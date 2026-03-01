https://ukraina.ru/20260301/putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-lidera-irana-ali-khamenei-1076214136.html
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью лидера Ирана Али Хаменеи
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью лидера Ирана Али Хаменеи - 01.03.2026 Украина.ру
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью лидера Ирана Али Хаменеи
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи. Текст телеграммы опубликован 1 марта на официальном сайте Кремля
2026-03-01T16:29
2026-03-01T16:29
2026-03-01T16:29
новости
россия
израиль
иран
владимир путин
масуд пезешкиани
вооруженные силы украины
цру
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076012647_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_72ca88cc53d656f2d591eb79b80fa414.jpg
В своем обращении российский лидер назвал случившееся "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права" . Путин подчеркнул, что в России аятоллу Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля, внёсшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства"."Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", — говорится в телеграмме.В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи. По данным иранских государственных СМИ, он погиб в результате военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился в своей резиденции при исполнении служебных обязанностей.Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал гибель Хаменеи "открытой войной против всех мусульман" и "величайшим бедствием для исламского мира", подчеркнув, что аятолла был убит "руками самых злобных преступников в мире". В Иране объявлен 40-дневный траур .28 февраля, США и Израиль нанесли серию массированных ударов по Ирану. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляСреди погибших высокопоставленных лиц — верховный лидер Ирана, 86-летний аятолла Али Хаменеи. Подробнее в материале NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удараБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удары по Тегерану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
израиль
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076012647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37f93895c9925002458ccd261e4217ca.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, израиль, иран, владимир путин, масуд пезешкиани, вооруженные силы украины, цру, украина.ру
Новости, Россия, Израиль, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиани, Вооруженные силы Украины, ЦРУ, Украина.ру
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью лидера Ирана Али Хаменеи
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи. Текст телеграммы опубликован 1 марта на официальном сайте Кремля
В своем обращении российский лидер назвал случившееся "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права" . Путин подчеркнул, что в России аятоллу Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля, внёсшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства".
"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", — говорится в телеграмме.
В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи. По данным иранских государственных СМИ, он погиб в результате военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился в своей резиденции при исполнении служебных обязанностей.
Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал гибель Хаменеи "открытой войной против всех мусульман" и "величайшим бедствием для исламского мира", подчеркнув, что аятолла был убит "руками самых злобных преступников в мире". В Иране объявлен 40-дневный траур .
28 февраля, США и Израиль нанесли серию массированных ударов по Ирану. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля
Среди погибших высокопоставленных лиц — верховный лидер Ирана, 86-летний аятолла Али Хаменеи. Подробнее в материале NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру