Ключевые игроки в перестройке глобального мира: Лукьянов о России, США, Европе и Ближнем Востоке
Ключевые игроки в перестройке глобального мира: Лукьянов о России, США, Европе и Ближнем Востоке - 04.01.2026
Ключевые игроки в перестройке глобального мира: Лукьянов о России, США, Европе и Ближнем Востоке
04.01.2026
2026-01-04T13:21
2026-01-04T13:21
2026-01-04T13:47
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/04/1073976341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3bd1e334488d6101a8e0a340bc848e5a.png
В первом выпуске нового проекта Украина.ру "Геополитика с Лукьяновым" директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов рассказал о новой расстановке сил в глобальной политике, а также о том, какова ось сопротивления при формировании нового миропорядка: 00:39 - Участие Трампа в построении нового миропорядка и доктрине Монро в прочтении президента США; 08:00 - О сотрудничестве России и США в Арктике; 10:24 - Что ждёт Ближний Восток? 15:18 - Роль Турции в геополитическое игре; 20:42 - Перспективы войны с Европой; 33:36 - Переговорный процесс по Украине; 38:40 - Планы Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Фёдора Лукьянова.
В первом выпуске нового проекта Украина.ру "Геополитика с Лукьяновым" директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов рассказал о новой расстановке сил в глобальной политике, а также о том, какова ось сопротивления при формировании нового миропорядка:
00:39 - Участие Трампа в построении нового миропорядка и доктрине Монро в прочтении президента США;
08:00 - О сотрудничестве России и США в Арктике;
10:24 - Что ждёт Ближний Восток?
15:18 - Роль Турции в геополитическое игре;
20:42 - Перспективы войны с Европой;
33:36 - Переговорный процесс по Украине;
38:40 - Планы Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Фёдора Лукьянова.