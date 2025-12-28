https://ukraina.ru/20251228/kupol-donbassa-predotvratil-229-atak-dronov-za-nedelyu-novosti-k-etomu-chasu-1073741466.html

"Купол Донбасса" предотвратил 229 атак дронов за неделю. Новости к этому часу

"Купол Донбасса" предотвратил 229 атак дронов за неделю. Новости к этому часу - 28.12.2025 Украина.ру

"Купол Донбасса" предотвратил 229 атак дронов за неделю. Новости к этому часу

Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 229 террористических атак со стороны ВСУ. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 172 беспилотника, над Горловкой — 57, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

2025-12-28T15:15

2025-12-28T15:15

2025-12-28T15:19

новости

украина

денис пушилин

эммануэль макрон

фридрих мерц

запорожская аэс

мчс

вооруженные силы украины

россия

макеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1072990917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe0835d92d5afdc75921b6f623363d2d.jpg

"Перехвачены четыре ударных дрона FP-2, нацеленных на критически важную для региона Старобешевскую тепловую электростанцию. Беспилотники несли на себе осколочно-фугасные боевые заряды ОФБ-90-ЯУ с дополнительными поражающими элементами", - уточнил Пушилин. Также он сообщил, что распределительная электроподстанция в Петровском районе Донецка находилась под прицелом боевиков. Система РЭБ перехватила украинский беспилотник R15, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой ОФБЧ-5. К другим новостям к этому часу: 🟦 600 человек, 300 из которых - дети, вывели из здания филармонии в Красноярске, там возникло задымление из-за короткого замыкания кабеля. Никто не пострадал, сообщает МЧС; 🟦 Ремонт ключевой линии электропередачи вблизи Запорожской АЭС начался после достижения очередного соглашения о локальном прекращении огня, сообщили в МАГАТЭ; 🟦 Заместитель руководителя Офиса Зеленского Ирина Мудра задекларировала $250 тыс. сбережений, которые она хранит в Тель-Авиве Ирину Мудру рассматривают среди кандидатов на должность главы Министерства юстиции Украины;🟦 Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года, сообщает AFP;🟦 Разногласия между Макроном и Мерцем обострились после предложения Парижа о возобновлении диалога с РФ, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. Отмечается, что мнения двух лидеров также разошлись в вопросе экспроприации российских активов;🟦 Белоусов поздравил бойцов с освобождением Родинского в ДНР. Министр обороны отметил заслуги командования и личного состава 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады, которые зачищали населенный пункт. Глава оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач; 🟦 Новые графики отключения света введены для правого берега Киева. На левом берегу продолжаются экстренные отключения; 🟦 Сегодня в 21:00 по мск Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом, стороны обсудят Донбасс и Запорожскую АЭС — Reuters; 🟦 Samsung зарегистрировал в России новые товарные знаки. Компания приостановила поставки в страну с 2022 года, но ее продукция попала в перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту; 🟦 США разорвали в 2025 году свой союз с Европой, пишет El Pais. Отмечается, что второй срок Трампа отмечен враждебностью по отношению к европейцам и сближением с РФ. Газета также подчеркивает, что сейчас вызывает сомнение, является ли статья 5 устава НАТО о коллективной обороне чем-то большим, чем пустой декларацией.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

россия

макеевка

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, денис пушилин, эммануэль макрон, фридрих мерц, запорожская аэс, мчс, вооруженные силы украины, россия, макеевка, украина.ру, украина.ру, донецкая народная республика, дональд трамп