Политолог и писатель Дмитрий Выдрин в студии Украина.ру проанализировал поведение зарубежных политических фигур с точки зрения нравственности, а также рассказал Украина.ру, 06.01.2026

Политолог и писатель Дмитрий Выдрин в студии Украина.ру проанализировал поведение зарубежных политических фигур с точки зрения нравственности, а также рассказал о главных политических событиях 2025 года: 00:19 – О Трампе и Мелании; 07:41 – Фактор семьи в управлении страной; 13:18 – Проблемы с православием на Украине; 18:30 – Фигура 2025 года на Украине; 20:27 – Главные события 2025 года; 22:08 – О ЗВР России. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.

