https://ukraina.ru/20260105/rasplyvayuschayasya-realnost-ili-dobro-pozhalovat-v-novyy-mir-1073993078.html

Расплывающаяся реальность, или Добро пожаловать в новый мир!

Расплывающаяся реальность, или Добро пожаловать в новый мир! - 05.01.2026 Украина.ру

Расплывающаяся реальность, или Добро пожаловать в новый мир!

С горы Авила, которую называют символом Каракаса, открывается чудесный вид на ночной город. Особенно когда внизу бушуют рождественские салюты. Свидетельствую! А вот когда город бомбят? Не знаю, не знаю…

2026-01-05T12:47

2026-01-05T12:47

2026-01-05T12:47

венесуэла

россия

запад

дональд трамп

николас мадуро

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg

Я поднимался на гору на самой длинной в мире канатке Телерифико-де-Мерида. Не уверен, что она сейчас работает. Вообще, сейчас ничего нельзя сказать о Венесуэле с уверенностью. Лишь догадки, предположения, гипотезы… Пока этим и ограничимся.Итак. Можно ли было предвидеть удар Штатов по вотчине Боливара? Ну да.Содержание беспрецедентной американской морской армады для блокировки страны оказалось, как обычно, на порядок больше, чем предполагалось. Я уже приводил расчёты самих янки. Предполагалось под сто миллионов. Оказалось больше миллиарда. В день! Не считая новогодних барбекю с пивом на всех посудинах.Ясно, что затягивать время было себе дороже. Бить или не бить — вопрос не стоял. Причём чем раньше, тем дешевле. Вроде планировали ещё до Нового года. Чтоб на пивасе сэкономить. Погода подкачала.Ещё надо было ударить до конца рождественских каникул в Конгрессе. Чтоб не заморачиваться с согласованием нюансов с ершистыми республиканскими сенаторами и "коалицией нежелающих" из демократов. Тем более что по причудливой американской юриспруденции подобное разрешение можно получить и постфактум…В общем, ясно было и что ударят, и когда ударят. Ясно всем, кроме руководства Венесуэлы.Почему им было не ясно очевидное? На первый взгляд, влияют национальные особенности. Когда, скажем, в Лувре крадут артефакты, все стараются нарушить закон. Даже в мелочах и когда в этом нет особой необходимости. Французы! А когда в Латинской Америке похищают президентов, там до последнего надеются, что законы будут соблюдаться. Хотя бы в мелочах и по необходимости. Латинцы!Довелось некогда поработать ещё с командой незабвенного Уго Чавеса. Коллеги рассказывали поучительную историю. Безбашенная оппозиция как-то выкрала команданте. Спрятали его на острове. В ожидании премии от бледнолицых братьев. Кормили, правда, неплохо. Тёртый пассионарий каждый день прятал в отходах еды записки соратникам с координатами своего заточения.По закону мусор на острове нельзя было просто закапывать. Строго предписывалось вывозить его на материк для дальнейшей сортировки и переработки. Вот и нашли записку президента на большой земле. Дальше работал уже спецназ. Оппозиционеров повязали, главу государства торжественно освободили.В этом, вроде, все латиняне. Равнодушны к главному, трепетны в мелочах.Хотя на второй взгляд, который, как учил Бисмарк, всегда более точен, так как менее благороден, проблема всё же глубже.Северяне, как утверждал дон Корлеоне, сильны тем, что "говорят и то же самое делают". А вот южане говорят, говорят и… И, пожалуй, всё. Так будет теплее!Но совсем горячо становится, когда объясняешь событие не национальными или географическими особенностями, а цивилизационными.Штаты как цивилизация дали миру очередной урок. Запад разделился на уходящую натуру и восходящую. Старая модель требовала натянуть на глобус все его законы. "Приоритет международного права" называлось.Новая реинкарнация Запада практически отвергает законы. Точнее, если закон мешает сказанное сделать, тем хуже для закона. И не важно, делают они по большому или по маленькому. Главное, что на своей земле. А Венесуэлу они полагают собственной вотчиной. Ну если та не докажет обратное.Штаты переиграли всех внутренних и внешних оппонентов. Но, во-первых, пока тактически. "Колье украли, но Лувр остался". Режим, система власти в Венесуэле по ходу не поменялись.