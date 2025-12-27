https://ukraina.ru/20251227/maduro-nazval-usloviya-dialoga-venesuely-s-ssha-1073700174.html

Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США

Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США - 27.12.2025 Украина.ру

Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США

Венесуэла будет готова искать пути к сотрудничеству, если США когда-нибудь захотят говорить с Каракасом с уважением, отказавшись от колониальной политики, заявил президент боливарианской республики Николас Мадуро. Об этом 27 января сообщает РИА Новости

2025-12-27T03:33

2025-12-27T03:33

2025-12-27T03:33

новости

украина.ру

венесуэла

николас мадуро

сша

дональд трамп

агрессия

деколонизация

латинская америка

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071049997_125:0:1076:535_1920x0_80_0_0_7b5ce5aebdd127a29963c9ddc086550a.jpg

Заявление Мадуро о перспективах отношений с США, прозвучавшее на встрече с вице-президентами, транслировалось в его телеграм-канале."Если кто-либо в Соединенных Штатах когда-либо, руководствуясь уважением, решит начать диалог и преодолеть провалившиеся [колониальные] проекты, существовавшие более 25 лет, здесь всегда найдется президент, который будет представлять свой народ, протягивать руку помощи и искать пути к миру, сотрудничеству и процветанию", — сказал Мадуро.Лидер боливарианской республики подчеркнул, что США уже несколько раз проиграли в попытке навязать свою волю Венесуэле, сделав ставку на таких оппозиционеров, как Леопольдо Лопес, Хуан Гуаидо, Мария Корина Мачадо.США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре ВМС США неоднократно уничтожали возле побережья Венесуэлы катера, на которых якобы перевозились наркотики.3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой.Ранее сообщалось, что администрация США приказала американским войскам сосредоточиться на блокаде танкерного флота Венесуэлы.23 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой действий США, которые ввели морскую блокаду у берегов Венесуэлы и осуществили захват нескольких нефтяных танкеров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

венесуэла

сша

латинская америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, венесуэла, николас мадуро, сша, дональд трамп, агрессия, деколонизация, латинская америка, нефть