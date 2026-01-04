https://ukraina.ru/20260104/klyuchevye-igroki-v-perestroenii-globalnogo-mira-lukyanov-o-rossii-ssha-evrope-i-blizhnem-vostoke-1073976485.html

Ключевые игроки в перестройке глобального мира: Лукьянов о России, США, Европе и Ближнем Востоке

Ключевые игроки в перестройке глобального мира: Лукьянов о России, США, Европе и Ближнем Востоке - 04.01.2026 Украина.ру

Ключевые игроки в перестройке глобального мира: Лукьянов о России, США, Европе и Ближнем Востоке

В первом выпуске нового проекта Украина.ру "Геополитика с Лукьяновым" директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба... Украина.ру, 04.01.2026

2026-01-04T13:21

2026-01-04T13:21

2026-01-04T13:47

видео

сша

россия

европа

дональд трамп

валдай

арктика

война

переговоры по украине 2025

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/04/1073976341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3bd1e334488d6101a8e0a340bc848e5a.png

В первом выпуске нового проекта Украина.ру "Геополитика с Лукьяновым" директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов рассказал о новой расстановке сил в глобальной политике, а также о том, какова ось сопротивления при формировании нового миропорядка: 00:39 - Участие Трампа в построении нового миропорядка и доктрине Монро в прочтении президента США; 08:00 - О сотрудничестве России и США в Арктике; 10:24 - Что ждёт Ближний Восток? 15:18 - Роль Турции в геополитическое игре; 20:42 - Перспективы войны с Европой; 33:36 - Переговорный процесс по Украине; 38:40 - Планы Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Фёдора Лукьянова.

сша

россия

европа

арктика

турция

украина

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, россия, европа, дональд трамп, валдай, арктика, война, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, сотрудничество, турция, геополитика, украина, украина аналитика, война на украине, сво, спецоперация, видео, ближний восток