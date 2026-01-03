https://ukraina.ru/20260103/ot-degradatsii-k-kollapsu-vsu-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1073936871.html

От деградации к коллапсу ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

От деградации к коллапсу ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 03.01.2026 Украина.ру

От деградации к коллапсу ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

С началом 2026 года украинские военные и эксперты в один голос жалуются на нехватку людей в рядах ВСУ, сожалеют о потере новых территорий, что Генштаб ВСУ продолжает отрицать

2026-01-03T09:20

2026-01-03T09:20

2026-01-03T09:20

эксклюзив

украина

россия

киев

кривонос

владимир фесенко

вооруженные силы украины

генштаб

cnn

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072104148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_300a887606121bc61ea8bb393177c3c6.jpg.webp

Офицеры ВСУ жалуются телеканалу CNN на нарастающую уязвимость фронта, особенно в районе Гуляйполя. Главные проблемы, по их мнению, — нехватка пехоты, истощение частей теробороны и запоздалое прибытие резервов. Использование дронов не компенсирует нехватку людей, особенно в условиях городского боя. Всё это, дескать, указывает на системный кризис в обороне южного направления.В таких условиях, утверждает политолог Владимир Фесенко, Украина неизбежно пойдёт на усиление мобилизации, поскольку альтернатив этому шагу якобы не существует. По его мнению, в текущих условиях Киев столкнулся с необходимостью наращивать численность войск, и это решение диктуется не политическими предпочтениями, а объективной реальностью на фронте.Скандальный нардеп Марьяна Безуглая с уверенностью заявляет, что в 2026 году никакого мира не будет, никаких выборов не будет, а будет только милитаризация.После фактического падения Мирнограда (Дмитрова) в конце прошлого года командование ВСУ пытается посылать туда небольшие группы на смерть исключительно ради установки флага и фотосессии. Украинский военкор с позывным "Мучной" рассказывает, что украинских военных заставили с флагом имитировать контроль над Мирноградом, что закончилось для них трагически. "Реального изменения обстановки это не дало, лишь очередное подтверждение, что заводить туда бойцов — означает подвергать опасности", — признаёт "Мучной".Генерал Сергей Кривонос, бывший замначальника Сил спецопераций, опасается, что после падения Мирнограда ВС РФ будут брать в окружение всю Славянско-Краматорскую агломерацию. "Из Мирнограда прямой путь на Доброполье. Продвигаясь вдоль дороги Доброполье–Краматорск, создаются отличные условия для блокировки нашей группировки от Мирнограда до Славянска", — рассуждает Кривонос. В то же время он считает, что и на направлении Северск–Лиман складывается опасная для ВСУ ситуация. По мнению генерала, если русские там нарастят усилия и выйдут к окраинам Славянска, тогда создадутся условия и с севера для охвата огромного участка территорий.Однако военный эксперт Олег Стариков беспокоится по поводу другого участка фронта. Он утверждает, что ВС РФ могут занять город Запорожье уже к апрелю 2026 года. Стариков рассказывает, что Россия полностью перехватила стратегическую инициативу, а Украина перешла к стратегической обороне, надеясь на "стену дронов", на которую ВС РФ ответили тактикой просачивания малых пехотных групп.Член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин признаёт, что ВСУ медленно деградируют, но считает, что до коллапса ещё далеко. Деградацию ВСУ он определяет как процесс постепенного снижения, уменьшения, ослабления свойств вооружённых сил, выражающийся, в частности, в ухудшении системы управления, в ослаблении дисциплины, приводящий к снижению обороноспособности, а следовательно, к ослаблению качества вооружённых сил. По его мнению, если процесс деградации не остановить, он может привести к коллапсу, то есть к потере системы управления войсками.Более всего Рахманину не нравятся бригады территориальной обороны. Он утверждает, что они укомплектованы большим количеством немотивированных бойцов, которыми управляют некомпетентные командиры. "Им не хватает людей, людям не хватает мотивации, командирам не хватает опыта, людям не хватает вооружения", — жалуется нардеп, пытаясь объяснить отступление этих бригад.Украинский оппозиционный телеграм-канал "Резидент" констатирует тем временем, что фронт продолжает сыпаться, несмотря на бодрые заявления главкома Александра Сырского. За 2025 год Украина потеряла около 6,3 тысячи квадратных километров территории — больше, чем в 2024-м. "Учитывая, что Зеленский не собирается уходить с поста, для украинцев вырисовывается безрадостная картина: война без конца, холод и темнота в домах, и, конечно же, бедность — на фоне роскоши узкого круга приближённых к Банковой — тех, кто зарабатывает на войне и горе граждан", — прогнозирует "Резидент".Дополнительным фактором риска для ВСУ становится обстановка в тылу. Военный обозреватель Константин Машовец указывает на тревожную тенденцию: "В тактическом тылу наших частей и соединений, действующих на Донбассе, продолжает наблюдаться тревожная тенденция. Местное население массово содействует врагу и сотрудничает с ним".Машовец рассказывает, что российские ДРГ и штурмовые группы находят приют и убежище у местного населения. По его словам, в Купянске и Покровске это явление носит массовый характер, что как бы само по себе говорит о том, кого население региона считает оккупантами, а кого — освободителями.Читайте также: Зеленский утомился, а Россия настроена забрать Запорожье. Эксперты оценивают ситуацию на Украине

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина, россия, киев, кривонос, владимир фесенко, вооруженные силы украины, генштаб, cnn, сво, прогнозы сво, новости сво