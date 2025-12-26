Кризис Евросоюза и украинские преступники в США: два контура провала западной политики - 26.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251226/krizis-evrosoyuza-i-ukrainskie-prestupniki-v-ssha-dva-kontura-provala-zapadnoy-politiki-1073686830.html
Кризис Евросоюза и украинские преступники в США: два контура провала западной политики
Кризис Евросоюза и украинские преступники в США: два контура провала западной политики - 26.12.2025 Украина.ру
Кризис Евросоюза и украинские преступники в США: два контура провала западной политики
Министерство внутренней безопасности США обнародовало список "худших из худших" преступников-мигрантов, где лидирующие позиции занимают граждане Украины,... Украина.ру, 26.12.2025
2025-12-26T18:30
2025-12-26T18:30
сша
украина
ес
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073686683_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2abdb683dfe0d3ec8c7368e833157162.png
Министерство внутренней безопасности США обнародовало список "худших из худших" преступников-мигрантов, где лидирующие позиции занимают граждане Украины, обвиняемые в тяжких преступлениях, включая торговлю людьми и наркотрафик, что ставит под сомнение политику поддержки киевского режима
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073686683_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5abc76eee495afd756c572687516f0f6.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, украина, ес, видео, видео
США, Украина, ЕС, Видео

Кризис Евросоюза и украинские преступники в США: два контура провала западной политики

18:30 26.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Министерство внутренней безопасности США обнародовало список "худших из худших" преступников-мигрантов, где лидирующие позиции занимают граждане Украины, обвиняемые в тяжких преступлениях, включая торговлю людьми и наркотрафик, что ставит под сомнение политику поддержки киевского режима
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СШАУкраинаЕСВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске
05:45Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
05:30"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском
05:15Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области
05:00"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
04:45"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам
04:30"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
04:15"Не могут плавать слишком далеко": Ищенко о пределах возможностей украинских катеров-камикадзе
04:12Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00
03:52Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
03:33Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США
02:54Первые ракеты ударили по целям в Киеве
02:28ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
02:05Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
01:38"У него ничего нет, пока я это не одобрю": Трамп рассчитывает "хорошо" поговорить с Зеленским
01:11Предложение перемирия от нациста. Обзор 26 декабря в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
00:41Российские войска отбивают атаки ВСУ в Купянске
00:08Фронтовая сводка за 26 декабря от канала "Дневник Десантника"
23:39Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем новом разговоре с Владимиром Путиным
23:35Министерство обороны России сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю
Лента новостейМолния