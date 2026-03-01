https://ukraina.ru/20260301/iranskiy-ayatolla-obyavil-dzhikhad-ssha-i-izrailyu-posle-gibeli-liderov-strany-1076213409.html

Иранский аятолла объявил джихад США и Израилю после гибели лидеров страны

Иранский аятолла объявил джихад США и Израилю после гибели лидеров страны - 01.03.2026 Украина.ру

Иранский аятолла объявил джихад США и Израилю после гибели лидеров страны

Авторитетный иранский богослов аятолла Макарем Ширази объявил джихад США и Израилю. Об этом 1 марта сообщает агентство Tasnim

Макарем Ширази заявил, что народ Ирана и весь исламский мир жаждут мести за гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи."Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим (Израиль), и отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира", — приводятся в сообщении слова Ширази.Эскалация началась утром 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. По имеющимся данным, взрывы прогремели вблизи резиденций иранских лидеров, включая местонахождение аятоллы Хаменеи. Сообщалось о жертвах среди мирного населения. Только за первые сутки число погибших превысило 200 человек.В ночь на 1 марта власти Ирана официально подтвердили гибель ряда ключевых фигур. Среди погибших — верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции генерал Мохаммад Пакпур и начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави. Тегеран пообещал решительное возмездие.В ответ на удары Вооружённые силы Ирана уже нанесли ракетные удары по территории Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Хайфе и других городах. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы и объекты на Ближнем Востоке, используемые вооружёнными силами США.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удары по Тегерану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мартаДжихад - понятие в исламе, означающее усердие на пути Аллаха, борьба за веру.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

