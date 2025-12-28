"Многое может решиться до Нового года". Итоги 28 декабря

https://ukraina.ru/20251228/mnogoe-mozhet-reshitsya-do-novogo-goda-itogi-28-dekabrya-1073744927.html

Владимир Зеленский на публику намекает на скорое завершение конфликта, но готовит ловушку

Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях заявление, намекающее на возможное скорое завершение конфликта на Украине."Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года и многое может решиться до Нового года, и мы всё для этого делаем, но будут ли решения — зависит от партнёров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию, чтобы россияне ощущали последствия", — заявил Зеленский.В то же время, как сообщило издание Financial Times, на самом деле Зеленский намерен убедить президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию.По информации издания, Зеленский рассчитывает, что президент России Владимир Путин отвергнет украинский план из 20 пунктов, после чего США усилят давление на Россию. Об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с европейскими лидерами, сообщили источники издания.Financial Times сообщило, что Зеленский, как он сам заявил европейцам, хотел бы, чтобы США переключили внимание на усиление давления против России.Он уверен, что РФ не поступится своими позициями.Также Зеленский заявил, что будет поднимать на сегодняшней встрече с Трампом вопросы стабильного финансирования Вооружённых сил Украины, поддержки украинской ПВО, а также военного присутствия европейских стран на украинской территории.При этом источники Financial Times сообщили, что Зеленский заявил: Украина может согласиться на передачу территорий России только в случае проведения референдума в мирных и безопасных условиях.Также Зеленский выступил за передачу Запорожской АЭС под международный контроль, а вырабатываемую ею электроэнергию предложил распределять по обе стороны линии соприкосновения.О том, что Зеленский будет делать упор на переговорах на референдуме, сообщают и украинские источники."Наши источники сообщили, что Зеленский на переговорах с Трампом будет максимально продавливать трек с выборами/референдумом. ВСУ срочно необходима пауза на фронте, чтобы остановить продвижение противника. На Банковой придумали схему с референдумом и перемирием, при этом военное положение никто отменять не будет, что позволит Зеленскому провести голосование в рамках жесткой цензуры", — отметил 28 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Этот же телеграм-канал ранее сообщал, что у США есть чем надавить на Зеленского."Наши источники сообщили, что Зеленский в США получил от Умерова пакет документов, которые были переданы накануне ФБР и касаются коррупционных схем клиентелы президента (Зеленского — Ред.). Ещё летом часть компромата была предоставлена Ермаку, но экс-глава ОП решил тянуть время по мирному треку Трампа, что не понравилось американцам и вылилось дела НАБУ", — указывалось в публикации.Ранее, 27 декабря, сам Зеленский рассказал украинским журналистам, что в США будет обсуждать пять пунктов плана по урегулированию конфликта.В частности, будут обсуждаться гарантии безопасности, которые Украине предоставят Соединенные Штаты, а также гарантии Киеву от Европы.Кроме того, будет затронута "военная составляющая". Также обсудят различные планы"Мы обсудим план восстановления, в котором будет еще много разных документов. И пятое, что мы хотим обсудить с президентом США Дональдом Трампом, — это план последовательных действий", — рассказал Зеленский.По его словам, применительно к последнему пункту, что Украина предлагает пошаговые действия, чтобы мирный план действительно работал.Также Зеленский отметил, что после обсуждения всех положений США представят результаты переговоров России, добавил Зеленский."Американцы, безусловно, обсудят все это с россиянами, тогда и будем иметь фидбэк. Наша задача — изложить все возможности на бумаге, чтобы у нас были и гарантии безопасности, и договоры о восстановлении, и 20-пунктный мирный план", — заявил Зеленский.При этом он указал, что в этом плане "есть компромиссные вещи".По словам Зеленского, если украинское общество выразит недовольство, власти "будут об этом говорить и думать, как решать те или иные вопросы"."Диалог с обществом будет. Я считаю, что он уже есть, я открыт к этому. Далее диалог с обществом будет проводить также американская сторона. Они хотят это делать. Очень важно, чтобы мы были открыты для нашего общества", — указал Зеленский.И он также сослался на референдум и выборы."В конце концов, есть референдум, есть выборы, есть много инструментов для того, чтобы общество могло продемонстрировать свое законное волеизъявление", — подытожил Зеленский.Таким образом, он придаёт большое значение выборам и референдуму. В то же время, некоторые эксперты уверены: выборы, если будут проведены поспешно, лишь подстегнут продолжение боевых действий."Окончание войны может дать гражданам [Украины] ещё один шанс. Однако он практически нивелируется на данном этапе в случае быстрого проведения выборов (в течение 60 дней) или формальной остановки войны "на один день". Если подготовка к выборам будет идти на фоне боевых действий, победит "партия войны" и кандидаты, ассоциирующиеся с образом защитника", — заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович*.По его словам, "продолжение войны для Украины как и продолжение данного проекта (действующей модели государства — Ред.) - тупиковый вариант, направленный на сжигание и разворовывание остатков ресурсов"."Чем больше ресурсов у Украины останется после окончания войны, тем больше шансов сменить проект и начать нормальное развитие", — подчеркнул Арестович.Есть и те, кто уверен: Трамп продавит Зеленского."Все сходятся в том, что сегодня важнейший день. Важнейший день для нагиба Зеленского", — указал медиаэксперт Анатолий Шарий.Переговоры Трампа с Зеленским должны начаться в 20:01 по Москве.* — внесён в список экстремистов и террористовО плане Зеленского — в статье Павла Волкова "Задачи СВО и "дух Анкориджа" в 20-ти пунктах Зеленского. Почему не все поняли, что там написано".

