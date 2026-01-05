https://ukraina.ru/20260105/byl-sadist--stal-terrorist--chto-oznachayut-perestanovki-v-sbu-1073986157.html

Был садист- стал террорист. Что означают перестановки в СБУ

2026-01-05

В рамках "перестановки кроватей в борделе" Зеленский таки решился на увольнение главы СБУ Василия Малюка.

Явно, это решение было принято под давлением извне и далось нелегко: официального указа об отставке руководителя спецслужбы нет до сих пор, а ряд СМИ и блогеров пишут о том, что Зеленский все еще раздумывает над тем, чтобы поставить точку в приговоре Васе-мяснику (так называют шефа СБУ почти официально). Прозвище это он снискал не случайно: Малюк был организатором сети тайных тюрем и концлагерей СБУ типа "Спортзала", через которые прошли многие украинские оппозиционные политики, журналисты, военные. Однако, в числе "заслуг" Малюка не только пытки и карательные операции. Он возглавляет СБУ с 2023 года и курировал ряд резонансных спецопераций, включая удары дронами по российским стратегическим бомбардировщикам в 2025 году - так называемую операцию "Паутина". Но все эти "подвиги" теперь не считаются, и Малюка таки выгнали из гестапо за зверства. Уже поздно ночью стало известно, что "Мясника" дожали и вынудили написать заявление об уходе. Об этом рассказал журналист Станислав Речинский, ранее работавший в пресс-службе СБУ. Не помогли ни деньги, ни поддержка знаковых военных и политических фигур, которые публично поддержали сохранение Малюка. А кампания, надо сказать, вышла громкая. Против инициативы Зеленского лишить СБУ головы выступили и волонтеры, и командиры ВСУ и лидеры нацистских формирований, среди которых командующий 3-м армейским корпусом и основатель "Азова"* Андрей Билецкий**, глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, командир "Азова" Прокопенко - "Редис", а также командир сил беспилотных систем Мадяр Бровди. Каждый из них на свой лад восхваляли достоинства "Мясника" и доказывали, что его отставка вызовет праздник с шампанским в Кремле и подорвет доверие западных партнеров."Как можно увольнять человека, который за годы полномасштабного вторжения восстановил структуру, разрушенную предыдущим руководством и сделал из нее одну из самых эффективных в мире? Чего стоят операции по ликвидации вражеских агентурных сетей; неоднократные подрывы Крымского моста; системное уничтожение врагов Украины; удары по экономической базе РФ - ее нефтепереработке, подсанкционному танкерному флоту; отличные результаты на фронте; легендарная операция "Паутина" и т.д. Генерал Малюк при жизни, стал легендой и личным врагом Кремля. Его возможное увольнение с должности – это реальный подарок Путину... Кроме этого, такое решение приведет и к ослаблению переговорных позиций с нашими партнерами на Западе, потому что те связи, которые имеет Василий Васильевич, нарабатываются годами и не использовать их сейчас, в сверхсложной фронтовой ситуации - просто преступление перед нацией и государством", - взвыл правосек Ярош**. При этом подробно перечислил все преступления, к которым причастен Малюк и его ведомство: прокурорам даже напрягаться не надо будет. Да и Зеленский, в случае чего, легко повесит ответственность за все совершенные злодеяния на отставника. Ну рассказал же он на голубом глазу, что ничего не знал о коррупции и воровстве своих друзей - Миндича и Шефира- поскольку был занят войной. Теперь с такой же голубизной в том же самом глазу может говорить о том, что не был в курсе операций, организованных Малюком против гражданского населения России и новых регионов, а так же ничего не знал пыточных и тайных тюрьмах СБУ.А те, кто публично засветился с поддержкой "Мясника" просто выдали себя и уже "взяты на карандаш". Например, командующий Объединённых сил ВСУ Драпатый, или волонтер-убийца Сергей Стерненко**, которые также выступил против отставки главы СБУ. Эта массовая порука, показала, что в стране каждый первый - агент или сексот СБУ. Ведь за Малюка рвали седалище не только силовики, но и чиновники, и спортсмены, и журналисты. Так, чемпион мира, боксер Александр Усик опубликовал в Инстаграм* фотографию в обнимку с главой СБУ и надписью "Мы за Малюка". Не осталась в стороне и медийная подстилка ПЦУ, редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина. Она весьма своеобразно "похвалила" Малюка, который "лично гонял московских чертей из УПЦ. Кстати, именно за это ведомство Малюка стали полушутя называть Службой Божией". То есть, Кошкина открыто расписалась в том, что СБУ не просто участвовала в терроре против канонической православной церкви, ее священников и прихожан, но и была одним из идеологов уничтожения УПЦ. Более того, эти действия преподносятся не как репрессивная мера, а как предмет гордости и идеологической добродетели.