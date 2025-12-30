Военный эксперт Влад Угольный: ВС РФ не разобьют ВСУ под Купянском, пока не форсируют Оскол гораздо южнее - 30.12.2025 Украина.ру
Военный эксперт Влад Угольный: ВС РФ не разобьют ВСУ под Купянском, пока не форсируют Оскол гораздо южнее
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, уроженец Донецка, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО заявил, что нужно пресекать попытки ВСУ помешать российской армии в Купянске. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что для этого следует применить все возможные средства. В свою очередь, командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев сообщил, что группировка рассчитывает завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале. В связи с этим хотел бы отметить следующее.Главная наша проблема в том, что не был форсирован Оскол южнее Купянска. Мы так и не смогли взять город в клещи. Сейчас мы это пытаемся решить движением на Боровую. А поскольку у нас не было клещей, нам пришлось только один фланг усиливать и пытаться взять Купянск с севера.У нас это почти получилось. Но Украина сконцентрировала силы, снятые из Черниговской и Сумской областей, переподчинила их 2-му корпусу Нацгвардии "Хартия", и они ударили в выгодное для них место по стандартному учебнику оперативного искусства – во фланг нашей наступающей группировке.То есть там не было какой-то гениальной операции. Противник нашел, куда нас можно было ударить, и ударил.Сейчас в Купянске тяжелые встречные бои малых пехотных групп. Судя по всему, мы продолжаем удерживать одну из важнейших частей города – микрорайон Юбилейный с многоэтажной застройкой на юго-западе.Тем не менее, у меня вызывает удивление, как Украине удается удерживать их плацдарм на восточном берегу Оскола возле Купянска-Узлового. Там у них находятся три бригады. И я правда не понимаю, как им удается эту группировку снабжать и ротировать, чтобы это все не рухнуло в тяжелых условиях.Это говорит о том, что противник окончательно не деградировал и способен сражаться.Тем не менее, освобождение Богуславки в районе Боровой может поспособствовать тому, чтобы мы форсировали Оскол южнее Купянска в районе Сеньково. Уровень воды в Оскольском водохранилище примерно такой же, как и в Каховском. Это только на карте река широкая. На самом деле она гораздо уже. Просто нам необходимо более широкое вклинение, чтобы фронт был шире и была возможность форсировать. Потому что проблему Купянска мы никак не решим без форсирования Оскола южнее Купянска.Мир к Новому году не наступает, но с каждой новой переговорной встречей "дух Анкориджа", как призрак отца Гамлета, все сильнее взывает к великодушной и милосердной справедливости. Подробнее — в материале Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс.
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, уроженец Донецка, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО заявил, что нужно пресекать попытки ВСУ помешать российской армии в Купянске. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что для этого следует применить все возможные средства. В свою очередь, командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев сообщил, что группировка рассчитывает завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале. В связи с этим хотел бы отметить следующее.
Владислав Угольный интервью
20 июля 2024, 04:45
Владислав Угольный: кто онВоенный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала
Главная наша проблема в том, что не был форсирован Оскол южнее Купянска. Мы так и не смогли взять город в клещи. Сейчас мы это пытаемся решить движением на Боровую. А поскольку у нас не было клещей, нам пришлось только один фланг усиливать и пытаться взять Купянск с севера.
У нас это почти получилось. Но Украина сконцентрировала силы, снятые из Черниговской и Сумской областей, переподчинила их 2-му корпусу Нацгвардии "Хартия", и они ударили в выгодное для них место по стандартному учебнику оперативного искусства – во фланг нашей наступающей группировке.
То есть там не было какой-то гениальной операции. Противник нашел, куда нас можно было ударить, и ударил.
Сейчас в Купянске тяжелые встречные бои малых пехотных групп. Судя по всему, мы продолжаем удерживать одну из важнейших частей города – микрорайон Юбилейный с многоэтажной застройкой на юго-западе.
Тем не менее, у меня вызывает удивление, как Украине удается удерживать их плацдарм на восточном берегу Оскола возле Купянска-Узлового. Там у них находятся три бригады. И я правда не понимаю, как им удается эту группировку снабжать и ротировать, чтобы это все не рухнуло в тяжелых условиях.
Это говорит о том, что противник окончательно не деградировал и способен сражаться.
Тем не менее, освобождение Богуславки в районе Боровой может поспособствовать тому, чтобы мы форсировали Оскол южнее Купянска в районе Сеньково. Уровень воды в Оскольском водохранилище примерно такой же, как и в Каховском. Это только на карте река широкая. На самом деле она гораздо уже. Просто нам необходимо более широкое вклинение, чтобы фронт был шире и была возможность форсировать. Потому что проблему Купянска мы никак не решим без форсирования Оскола южнее Купянска.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта ЛНР и Харьковской области
Карта Запорожской и Днепропетровской областей
Мир к Новому году не наступает, но с каждой новой переговорной встречей "дух Анкориджа", как призрак отца Гамлета, все сильнее взывает к великодушной и милосердной справедливости. Подробнее — в материале Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс.
