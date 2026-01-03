https://ukraina.ru/20260103/novogodnyaya-istoriya-ot-skorpiona-kazan-detdom-i-khorovody-1073831407.html

Новогодняя история от "Скорпиона". Казань, детдом и хороводы

Новогодняя история от "Скорпиона". Казань, детдом и хороводы - 03.01.2026

Новогодняя история от "Скорпиона". Казань, детдом и хороводы

Военнослужащий с позывным "Скорпион" вспоминает теплую новогоднюю поездку в Казань, когда он еще был воспитанником детского дома. Ребята водили хороводы,... Украина.ру, 03.01.2026

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073831264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8d0859e788323169397b93ecbe267d9.png

Военнослужащий с позывным "Скорпион" вспоминает теплую новогоднюю поездку в Казань, когда он еще был воспитанником детского дома. Ребята водили хороводы, танцевали, пели песни, а их угощали разными гостинцами.

