https://ukraina.ru/20260301/ssha-i-izrailyu-obyavili-svyaschennuyu-voynu-kto-stal-preemnikom-ayatolly-khamenei-1076213783.html

США и Израилю объявили священную войну. Кто стал преемником аятоллы Хаменеи?

США и Израилю объявили священную войну. Кто стал преемником аятоллы Хаменеи? - 01.03.2026 Украина.ру

США и Израилю объявили священную войну. Кто стал преемником аятоллы Хаменеи?

Массированный израильско-американский удар по Ирану привел к гибели ряда высокопоставленных представителей иранского руководства

2026-03-01T16:16

2026-03-01T16:16

2026-03-01T16:37

иран

сша

израиль

дональд трамп

масуд пезешкиани

али лариджани

пентагон

the wall street journal

цру

brent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/01/1076213655_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_0de4a0706cdf9ad87859bec481aaa3c1.jpg

Тегеран официально подтвердил смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, начальника генерального штаба иранской армии Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и командующего Корпусом стражей Исламской революции Мухаммада Пакпура, а также ряда других чиновников и силовиков, представляющих различные государственные структуры.Организаторы агрессии сделали ставку на так называемый обезглавливающий удар, используя подавляющее преимущество в информационных технологиях и спутниковой разведке. По данным газеты The Wall Street Journal, Пентагон применил систему искусственного интеллекта Claude, чтобы скоординировать одновременную атаку по разным целям. Несмотря на то, что иранское руководство ожидало нападения со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки.Тем не менее, Иран сразу приступил к нанесению ответного удара, который стал самой масштабной атакой по американской и израильской инфраструктуре за всю продолжительную историю ближневосточных войн.Иранские ракеты и беспилотники атаковали Тель-Авив, Хайфу, Иерусалим, Ашкелон, а также военные базы в разных регионах Израиля. И хотя военная цензура пытается скрывать их последствия, в социальные сети уже попали видеоролики с взрывами и пожарами.Кроме того, были поражены многочисленные военные объекты США, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Иордании, Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Омане. Уже ясно, что американское ПВО показало в этом случае не самую высокую эффективность. Хотя, размещая свои войска в этих арабских странах, Вашингтон обещал их руководству надежную защиту от любых внешних угроз.Судя по спутниковым снимкам, баллистические ракеты Ирана попали по американской базе Эль-Удейд, расположенной в Катаре. Иранский беспилотник уничтожил радар раннего предупреждения на военной базе в Бахрейне и серьезно повредил ее портовую инфраструктуру. В ОАЭ под удар попала военная база Ад-Дафра – важный узел в транспортной логистике Пентагона. При этом, обломки иранских беспилотников и ракет упали на жилые районы Дубая, Абу-Даби, Эр-Рияда, Дохи, Эль-Кувейта, Манамы, а несколько ключевых аэропортов в арабских странах Персидского залива приостановили работу, получив повреждения.Все это привело к беспрецедентному кризису в новейшей истории ближневосточного региона, который усугубляется серьезными проблемами с судоходством.Иран пока что не стал вводить тотальную блокаду Ормузского пролива, через который проходит около трети всего нефтяного трафика – потому что иранцам нужно экспортировать по этому водному коридору свою собственную нефть. Однако большинство гражданских судов не решается заходить в Персидский залив – особенно после того, как в нем загорелся после обстрела нефтеналивной танкер, следовавший под флагом Палау.Цена на нефть марки Brent уже выросла на фоне этих событий до 73 долларов за баррель, а в случае продолжения конфликта она может преодолеть планку в 100 или 150 долларов, провоцируя резкое повышение цен на бензин во многих странах планеты.Президент США Дональд Трамп приветствовал убийство Али Хаменеи, открыто заявляя, что удары по представителям иранского руководства должны сделать Тегеран более сговорчивым, заставив его пойти на уступки. Однако иранские власти понимают, что целью американско-израильской агрессии является не пресловутая ядерная программа, а "смена режима" и последующее разрушение иранского государства.Судя по последним новостям, после смерти верховного лидера его место заняла группа идейных единомышленников, которые по-прежнему готовы продолжать борьбу с Америкой и Израилем."Центральное разведывательное управление США пришло к выводу: даже если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет убит, власть, скорее всего, перейдет к жестким фигурам из Корпуса стражей Исламской революции", – писало об этом накануне агентство Reuters.В Иране оперативно создали специальный руководящий совет, в который вошли президент страны Масуд Пезешкиан, глава высшей судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, секретарь высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани и официальный представитель совета по определению политической целесообразности Мохсен Дехнави. А временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал аятолла Алиреза Арафи – доверенный советник покойного Хаменеи.Президент Пезешкиан назвал убийство Али Хаменеи объявлением войны всему исламскому миру. Лариджани пообещал, что иранские вооруженные силы нанесут сегодня по американским базам еще более мощный удар, а влиятельный иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад – "священную войну" – против США и Израиля. Это может привести к дополнительной эскалации насилия на Ближнем Востоке, поскольку известно, что возмущенные смертью Хаменеи шииты пытались штурмовать дипломатические представительства США в Ираке и Пакистане.Попытки вывести на улицу сторонников оппозиции пока не дали никаких результатов. Напротив, в городах Ирана проходят массовые траурные митинги в память о верховном лидере и других жертвах вчерашней атаки. Трагическая гибель несовершеннолетних детей из попавшей под удар школы для девочек вызвала в иранском обществе широкое возмущение, и лица с проамериканскими взглядами вряд ли рискнут устраивать сейчас активные уличные протесты.Ситуация остается неопределенной. Иранское руководство рассчитывает выдержать американско-израильский удар, делая ставку на активизацию ответных атак и расширяя список их целей. США подключили к своей военной операции Великобританию и Германию, что указывает на возможную нехватку ракетных боеприпасов. Трамп по прежнему обещает сровнять весь Иран с землей, но продолжение военного кризиса грозит ему значительными проблемами, поскольку новая агрессия на Ближнем Востоке привела к серьезному недовольству внутри страны.Марджори Тейлор Грин, бывшая сторонница Трампа, также раскритиковала нападение на Иран, обвиняя своего прежнего кумира во лжи:"Мы говорили: "Никаких войн за рубежом, никакой смены режимов!" Мы повторяли это на митингах один за другим, в речи за речью. Трамп, Вэнс, по сути, вся администрация строили на этом свою кампанию. Тысячи и тысячи американцев моего поколения были убиты и ранены в бесконечных бессмысленных войнах за рубежом, и мы сказали: хватит. Очередная иностранная война ради смены иностранного правительства. Зачем?", – написала она в соцсетях после ударов по Тегерану.Судя по данным опросов, войну с Ираном поддерживают не более 21% американцев, а антиамериканские настроения в мире растут – потому что действия Дональда Трампа окончательно разрушили систему международного права, а Америка предстала перед миром циничным и беспринципным агрессором, как это уж неоднократно бывало в прошлом.О других последствиях иранской войны - в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия"

иран

сша

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

иран, сша, израиль, дональд трамп, масуд пезешкиани, али лариджани, пентагон, the wall street journal, цру, brent, эксклюзив