Во-вторых, не внятен стратегический выхлоп. По-прежнему считаю, что не нефть была причиной конфликта. Точнее, не только тяжёлое и вязкое венесуэльское "жидкое золото". Едва ли не главным мотивом стал возврат Дональда Трампа и команды к доктрине Монро.Но вот в чём фишка! Данная стратегия "Америки для американцев" разрабатывалась безусловно просвещённым Джоном Куинси Адамсом для пятого президента с учётом своего времени.Тогда у пассионарных, мускулистых, мотивированных Штатов было всё, чтоб не только вобрать в себя половину Мексики, но и доминировать во всём Западном полушарии. Пусть, мол, в Восточном углу рулит Европа, говорили они, хитро подмигивая России, а здесь мы сами разберёмся (доктрину янки согласовывали почему-то с Россией, а не с европейскими начальниками).Для того времени мысль была "конечно, интересная". Но время — неумолимое время…Южная Америка стала совсем другой. Там можно споткнуться об мужающую Бразилию. А даже такой весь проамериканский лидер Аргентины, как бесноватый Милей с любимой золотой бензопилой, скорее персонаж кошмаров, чем надёжный союзник.Поэтому возникла Венесуэла. Точнее, тест, который придумал Трамп по границам действия доктрины Монро в нынешних реалиях.Если получится подмять страну — доктрина работает в базовом режиме. То есть конкретная воля Штатов на подмандатную территорию выше абстрактных законов.Не получится — придётся отступить в Северное полушарие. Или даже в другие ойкумены. От Панамского канала до Полярных морей. От форта Нокс до сектора Газа.Сила Трампа в его безбрежном нарциссизме. Он не копирует других. Он хочет, чтоб его копировали другие. Когда в военном колледже ему не давался строевой шаг, он изобрёл собственный. И весь курс ходил его походкой. В прочтении Дональда Фредовича доктрина Монро не о странах, куда могут зайти Штаты, а о державах, стремящихся войти в Штаты.Отсюда внимание к англоязычной части Канады, к американизированным эскимосам Гренландии, к долларизированной оппозиции Венесуэлы. Даже к такому далёкому, но домашнему Израилю, где "на четверть их народ".Его "Западное полушарие" носит не объективно-географические, как у Монро, а субъективно-личные очертания — "я так вижу". Отчаянный! Неукротимый! Рыжий!Только вот такими стратегическими масштабами не рискуют. Не покер. Когда риски выше возможного выигрыша, возникает вопрос о разумности стратагемы. А когда издержки выше приобретений, встаёт вопрос о её целесообразности. Президент Бразилии уже назвал Венесуэлу "красной чертой".В устах умудрённого Луиса Инасиу Лула да Силвы — это отнюдь не фигура речи. Он уже догадывается, что страна, способная вырастить гения, например масштаба Жоржи Амаду, уже не будет ведомой. Хотя с Венесуэлой пока не ясно. Она перед "чертой" или за?То есть Трампу при всей фееричности события есть над чем задуматься.Его специальную военную операцию (СВО) по изъятию Мадуро даже некоторые наши эксперты назвали "блестящей". Хотя это была скорее специальная полицейская операция. А точнее и не операция совсем.Трамп всего лишь переиначил старую восточную формулу. Теперь она звучит так: "Одна лама, груженная золотом, возьмёт крепость, которую защищают тысяча ПЗРК".Он безжалостно скомкал любимую британскую "Большую игру", превратив её в собственную "Большую сделку". Циничные бриты оху… ошалели. Они веками разрабатывали многоходовые интриги, учили языки, писали сказки, притворялись монахами, чтобы обольстить, обхитрить, обокрасть оппонентов.А тут рык: "Элементарно, Ватсон. Дайте за его голову пятьдесят “лямов” и нашу паспортину. И ПВО не будет работать, и охрана будет спать".А где же эстетика коварства, где пир двойных стандартов, где, наконец, профессор Мориарти с его бартитсу?Даже Стармеру стало неловко. Ну как анекдотичному деду Мазаю, когда он сдал и зайцев, и партизан…Впрочем, это их проблемы. Затрампуют ли Мадуро или отмадурят ли Трампа, станет ясно через полгода. При всём при том у рыжего шансы неплохи.