"Купол Донбасса" предотвратил 229 атак дронов за неделю. Новости к этому часу - 28.12.2025
"Купол Донбасса" предотвратил 229 атак дронов за неделю. Новости к этому часу
Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 229 террористических атак со стороны ВСУ. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 172 беспилотника, над Горловкой — 57, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Перехвачены четыре ударных дрона FP-2, нацеленных на критически важную для региона Старобешевскую тепловую электростанцию. Беспилотники несли на себе осколочно-фугасные боевые заряды ОФБ-90-ЯУ с дополнительными поражающими элементами", - уточнил Пушилин. Также он сообщил, что распределительная электроподстанция в Петровском районе Донецка находилась под прицелом боевиков. Система РЭБ перехватила украинский беспилотник R15, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой ОФБЧ-5. К другим новостям к этому часу: 🟦 600 человек, 300 из которых - дети, вывели из здания филармонии в Красноярске, там возникло задымление из-за короткого замыкания кабеля. Никто не пострадал, сообщает МЧС; 🟦 Ремонт ключевой линии электропередачи вблизи Запорожской АЭС начался после достижения очередного соглашения о локальном прекращении огня, сообщили в МАГАТЭ; 🟦 Заместитель руководителя Офиса Зеленского Ирина Мудра задекларировала $250 тыс. сбережений, которые она хранит в Тель-Авиве Ирину Мудру рассматривают среди кандидатов на должность главы Министерства юстиции Украины;🟦 Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года, сообщает AFP;🟦 Разногласия между Макроном и Мерцем обострились после предложения Парижа о возобновлении диалога с РФ, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. Отмечается, что мнения двух лидеров также разошлись в вопросе экспроприации российских активов;🟦 Белоусов поздравил бойцов с освобождением Родинского в ДНР. Министр обороны отметил заслуги командования и личного состава 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады, которые зачищали населенный пункт. Глава оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач; 🟦 Новые графики отключения света введены для правого берега Киева. На левом берегу продолжаются экстренные отключения; 🟦 Сегодня в 21:00 по мск Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом, стороны обсудят Донбасс и Запорожскую АЭС — Reuters; 🟦 Samsung зарегистрировал в России новые товарные знаки. Компания приостановила поставки в страну с 2022 года, но ее продукция попала в перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту; 🟦 США разорвали в 2025 году свой союз с Европой, пишет El Pais. Отмечается, что второй срок Трампа отмечен враждебностью по отношению к европейцам и сближением с РФ. Газета также подчеркивает, что сейчас вызывает сомнение, является ли статья 5 устава НАТО о коллективной обороне чем-то большим, чем пустой декларацией.
15:15 28.12.2025 (обновлено: 15:19 28.12.2025)
 
Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 229 террористических атак со стороны ВСУ. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 172 беспилотника, над Горловкой — 57, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Перехвачены четыре ударных дрона FP-2, нацеленных на критически важную для региона Старобешевскую тепловую электростанцию. Беспилотники несли на себе осколочно-фугасные боевые заряды ОФБ-90-ЯУ с дополнительными поражающими элементами", - уточнил Пушилин.
Также он сообщил, что распределительная электроподстанция в Петровском районе Донецка находилась под прицелом боевиков. Система РЭБ перехватила украинский беспилотник R15, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой ОФБЧ-5.
К другим новостям к этому часу:
🟦 600 человек, 300 из которых - дети, вывели из здания филармонии в Красноярске, там возникло задымление из-за короткого замыкания кабеля. Никто не пострадал, сообщает МЧС;
🟦 Ремонт ключевой линии электропередачи вблизи Запорожской АЭС начался после достижения очередного соглашения о локальном прекращении огня, сообщили в МАГАТЭ;
🟦 Заместитель руководителя Офиса Зеленского Ирина Мудра задекларировала $250 тыс. сбережений, которые она хранит в Тель-Авиве Ирину Мудру рассматривают среди кандидатов на должность главы Министерства юстиции Украины;
🟦 Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года, сообщает AFP;
🟦 Разногласия между Макроном и Мерцем обострились после предложения Парижа о возобновлении диалога с РФ, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. Отмечается, что мнения двух лидеров также разошлись в вопросе экспроприации российских активов;
🟦 Белоусов поздравил бойцов с освобождением Родинского в ДНР. Министр обороны отметил заслуги командования и личного состава 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады, которые зачищали населенный пункт. Глава оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач;
🟦 Новые графики отключения света введены для правого берега Киева. На левом берегу продолжаются экстренные отключения;
🟦 Сегодня в 21:00 по мск Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом, стороны обсудят Донбасс и Запорожскую АЭС — Reuters;
🟦 Samsung зарегистрировал в России новые товарные знаки. Компания приостановила поставки в страну с 2022 года, но ее продукция попала в перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту;
🟦 США разорвали в 2025 году свой союз с Европой, пишет El Pais. Отмечается, что второй срок Трампа отмечен враждебностью по отношению к европейцам и сближением с РФ.
Газета также подчеркивает, что сейчас вызывает сомнение, является ли статья 5 устава НАТО о коллективной обороне чем-то большим, чем пустой декларацией.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
