Как Запад сделал Украину территорией Эпштейна: Выдрин о законах и нравственности - 06.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260106/kak-zapad-sdelal-ukrainu-territoriey-epshteyna-vydrin-o-zakonakh-i-nravstvennosti-1074016084.html
Как Запад сделал Украину территорией Эпштейна: Выдрин о законах и нравственности
Как Запад сделал Украину территорией Эпштейна: Выдрин о законах и нравственности - 06.01.2026 Украина.ру
Как Запад сделал Украину территорией Эпштейна: Выдрин о законах и нравственности
Политолог и писатель Дмитрий Выдрин в студии Украина.ру проанализировал поведение зарубежных политических фигур с точки зрения нравственности, а также рассказал Украина.ру, 06.01.2026
2026-01-06T12:23
2026-01-06T12:23
видео
украина
россия
запад
дмитрий выдрин
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/06/1074015941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_857437d5da286093fcfd97e1453e2bbb.png
Политолог и писатель Дмитрий Выдрин в студии Украина.ру проанализировал поведение зарубежных политических фигур с точки зрения нравственности, а также рассказал о главных политических событиях 2025 года: 00:19 – О Трампе и Мелании; 07:41 – Фактор семьи в управлении страной; 13:18 – Проблемы с православием на Украине; 18:30 – Фигура 2025 года на Украине; 20:27 – Главные события 2025 года; 22:08 – О ЗВР России. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/06/1074015941_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_821707280cbff70c76eb3420d289773a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, запад, дмитрий выдрин, украина.ру, видео
Видео, Украина, Россия, Запад, Дмитрий Выдрин, Украина.ру

Как Запад сделал Украину территорией Эпштейна: Выдрин о законах и нравственности

12:23 06.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог и писатель Дмитрий Выдрин в студии Украина.ру проанализировал поведение зарубежных политических фигур с точки зрения нравственности, а также рассказал о главных политических событиях 2025 года:
00:19 – О Трампе и Мелании;
07:41 – Фактор семьи в управлении страной;
13:18 – Проблемы с православием на Украине;
18:30 – Фигура 2025 года на Украине;
20:27 – Главные события 2025 года;
22:08 – О ЗВР России.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияЗападДмитрий ВыдринУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:36Стало известно, как притязания США на Гренландию приведут к распаду НАТО. Главное к этому часу
15:27‼ Что происходит около Славянска и Краматорска? ВС РФ наступают со стороны Часова Яра, Бахмута и Северска
15:11"Следующая — Канада?" В Париже не примут ключевых решений по Украине, успехи ВС РФ. Главное к этому часу
14:37Буданов* придет – порядок наведет? Что значит первое назначение от Зеленского в 2026
14:30В Красноармейске продолжается зачистка ВСУ, бойцы ВС РФ закрепились на окраине Гришино — Радов
14:13"В заточении, зато живой": на Украине набирают популярность "трудовые убежища"
14:12Politico: Уиткофф и Кушнер отправятся на встречу "коалиции желающих" в Париже
14:00Передел рынка контрабанды в полной темноте. Что происходит в Одессе
13:31"Предатель, враг, убийца": как пост ТЦК взорвал украинские соцсети
13:14Причем тут скандал Миндича? Стало известно, почему Малюк* покинул пост
13:05Бои в Гришино и точечные операции: сводка с Покровского направления
13:01Что будет с Венесуэлой и за кем придут следующим. Хроника событий на 13:00 6 января
12:51Огневые средства поражения на ударных беспилотниках армии России: от боеприпасов до ПЗРК "Игла"
12:37В КНР призвали "немедленно" освободить Мадуро и заявили о "готовности защищать мир". Главное к этому часу
12:23Как Запад сделал Украину территорией Эпштейна: Выдрин о законах и нравственности
12:21Не знаешь мовы? Не человек! Украинский омбудсмен проповедует расовые теории Третьего Рейха
12:12СК назвал причину возгорания в многоэтажке в Твери, где погиб человек
11:46Тимофей Ермаков о ситуации в Купянске: ВСУ отступили из восточных окраин Тищенковки
11:22Трамп грозит "второй военной операцией" в Венесуэле, успехи ВС РФ в Сумской области. Главное к этому часу
10:546 января 2026 года, утренний эфир
Лента новостейМолния