РФ констатирует приближение к разрешению украинского конфликта, но отмечает деструктивную позицию Киева - 26.12.2025
РФ констатирует приближение к разрешению украинского конфликта, но отмечает деструктивную позицию Киева
РФ констатирует приближение к разрешению украинского конфликта, но отмечает деструктивную позицию Киева
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о реальном приближении к урегулированию ситуации вокруг Украины, отметив при этом, что окончательный успех зависит от политической воли противоположной стороны, которая, по его словам, продолжает деструктивные действия
2025-12-26T19:45
2025-12-26T19:45
новости
россия
украина
киев
сергей рябков
Российская дипломатия в лице заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова констатировала, что в настоящее время стороны вплотную приблизились к возможности политического решения конфликта на Украине. Рябков отметил, что дата 25 декабря 2025 года может стать важным рубежом, но для завершающего рывка необходимы совместные усилия и, в первую очередь, политическая воля противоположной стороны. При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что наблюдаются противоречивые сигналы. "Мы видим, что украинская сторона и её партнёры в Европе не нацелены на соглашение, а, напротив, удвоили усилия для того, чтобы его торпедировать", — заявил он. Эта позиция, как отметил Рябков, является главным препятствием на пути к окончательному урегулированию. Российская Федерация, как неоднократно заявлялось, остаётся открытой для серьёзного диалога, основанного на признании новых территориальных реалий и обеспечении гарантий собственной безопасности. Однако дальнейший прогресс невозможен без отказа Киева и его западных кураторов от курса на эскалацию и силовое противостояние.Итоги дня в материале Пока ЕС движется к распаду, Россия наращивает "Силу Сибири". Итоги 26 декабря на сайте Украина.ру
россия
украина
киев
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкП/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова
П/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о реальном приближении к урегулированию ситуации вокруг Украины, отметив при этом, что окончательный успех зависит от политической воли противоположной стороны, которая, по его словам, продолжает деструктивные действия
Российская дипломатия в лице заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова констатировала, что в настоящее время стороны вплотную приблизились к возможности политического решения конфликта на Украине.
Рябков отметил, что дата 25 декабря 2025 года может стать важным рубежом, но для завершающего рывка необходимы совместные усилия и, в первую очередь, политическая воля противоположной стороны.
При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что наблюдаются противоречивые сигналы.
"Мы видим, что украинская сторона и её партнёры в Европе не нацелены на соглашение, а, напротив, удвоили усилия для того, чтобы его торпедировать", — заявил он.
Эта позиция, как отметил Рябков, является главным препятствием на пути к окончательному урегулированию.
Российская Федерация, как неоднократно заявлялось, остаётся открытой для серьёзного диалога, основанного на признании новых территориальных реалий и обеспечении гарантий собственной безопасности.
Однако дальнейший прогресс невозможен без отказа Киева и его западных кураторов от курса на эскалацию и силовое противостояние.
Итоги дня в материале Пока ЕС движется к распаду, Россия наращивает "Силу Сибири". Итоги 26 декабря
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния