпольский инцидент": ОГПУ против РККА 1:0
07:43Жители Белгородской области остались без света, тепла и воды после атаки ВСУ
07:28Ублажить Трампа и нейтрализовать Залужного. Что говорят о назначении Буданова* главой офиса президента
07:21ВС РФ ударили "Геранями" и ракетами по Киеву и Львову
07:07Фронтмен пузырящихся штанов. Ирина Верхуша о том, как мода влияла на политику в 2025 году
19:54Европейские санкции провалены: доля российского СПГ в ЕС достигла 76% в 2025 году
18:30Взрывы в Кривом Роге. Главное к этому часу
18:14Польша инициировала процесс экстрадиции российского археолога Бутягина на Украину
17:50Черные полковники в Киеве. На что способна когорты украинских военных, если "созреет ситуация"
17:29Президент Колумбии осадил Трампа. Сводка новостей
17:21Украина столкнулась с новыми веерными отключениями, дипломатия Запада трещит. Главное к этому часу
16:55Олег Иванов: Захват США танкера под флагом РФ может остановить мирные переговоры по Украине
16:54Йо-хо-хо, и бутылка рома! Что на самом деле произошло с пиратским захватом "российского" танкера
16:47В Черновцах в день Рождества сотрудники украинского военкомата похитили священника УПЦ
16:29Четыре депутата Госдумы приглашены в США для межпарламентских консультаций
16:24Американский инвестор Джим Роджерс завершил продажу всех своих активов в России
16:19Рассекреченные материалы. Заявление Буша-младшего в 2001 году: Россия и США не угрожают друг другу
16:05"Коалиция желающих" раскрывает истинные планы Запада по милитаризации Украины и затягиванию конфликта
Лента новостейМолния