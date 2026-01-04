Ключевые игроки в перестройке глобального мира: Лукьянов о России, США, Европе и Ближнем Востоке - 04.01.2026 Украина.ру
Ключевые игроки в перестройке глобального мира: Лукьянов о России, США, Европе и Ближнем Востоке
В первом выпуске нового проекта Украина.ру "Геополитика с Лукьяновым" директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба... Украина.ру, 04.01.2026
В первом выпуске нового проекта Украина.ру "Геополитика с Лукьяновым" директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов рассказал о новой расстановке сил в глобальной политике, а также о том, какова ось сопротивления при формировании нового миропорядка: 00:39 - Участие Трампа в построении нового миропорядка и доктрине Монро в прочтении президента США; 08:00 - О сотрудничестве России и США в Арктике; 10:24 - Что ждёт Ближний Восток? 15:18 - Роль Турции в геополитическое игре; 20:42 - Перспективы войны с Европой; 33:36 - Переговорный процесс по Украине; 38:40 - Планы Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Фёдора Лукьянова.
Ключевые игроки в перестройке глобального мира: Лукьянов о России, США, Европе и Ближнем Востоке

13:21 04.01.2026 (обновлено: 13:47 04.01.2026)
 
В первом выпуске нового проекта Украина.ру "Геополитика с Лукьяновым" директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов рассказал о новой расстановке сил в глобальной политике, а также о том, какова ось сопротивления при формировании нового миропорядка:
00:39 - Участие Трампа в построении нового миропорядка и доктрине Монро в прочтении президента США;
08:00 - О сотрудничестве России и США в Арктике;
10:24 - Что ждёт Ближний Восток?
15:18 - Роль Турции в геополитическое игре;
20:42 - Перспективы войны с Европой;
33:36 - Переговорный процесс по Украине;
38:40 - Планы Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Фёдора Лукьянова.
