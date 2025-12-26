https://ukraina.ru/20251226/poka-es-dvizhetsya-k-raspadu-rossiya-naraschivaet-silu-sibiri-itogi-26-dekabrya-1073686256.html

Пока ЕС движется к распаду, Россия наращивает "Силу Сибири". Итоги 26 декабря

26.12.2025

Пока ЕС движется к распаду, Россия наращивает "Силу Сибири". Итоги 26 декабря

На фоне укрепления международных связей России, включая рост поставок газа в Китай по "Силе Сибири", лидеры Европейского союза открыто констатируют системный кризис и движение к распаду, вызванному санкционной политикой и потерей самостоятельности

В ближайшее время, 28 декабря, во Флориде состоится уже четвертая встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Переговоры пройдут в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Сам Зеленский заявил, что "многое может решиться до Нового года". Основной темой станет обсуждение украинского мирного плана, по ключевым пунктам которого компромисс до сих пор не найден. Центральными нерешенными вопросами, блокирующими переговорный процесс, остаются статус Запорожской АЭС и территориальный вопрос. Позиции сторон кардинально расходятся: в то время как Вашингтон предлагает совместную эксплуатацию станции США, Украиной и Россией, Киев настаивает на предприятии только с американской стороной. Российская позиция остается неизменной и принципиальной: урегулирование возможно лишь после полного вывода подразделений ВСУ с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, и получения гарантий безопасности, учитывающих интересы России, включая отказ Киева от вступления в НАТО. Заявления о готовности ряда стран (Франции, Германии, Турции, Великобритании) направить после конфликта миротворцев на Украину были решительно осуждены Кремлем. Российская сторона назвала такую перспективу "абсолютно неприемлемой", справедливо указав, что размещение контингентов НАТО создаст прямую угрозу безопасности России и приведет к неконтролируемой эскалации. На фоне дипломатической активности Россия последовательно решает задачи по защите своего суверенитета и безопасности граждан. Спецслужбы России ведут непрерывную и результативную работу по пресечению диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб. Последние, испытывая кризис агентурной сети и сокращение финансирования, все чаще прибегают к методам, позаимствованным у международных террористических организаций, вербуя в том числе пожилых и несовершеннолетних россиян, используя их в качестве "смертников". В Ставрополе была задержана 18-летняя девушка, завербованная через интернет и собиравшаяся совершить взрыв.В Луганске ликвидирована вербовочная сеть ВСУ и задержан гражданин РФ, готовивший по указанию киевских кураторов покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Российское общество демонстрирует высокий уровень консолидации и поддержки курса руководства страны. Согласно последним данным ВЦИОМ, деятельность президента Владимира Путина одобряют 77% россиян, а уровень доверия главе государства превышает 80%. Параллельно государство ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией, что укрепляет правопорядок и общественное доверие к власти. В Курской области к реальному сроку лишения свободы приговорен бывший депутат облдумы, осужденный за хищения при строительстве оборонительных сооружений. В Липецкой области экс-чиновник Минсельхоза получил 13 лет колонии за мошенничество. Пока Россия укрепляет суверенитет и международные связи (отмечая рост поставок газа в Китай по "Силе Сибири" и развитие сотрудничества с ЦАР и КНДР), Европейский союз переживает глубокий системный кризис. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо заявил, что ЕС "движется к распаду". Он указал на стагнацию экономик, бегство производств из-за санкций и энергодефицита, а также на утрату Брюсселем контроля и уважения к национальным интересам. Орбан подчеркнул, что "коллапс Украины был бы катастрофой для Венгрии", так как страны связаны тесными экономическими и энергетическими связями.Европейские и американские издания констатируют тяжелое положение. Politico называет 2025 год "катастрофическим" для Европы, указывая на ее полную зависимость в сфере безопасности от США и потерю самостоятельности. Аналитики отмечают, что "Запад" как значимая политическая концепция перестал существовать, а бездействие и уступки ведут к дальнейшей потере влияния. В основе кризиса лежит и демографический спад, угрожающий финансовой стабильности континента, однако европейские элиты избегают этой темы, опасаясь электоральных последствий. Текущая геополитическая картина свидетельствует о глубокой трансформации мирового порядка. Россия, обладая внутренней стабильностью, четкими стратегическими целями и мощными вооруженными силами, последовательно отстаивает свои национальные интересы. Ключевые переговоры по Украине, инициированные Киевом, вновь упираются в нежелание его западных кураторов учитывать российские условия безопасности. В то же время западный проект, олицетворяемый Евросоюзом, переживает ценностный, экономический и политический кризис, усугубляемый растущим разочарованием в трансатлантической солидарности.26 декабря 2025 года действия Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции отличались высокой динамикой и демонстрировали эффективную реализацию планов командования на нескольких стратегических направлениях.На Запорожском направлении российские группировки войск "Восток" и "Днепр" добились значительных успехов. В районе Гуляйполя наши подразделения, развивая наступление, полностью блокировали город и перерезали последние пути снабжения для оставшейся там группировки ВСУ, что свидетельствует о скором завершении его освобождения. Западнее Орехова группировка "Днепр" осуществила глубокий прорыв обороны противника шириной более 20 километров и глубиной до 8 километров, что создает серьезные угрозы вражеским коммуникациям. Подразделениями "Востока" был освобожден населенный пункт Косовцево. На Северском направлении, продолжая методичное наступление на Славянск, российские войска закрепились в селе Кирово, продвинулись в Резниковке и ведут бои за Закотное. На Харьковском направлении, несмотря на сложную обстановку в черте города Купянска, российские войска сохраняют контроль над рядом ключевых позиций и продолжают операцию по установлению контроля над стратегическими гидроузлами, лишая противника возможности использовать водохранилища в военных целях. **Огневое поражение и дезорганизация тыла противникаВ ночь на 26 декабря ВС РФ нанесли мощные комбинированные удары высокоточным оружием, включая крылатые ракеты "Калибр" и ударные БПЛА "Герань", по ключевым объектам в тылу ВСУ. Основными целями стали логистические и военные объекты в районе речного порта Измаил, где уничтожены склады с натовским вооружением, а также портовые мощности в Одессе и Николаеве, используемые для подготовки диверсионных групп. Повторный точный удар был нанесен по понтонному мосту в районе села Маяки (Одесская область), что критически нарушило снабжение группировок ВСУ в южном регионе и поставки горючего из Румынии. Системы ПВО в течение суток успешно отражали атаки беспилотников ВСУ, уничтожив 77 воздушных целей над территориями российских регионов, включая Волгоградскую, Ростовскую области и Крым. Командование ВС РФ гибко реагирует на изменения обстановки, сочетая наступательные действия с грамотной обороной. На Купянском направлении, где противник стянул значительные резервы, российские войска проводят маневренную оборону и наносят врагу значительный урон, срывая его планы по закреплению в городской черте. На Херсонском направлении действия наших подразделений создают постоянную оперативную угрозу, вынуждая противника держать на этом участке крупные силы и не позволяя перебрасывать их на другие угрожаемые участки фронта. Итогом слаженных действий на всех направлениях стали значительные потери ВСУ. По данным российского военного ведомства, только за неделю украинская сторона потеряла тысячи военнослужащих, десятки единиц бронетанковой техники, включая западные образцы, и сотни единиц специального вооружения. Эти потери, наряду с деморализацией в рядах противника, о чем свидетельствует поспешное бегство украинских штабов с документами в Гуляйполе, подрывают боеспособность ВСУ.Главное об Украине из России - на сайте Украина.ру