Извините за сравнение, но вы, читатель, кому больше симпатизировали: Шарапову с его бескомпромиссной верой в закон или Жеглову, который мог бы насовать противнику в карман наркоты, чтобы быстрее достичь результата?Мэр Нью-Йорка — за Шарапова с его презумпцией закона. Но глубинка Штатов — красношеие прагматики — за Жеглова. Они за конкретный результат, даже вопреки любым законам. Поэтому нью-йоркский суд, вопреки взглядам своего мэра, найдёт в карманах президента Венесуэлы и его супруги "пробирки с белым веществом". Под аплодисменты редников. Как-то так…Но нам актуальнее, как поведут себя не сторонники Трампа, а сограждане Мадуро.Во-первых, они смогут наконец задуматься, что важнее — выгода или безопасность.Да, с Китаем в моменте выгоднее было сотрудничать стране, чем с РФ. Об этом, кстати, говорилось на встрече президента Венесуэлы с китайской делегацией за шесть часов до его похищения. И?Даже Батько обещал при личных встречах немыслимые выгоды. Прописывал логистику венесуэльской нефти на Мозырский НПЗ. Рассказывал про "Орешник" на своей территории. И?Сетуют, что РФ не вписалась за дружественного лидера. Но мы в этой дружбе были отнюдь не на первой роли…Во-вторых, стоит призадуматься о целесообразности торга с явным недругом. Мадуро неделями обсуждал с Трампом по телефону всякого рода "сделки". Ну как мы — тогда ещё наивные — с Европой.С тем, кто тебя органично не любит, можно не воевать, но лучше не торговать. Точнее, не торговаться. Спросите у Ирана. Ограбят, унизят, обманут…В-третьих, стоит ценить не то, чего у вас больше, чем у других, а то, что у вас лучше, чем у других.Я — кофеман. И лучший в своей жизни кофе вкушал в буфете Венесуэльского парламента. Того самого, что сейчас зачем-то разбомбили. Хотя депутатов вряд ли стоит трогать. Пусть говорят. Спрашивал у спикера, почему они почти не экспортируют такое ароматное чудо. "А зачем? У нас нефти много!"В Венесуэле много чудесных вещей. Не только кофе и ром. Ждёт своей очереди экспорт мифа о льянеро — местных ковбоях с их феерическим хоропо — синтезом песен и танцев. Забыта тема местных индейцев как заманухи для российских туристов, выросших на Майн Риде…Но есть и четвёртая тема. Пусть частная, но более важная, чем все предыдущие. Мне довелось переписываться с командой одного тутошнего президента на предмет возможных рисков. Главным риском обозначил возможное предательство близкого окружения. Из трёх обычных кругов окружения первый — около ста персон — самый, как правило, проблемный.Предлагал даже заменить "личку" на спецов из РУСа (Российского универа спецназа в Гудермесе). Там умеют готовить не только быстрых, но и верных. Не поверили. Личная охрана его и сдала. Сидит Педро. Как и ещё четыре его предшественника, которых тоже сдала охрана.Будь у Мадуро хотя бы не продажная "личка", американские тихоходные "вертушки" смели бы "вербами" ещё на подлёте. Но…А что Россия?В России принцип законности по-прежнему выше выгоды. Пусть соблюдается не всегда удачно, но упорно. Мир расползается на глазах как ветхие одежды. Но сшить его можно только законами. Это дальновидно, стратегично, но трудоёмко и не всегда благодарно.Когда РФ признала собственные законы выше мировых, мы поссорились с глобалистами. Когда отказываемся нарушать свои законы даже ради выгоды, стали раздражать консерваторов…Это наша цивилизация. Салтыков-Щедрин успокаивал тем, что суровость отечественных законов компенсируется их неисполнением. Остроумно. Но важнее то, что у нас над законами незримо парит общепринятый нарратив "не верь, не бойся, не проси". Правда, пониже самого главного: веры, надежды, любви…На главном Банке Венесуэлы в мою там бытность красовались слова Симона Боливара: "Мы победим, даже если Бог будет против!". Вот это вряд ли, как сказал бы незабвенный Сухов. Под Пасху надеюсь, что Всевышний там будет "за". Тем более что девиз этой державы "Бог и Федерация"…Читайте также: "Сеять хаос и дрожь – вот его ремесло". Пара слов о стратегии США

венесуэла

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

венесуэла, россия, запад, дональд трамп, николас мадуро, мнения