РФ констатирует приближение к разрешению украинского конфликта, но отмечает деструктивную позицию Киева

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о реальном приближении к урегулированию ситуации вокруг Украины, отметив при этом, что окончательный успех зависит от политической воли противоположной стороны, которая, по его словам, продолжает деструктивные действия

2025-12-26T19:45

Российская дипломатия в лице заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова констатировала, что в настоящее время стороны вплотную приблизились к возможности политического решения конфликта на Украине. Рябков отметил, что дата 25 декабря 2025 года может стать важным рубежом, но для завершающего рывка необходимы совместные усилия и, в первую очередь, политическая воля противоположной стороны. При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что наблюдаются противоречивые сигналы. "Мы видим, что украинская сторона и её партнёры в Европе не нацелены на соглашение, а, напротив, удвоили усилия для того, чтобы его торпедировать", — заявил он. Эта позиция, как отметил Рябков, является главным препятствием на пути к окончательному урегулированию. Российская Федерация, как неоднократно заявлялось, остаётся открытой для серьёзного диалога, основанного на признании новых территориальных реалий и обеспечении гарантий собственной безопасности. Однако дальнейший прогресс невозможен без отказа Киева и его западных кураторов от курса на эскалацию и силовое противостояние.Итоги дня в материале Пока ЕС движется к распаду, Россия наращивает "Силу Сибири". Итоги 26 декабря на сайте Украина.ру

