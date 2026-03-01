https://ukraina.ru/20260301/putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-lidera-irana-ali-khamenei-1076214136.html

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью лидера Ирана Али Хаменеи

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи. Текст телеграммы опубликован 1 марта на официальном сайте Кремля

В своем обращении российский лидер назвал случившееся "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права" . Путин подчеркнул, что в России аятоллу Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля, внёсшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства"."Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", — говорится в телеграмме.В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи. По данным иранских государственных СМИ, он погиб в результате военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился в своей резиденции при исполнении служебных обязанностей.Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал гибель Хаменеи "открытой войной против всех мусульман" и "величайшим бедствием для исламского мира", подчеркнув, что аятолла был убит "руками самых злобных преступников в мире". В Иране объявлен 40-дневный траур .28 февраля, США и Израиль нанесли серию массированных ударов по Ирану. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляСреди погибших высокопоставленных лиц — верховный лидер Ирана, 86-летний аятолла Али Хаменеи. Подробнее в материале NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удараБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удары по Тегерану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

