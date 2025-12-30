https://ukraina.ru/20251230/1073844068.html

Военный эксперт Влад Угольный: ВС РФ не разобьют ВСУ под Купянском, пока не форсируют Оскол гораздо южнее

Военный эксперт Влад Угольный: ВС РФ не разобьют ВСУ под Купянском, пока не форсируют Оскол гораздо южнее - 30.12.2025 Украина.ру

Военный эксперт Влад Угольный: ВС РФ не разобьют ВСУ под Купянском, пока не форсируют Оскол гораздо южнее

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, уроженец Донецка, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-12-30T15:33

2025-12-30T15:33

2025-12-30T16:01

эксклюзив

купянск

оскол

россия

вооруженные силы украины

нацгвардия

спецоперация

черниговская область

сумская область

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073845052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_875bb2fde73c85ce5e7f406f3e47466c.jpg

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО заявил, что нужно пресекать попытки ВСУ помешать российской армии в Купянске. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что для этого следует применить все возможные средства. В свою очередь, командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев сообщил, что группировка рассчитывает завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале. В связи с этим хотел бы отметить следующее.Главная наша проблема в том, что не был форсирован Оскол южнее Купянска. Мы так и не смогли взять город в клещи. Сейчас мы это пытаемся решить движением на Боровую. А поскольку у нас не было клещей, нам пришлось только один фланг усиливать и пытаться взять Купянск с севера.У нас это почти получилось. Но Украина сконцентрировала силы, снятые из Черниговской и Сумской областей, переподчинила их 2-му корпусу Нацгвардии "Хартия", и они ударили в выгодное для них место по стандартному учебнику оперативного искусства – во фланг нашей наступающей группировке.То есть там не было какой-то гениальной операции. Противник нашел, куда нас можно было ударить, и ударил.Сейчас в Купянске тяжелые встречные бои малых пехотных групп. Судя по всему, мы продолжаем удерживать одну из важнейших частей города – микрорайон Юбилейный с многоэтажной застройкой на юго-западе.Тем не менее, у меня вызывает удивление, как Украине удается удерживать их плацдарм на восточном берегу Оскола возле Купянска-Узлового. Там у них находятся три бригады. И я правда не понимаю, как им удается эту группировку снабжать и ротировать, чтобы это все не рухнуло в тяжелых условиях.Это говорит о том, что противник окончательно не деградировал и способен сражаться.Тем не менее, освобождение Богуславки в районе Боровой может поспособствовать тому, чтобы мы форсировали Оскол южнее Купянска в районе Сеньково. Уровень воды в Оскольском водохранилище примерно такой же, как и в Каховском. Это только на карте река широкая. На самом деле она гораздо уже. Просто нам необходимо более широкое вклинение, чтобы фронт был шире и была возможность форсировать. Потому что проблему Купянска мы никак не решим без форсирования Оскола южнее Купянска.Мир к Новому году не наступает, но с каждой новой переговорной встречей "дух Анкориджа", как призрак отца Гамлета, все сильнее взывает к великодушной и милосердной справедливости. Подробнее — в материале Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс.

https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html

https://ukraina.ru/20251229/1073783182.html

купянск

оскол

россия

черниговская область

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, купянск, оскол, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия, спецоперация, черниговская область, сумская область, вс рф, всу, сво, фронт, украина.ру, владимир путин, украина.ру