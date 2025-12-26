https://ukraina.ru/20251226/kto-smozhet-obedinit-ukrainu-ischenko-nazval-edinstvennogo-iz-realnykh-kandidatov-na-vse-vremena-1073690895.html
Кто сможет объединить Украину: Ищенко назвал единственного из реальных кандидатов на все времена
Кто сможет объединить Украину: Ищенко назвал единственного из реальных кандидатов на все времена - 26.12.2025
Кто сможет объединить Украину: Ищенко назвал единственного из реальных кандидатов на все времена
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал реакцию... Украина.ру, 26.12.2025
2025-12-26T20:44
2025-12-26T20:44
2025-12-26T20:44
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал реакцию православных на антицерковные действия Зеленского, а также рассказал о ключевых направлениях для России на фронте и назвал фамилию единственного человека, который сможет объединить всю Украину: 00:15 - Мирные переговоры: почему Трамп затягивает время и много ли рычагов влияния на Украину у США? 02:12 - Почему внезапно прозрел Хантер Байден, обнаружив коррупцию на Украине? 02:33 - О реакции православного мира на антицерковные действия Зеленского; 05:08 - Почему люди совершают теракты и как бороться с террористами в России? 11:11 - О ключевых направлениях для ВС России на фронте; 16:38 - Кто мог бы объединить Украину? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал реакцию православных на антицерковные действия Зеленского, а также рассказал о ключевых направлениях для России на фронте и назвал фамилию единственного человека, который сможет объединить всю Украину:
00:15 - Мирные переговоры: почему Трамп затягивает время и много ли рычагов влияния на Украину у США?
02:12 - Почему внезапно прозрел Хантер Байден, обнаружив коррупцию на Украине?
02:33 - О реакции православного мира на антицерковные действия Зеленского;
05:08 - Почему люди совершают теракты и как бороться с террористами в России?
11:11 - О ключевых направлениях для ВС России на фронте;
16:38 - Кто мог бы объединить Украину?