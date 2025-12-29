https://ukraina.ru/20251229/verntsya-li-yanukovich-eksperty-i-politiki-o-tumannykh-perspektivakh-ukrainy-i-mira-1073769095.html

Вернётся ли Янукович? Эксперты и политики о туманных перспективах Украины и мира

В экспертном сообществе вспоминают о полузабытом уже "проекте Сталина", обсуждают вопрос, прозреют ли когда-нибудь славяне, и думают над тем, что будет со всеми нами, если такого прозрения так и не произойдёт.

Вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова считает жизненно важным, чтобы народ увидел, где на самом деле его враги. Враги украинского народа сидят обычно на Банковой (улица, на которой в Киеве находится Офис президента Украины), а сейчас ещё и во всяких еропарламентах, в Букингемском дворце, отметила она в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Если славянский народ — украинский, русский — не осознает, что действовать надо всем вместе, то тогда, по её словам, "мы станем свидетелями постепенного, но неумолимого угасания этого этноса и уничтожения всего того, что когда-то было сердцу нашему дорого".Ведущая подчеркнула, что русский народ и все его народы-соседи получили все возможности для жизни и развития именно тогда, когда жили в СССР, а это, по её словам, проект Иосифа Виссарионовича Сталина."Мы потомки победителей, а Сталин был генералиссимусом Победы", - подчеркнула Егорова. Она добавила, что если люди вспомнят историю, вспомнят, кто они есть, очнутся от морока, опомнятся "от всех этих рюшечек и хрюшечек", от всех этих патриотических речей Зеленского - "когда они сбросят эту пелену со своих глаз, вот тогда всё кардинально начнёт меняться".Каким образом? Егорова выразила надежду на то, что люди поймут всю бессмысленность задачи проливать кровь за Зеленского и его компанию, опомнятся, оставят промёрзшие окопы и пойдут домой "дрова рубить, печку топить и начинать новую жизнь". А с полицаями-ТЦКашниками разговор должен быть такой, чтобы они десять раз подумали, стоит ли идти к людям и пытаться гнать их на фронт.А пока киевский режим предпринимает все необходимые действия для того, чтобы запугать население, сформировать у людей нужные паттерны рабского поведения."Всё направлено на то, чтобы сломить дух людей, чтобы они боялись власти, чтобы они боялись вообще собственных мыслей — мыслепреступления. Чтобы они подстраивались, чтобы они лежали спокойно под этой могильной плитой ещё даже живые, но чтобы они не рыпались", - сказала бывшая ведущая, добавив, что "мы сейчас живём в период неорабства". Только раньше рабов заковывали в кандалы, а теперь люди сами себя "заковывают", боятся что-то потерять."Что они боятся потерять? Уже, по-моему, терять нечего, кроме собственных оков", - констатировала Егорова.Украинский политолог и общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василь Вакаров в эфире того же канала отметил, что в России есть бежавшие или выдавленные с Украины политики, депутаты, чиновники, которые хотели бы вернуться во власть — в частности, тот же Виктор Янукович.Однако позиция РФ, по словам Вакарова, такова: вы страну про...ли, поэтому вы на плечах русской армии назад не зайдёте.Как разрешится это противоречие, сейчас сказать сложно. Что говорит Москва? Говорит, что задачи спецоперации будут выполнены. Но возникает вопрос, есть ли такой политик или такая группа политиков на Украине, которые смогут обеспечить права русского языка, права канонической УПЦ? Чёткого ответа пока нет, констатировал политолог.Что до нынешней украинской власти, то Вакаров охарактеризовал её как ОПГ — организованную преступную группу. И эта ОПГ, помимо прочих "славных" дел, предоставила Украину как площадку для прокси-войны между США и Россией.Не все уверены в том, что на Украине воюют между собой именно США и РФ. Директор Института проблем глобализации, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин полагает, что руками украинцев воюют с Россией Англия и только половина Америки."У Трампа есть свой конкретный интерес. Причём, Трамп — это не Америка, это половина Америки. В Америке идёт своя холодная гражданская война между производителями и цифровыми капиталами, с одной стороны, это Трамп, Вэнс и компания, с другой стороны — это финансовые спекулянты, это Лондон", - обрисовал политик ситуацию в эфире одного из ютуб-каналов, пояснив, что "конфликт США и Англии — для Америки он внутренний и уже во вторую очередь внешний".По словам Делягина, интерес Лондона в том, что "Англия выдаивает Украину, в том числе, вытаскивает ресурсы Америки и континентальной Европы через Украину себе". Именно это и не нравится Трампу, ведь эти ресурсы идут его конкурентам. По этой причине Трамп и сократил поддержку Киева.При этом для англичан "выдаивание Украины" - проект временный, "это способ продержаться на плаву до того момента, когда континентальная Европа рухнет и окажется в состоянии Украины", сказал политик, добавив, что тогда Украина станет не нужна и можно будет "сбросить" её кому угодно, хоть России, хоть Америке.Британии нужно довести ЕС до такого состояния, чтобы им можно было владеть так, как в своё время британцы владели Индией, "и выдаивать так же, как они сейчас выдаивают Украину", считает Делягин. Он пояснил, что на Украине британцы "доят" 25 миллионов человек, оставшихся там, тогда как в ЕС будут "доить" полмиллиарда человек."Поэтому англичанам нужно выиграть время, пока не рухнет Европа, пока Европа не посыпется — и тогда перейти к выдаиванию Европы", - считает Делягин. Он допустил, что для этого, возможно, Европу нужно будет бросить на Россию. Это может произойти в том случае, "если к 2030 году мы (РФ — ред.) будем такими же эффективными (сказано с иронией — авт.), как сейчас".Во всяком случае, украинский кризис можно рассматривать как возможность для Лондона "пересидеть до того момента, когда можно будет перейти к колониальному освоению континентальной Европы, превратив континентальную Европу в свою Индию — вот английский проект", заявил политик.По его словам, Трамп пытается вырвать Украину из-под Англии, чтобы помешать намечающемуся становлению новой Британской империи, но - "у Трампа это не получается".А Россия пока не совершает действий, которые гарантированно привели бы к разгрому ВСУ, подчеркнул Делягин, перечислив эти необходимые, по его мнению, действия - полное лишение противника электроснабжения, постоянные удары по мостам, эффективные удары по центрам принятия решений.Что дальше? Бывший депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв считает, что в условиях, когда в мире реально учитывается только право силы, Россия должна бы не стараться хорошо выглядеть в глазах западных "партнёров", которые сами творят всё, что хотят, но - стараться стать сильнее."Именно этому нужно посвятить все усилия. Не пытаться доказать "партнёрам", что их действия несправедливы, а вот Россия при этом действует справедливо. Это бесполезно. Нужно просто стать сильнее — в военном смысле, в экономическом.И, поскольку мы живём в открытом глобальном мире, где идёт конкуренция за привлекательный образ жизни, необходимо сделать уровень жизни россиян лучше и привлекательнее, чем у граждан западных стран. Вот и всё. Больше ничего.И именно на этом надо сосредоточиться — на эффективности. У нас самая богатая страна по природным ресурсам. Мы должны стать самыми сильными, а наше население — самым благополучным", - написал аналитик в своём телеграм-канале.Царёв не уточнил, каким именно образом можно было бы такого усиления России (не только военного, но и экономического) достичь в разумные сроки и есть ли политические силы, которые ставят перед собой такую цель не на словах, а на деле. Это тема для отдельного разговора.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Михаил Делягин: "Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Мира ждать не стоит, Украину будет колбасить до 2040 года": эксперты и политики о перспективах страны.