В итоге, сложилась замкнутая система: силовые структуры формируют повестку, медиа её оправдывают, публичные фигуры легитимируют, а общество приучается воспринимать происходящее как норму. И вдруг эта система начинает рушится…О причинах обрушения можно только догадываться. Одни называют это ответным аппаратным ходом экс-главы ОП Ермака, который мстит "предателям" за собственную отставку. Якобы именно бывший главменеджер убедил Зеленского выкинуть на мороз Малюка, который "снюхался" с НАБУ и САП и начал вести собственную политическую игру. Другие намекают на несовместимость Василия Малюка с новым главой ОП Кириллом Будановым* - у экс-разведчика и экс-карателя давний конфликт. Третьи говорят о приказе из Вашингтона - после атаки украинских дронов на валдайскую резиденцию Владимира Путина. Но как бы то ни было, Зеленский не задумываясь сдает тех, кто считал себя его личной и неприкосновенной гвардией - это раз. Показывает, что не боится никакого сопротивления фронды или угроз военного бунта - это два.А ведь впервые с начала войны высокопоставленные военачальники, полевые командиры, руководители парамилитарных структур выступили открыто против кадровых решений главкома Зеленского. И что? И ничего. Оказалось, что влияние силовиков и на Зеленского, и на внутреннюю политику очень сильно преувеличено, и "гетман" просто поводил им по губам тем органом, которым раньше играл на рояле. О чем это говорит? О том, что реальное политическое влияние силового блока и ВСУ оказалось сильно переоценённым. Люди в погонах могут выражать недовольство, но не способны трансформировать его в политическое давление. А значит, и шансы у кандидата от партии войны сменить Зеленского, да и просто выиграть выборы не слишком-то велики. Вероятно, поэтому опять сник и затих экс-главком ВСУ Валерий Залужный.В этой связи весьма интересно, кто займет освободившееся после Малюка кресло. Пока что эксперты называют две кандидатуры - заместитель главы СБУ Александр Поклад и руководитель Центра специальных операций "А" СБУ (бывший Центр спецопераций по борьбе с терроризмом), генерал-майор Евгений Хмара. "Высокого уровня профи, автор и организатор дроновых атак. И "Паутины" в том числе", - написал о нем журналист Стас Речинский.О сменщиках первой сообщила нардеп Марьяна Безуглая, которая охарактеризовала Поклада как "штатного организатора политических убийств" и заявила, что он вряд ли пройдет утверждение в Раде.В свою очередь, экс-сотрудник украинской спецслужбы Василий Прозоров ранее уверял, что Поклад, по его оценкам, причастен примерно к 80% убийств на территории ДНР и ЛНР до начала спецоперации России. Так, в ноябре прошлого года агенты СБУ подорвали автомобиль капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерия Транковского, после чего были задержаны. Военный погиб. В ФСБ тогда сообщили, что теракт был организован Покладом. Он также может стоять за убийствами главы ДНР Александра Захарченко, командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова, известного как Моторола, и командира батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным Гиви. Кроме того, Поклад может быть причастен к убийству участника переговоров Украины и России периода весны 2022 года Дениса Киреева, о чем прямо писала западная пресса в начале 2023 года. К слову, сам Поклад был одним из участников переговоров в Стамбуле, которые закончились сакраментальным "давайте просто воевать". Похоже, что сейчас мы имеем дело с повторением ситуации, только на внутреннем направлении.Если на ключевые силовые и административные посты системно продвигаются выходцы из спецслужб и военной разведки, то это не случайность и не временная мера, а стратегический выбор обновленной команды власти. Для чего? В первую очередь, милитаризация государственного аппарата говорит о подготовке к войне внутри Украины: похоже, Зеленский всерьез намерен закрутить гайки фронде, окоротить соросят, пресечь любые формы сопротивления. Не исключено, что установление жесткого контроля над обществом и армией делается в преддверии принятия непопулярных решений. А уж с чем они будут связаны - с подписанием рамочных мирных соглашений или с новой волной эскалации - увидим после завершения кадрового апгрейда.*- запрещенная в РФ организация, внесена в список террористических и экстремистских**- внесен в реестр террористов и экстремистов

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

