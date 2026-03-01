Экс-помощник директора ФБР предупредил об угрозе атак на США из-за ударов по Ирану. Главное к этому часу - 01.03.2026 Украина.ру
Экс-помощник директора ФБР предупредил об угрозе атак на США из-за ударов по Ирану. Главное к этому часу
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану повышает риск возможных атак на территории самих Соединённых Штатов, заявил бывший помощник директора ФБР Крис Свекер. Об этом и других новостях к этому часу 1 марта сообщает телеграм-канал Украина.р
2026-03-01T16:49
2026-03-01T16:49
🟦 Система ПВО Кувейта сбила 97 баллистических ракет и 283 беспилотника, запущенных с территории Ирана, сообщило Минобороны страны. Один человек погиб, 32 получили ранения в результате нападений Ирана на Кувейт, сообщило Министерство здравоохранения; 🟦 В Центральном штабе Хатам аль-Анбийя заявили, что "сионисты и Америка, возможно, смогут нанести ущерб, но не смогут подчинить нас". Там ещё раз подчеркнули, что операции против американско-израильского альянса будут продолжаться столько, сколько необходимо; 🟦 Россиян нет в списке жертв и раненых в ОАЭ в результате эскалации обстановки в регионе, заявили в Минобороны ОАЭ; 🟦 Власти ОАЭ оплатят расходы на проживания туристов в ряде эмиратов. В АТОР уточнили, что департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя подобные обязательства. Большинство россиян, которые не могут вернуться домой, уже расселены по отелям.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удары по Тегерану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану повышает риск возможных атак на территории самих Соединённых Штатов, заявил бывший помощник директора ФБР Крис Свекер. Об этом и других новостях к этому часу 1 марта сообщает телеграм-канал Украина.р
🟦 Система ПВО Кувейта сбила 97 баллистических ракет и 283 беспилотника, запущенных с территории Ирана, сообщило Минобороны страны. Один человек погиб, 32 получили ранения в результате нападений Ирана на Кувейт, сообщило Министерство здравоохранения;
🟦 В Центральном штабе Хатам аль-Анбийя заявили, что "сионисты и Америка, возможно, смогут нанести ущерб, но не смогут подчинить нас". Там ещё раз подчеркнули, что операции против американско-израильского альянса будут продолжаться столько, сколько необходимо;
🟦 Россиян нет в списке жертв и раненых в ОАЭ в результате эскалации обстановки в регионе, заявили в Минобороны ОАЭ;
🟦 Власти ОАЭ оплатят расходы на проживания туристов в ряде эмиратов. В АТОР уточнили, что департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя подобные обязательства. Большинство россиян, которые не могут вернуться домой, уже расселены по отелям.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удары по Тегерану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 марта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
17:30На кадрах — последствия ударов иранских беспилотников по-французской военной базе на территории порта Зайед в Абу-Даби;
17:25Иранский беспилотник Shahed-136 атаковал эмиратскую нефтяную платформу в Персидском заливе
17:22Бомбовый удар нанесён по объектам ВСУ в оккупированнов Славянске ДНР
17:18"Герани" наносят новые удары по вражеским объектам в Харькове — сообщают о взрывах в городе
17:17В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров
17:15Число жертв взрыва под Бейт-Шемешем достигло восьми. Главное к этому часу
17:14Вопрос не в территориях! Что задумал Трамп и почему до мира на Украине ещё далеко – Тильман
16:49Экс-помощник директора ФБР предупредил об угрозе атак на США из-за ударов по Ирану. Главное к этому часу
16:44Иран может применить против стран Залива "иракский сценарий" 1991 года
16:29Путин выразил соболезнования в связи с гибелью лидера Ирана Али Хаменеи
16:16США и Израилю объявили священную войну. Кто стал преемником аятоллы Хаменеи?
16:11Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной
16:05Иранский аятолла объявил джихад США и Израилю после гибели лидеров страны
16:00Василий Докучаев: предшественник ноосферного учения. К 180-летию со дня рождения
14:55Двое мужчин ранены при атаке дрона на предприятие в Белгородской области. Главное к этому часу
14:26Война в Иране и ее вероятные последствия
14:22Офис наблюдателей ООН подожгли в пакистанском Гилгит-Балтистане. Последние новости с иранской войны
14:18В ДНР предотвращены атаки беспилотников на объекты энергетики
14:11Над священным городом Ирана поднят "красный флаг мести" после гибели Али Хаменеи. Главное к этому часу
13:17Иранский генерал погиб при ударах США и Израиля. Главное к этому часу
