"Сеять хаос и дрожь – вот его ремесло". Пара слов о стратегии США

1 января президент Венесуэлы Мадуро заявил о готовности к переговорам со США. Уже 3 января Трамп ответил на это предложение ракетными ударами и десантом. В Иране же протесты против инфляции вылились в погромы, после чего Трамп предостерёг власти от стрельбы по бунтовщикам, пригрозив вмешательством. Весело начинался 2026 год…

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/03/1073947290_0:241:514:530_1920x0_80_0_0_b5c1906041684fcc40799b6b62819a4b.jpg.webp

Мы, честно говоря, не особенно понимаем, на что рассчитывал венесуэльский президент, когда говорил:"Правительство США знает, потому что мы говорили многим их представителям, что, если они хотят серьезно обсудить соглашение о борьбе с наркотрафиком, мы готовы. Если им нужна нефть, Венесуэла готова к американским инвестициям, как в случае с Chevron, когда бы они этого ни захотели, где бы они этого ни захотели и как бы они этого ни захотели".США не нужно соглашение о борьбе с наркотрафиком и не нужны инвестиции. Им нужен контроль над наркотрафиком и нефтью без участия Венесуэлы.Аналогично и в Иране – Трампу не жаль погромщиков. Трампу нужен контроль над наркотрафиком и нефтью без участия Ирана.Получит ли Трамп контроль там и там? Скорее всего нет. В случае демонтажа власти начинается война всех против всех и говорить о каком-то устойчивом контроле над ситуацией не приходится. Но это и не важно – главное, что ресурсы страны централизованно не управляются, что-то можно украсть, но, главное, отсутствует внятная политика распоряжения этими ресурсами.В случае и с Венесуэлой, и с Ираном пострадавшей стороной будет Китай. Что-то там подсказывает, что на следующем этапе США должны будут учудить что-то в Африке – там влияние Китая тоже выросло до неприличного… Там, где Китай действует деньгами, США действуют бомбардировщиками. Впрочем, не всегда – переворот на Украине и попытка переворота в Белоруссии тоже были косвенно направлены против интересов Китая.Мы частенько критикуем США, демонстрируя издержки стратегии "управляемого хаоса", но США-то как раз издержки эти не считают чрезмерными. Да, периодически возникают непредусмотренные (конспирологи считают, что как раз наоборот – предусмотренные) артефакты, вроде "Аль-Каиды"* или ИГИЛ*, но для американцев это только инструмент для каких-то действий. 11 сентября позволило затянуть гайки в США, а ИГИЛ – получить мандат на прямое участие в гражданской войне в Сирии. Издержки незначительны, а пользы – полный вагон.Трамп сейчас пытается взять под контроль мировой нефтяной рынок, и ему выгодно исчезновение самостоятельных игроков. Действует он при этом разными методами.В случае со слабыми игроками – Ираном и Венесуэлой, можно ограниченно использовать военную силу (в длительные конфликты он вступать не собирается, что разумно). Даже если режимы не рухнут сразу, они будут ослаблены и рухнут попозже.В случае с сильным игроком – Россией, с которой ещё нужно торговать, используется другая тактика – мирных переговоров. Трамп действительно хочет достичь мира на Украине. При двух условиях.Во-первых, обе стороны будут ему обязаны.Во-вторых, поскольку в политике оказанная услуга перестаёт быть услугой, он желает и дальше контролировать ситуацию.Для этого создаётся "Совета Мира" под руководством Трампа, который гарантирует выполнение соглашения и решает, что считать его нарушением, а что нет.В случае необходимости всегда можно возобновить конфликт – "денацификация" в американском варианте предполагает только введение "уроков толерантности" в школах. Слово "толерантность" в последние десятилетия применяется, в основном, по отношению к сексуальным меньшинствам и мигрантам, так что ничего хорошего мы от этой практики не ожидаем, даже имея в виду приверженность администрации Трампа к традиционным ценностям и нелюбовь к мигрантам.Кстати, когда в наших СМИ обсуждают, что Трамп назвал Зеленского "ублюдком", стоит всё же вспоминать, что Франклин Делано Рузвельт якобы сказал по поводу никарагуанского диктатора Сомосы, что он "сукин сын, но наш сукин сын". Чем Украина не Никарагуа? Такая же банановая диктатура…P.S.: В заголовок вынесена фраза из песни "Серебра!" группы "Пикник". Первый же куплет отсылает нас к роли США в мире (автор песни Эдмунд Шклярский, несомненно, ничего такого в виду не имел – это наши картинки):"Да ему ли так жить – только дергатьсяДа химер сторожить, не меняя лицаДа оттачивать вдох, зная шаг напередКвазимодо-урод, Квазимодо-урод".Урод-то он, может, и урод, но своих целей достигает…* террористическая организация, запрещённая в РоссииЕщё о стратегии США можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Глобализм по-американски"

