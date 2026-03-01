https://ukraina.ru/20260301/eks-pomoschnik-direktora-fbr-predupredil-ob-ugroze-atak-na-ssha-iz-za-udarov-po-iranu-glavnoe-k-etomu-1076216287.html
Экс-помощник директора ФБР предупредил об угрозе атак на США из-за ударов по Ирану. Главное к этому часу
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану повышает риск возможных атак на территории самих Соединённых Штатов, заявил бывший помощник директора ФБР Крис Свекер. Об этом и других новостях к этому часу 1 марта сообщает телеграм-канал Украина.р
🟦 Система ПВО Кувейта сбила 97 баллистических ракет и 283 беспилотника, запущенных с территории Ирана, сообщило Минобороны страны. Один человек погиб, 32 получили ранения в результате нападений Ирана на Кувейт, сообщило Министерство здравоохранения; 🟦 В Центральном штабе Хатам аль-Анбийя заявили, что "сионисты и Америка, возможно, смогут нанести ущерб, но не смогут подчинить нас". Там ещё раз подчеркнули, что операции против американско-израильского альянса будут продолжаться столько, сколько необходимо; 🟦 Россиян нет в списке жертв и раненых в ОАЭ в результате эскалации обстановки в регионе, заявили в Минобороны ОАЭ; 🟦 Власти ОАЭ оплатят расходы на проживания туристов в ряде эмиратов. В АТОР уточнили, что департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя подобные обязательства. Большинство россиян, которые не могут вернуться домой, уже расселены по отелям.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удары по Тегерану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
