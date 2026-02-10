9 февраля 2026 года, вечерний эфир - 10.02.2026 Украина.ру
9 февраля 2026 года, вечерний эфир
9 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.02.2026
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Екатерина Лымаренко - военный корреспондент агентства Anna News* Тема дня Новороссии. Повлияют ли дожди и снегопады этой зимы на водный кризис в ДНР. Гость: Алексей Шебалков - министр природных ресурсов и экологии ДНР* Радиомост Москва-Новороссия. Обстановка в прифронтовых районах. Гость: Артем Ольхин - историк, журналист* Знакомьтесь, Россия! Кремль и другие достопримечательности Йошкар-Олы. Гость: Ольга Шамова - экскурсовод, сотрудница туристско-информационного центра Йошкар-Олы
Артём Ольхин, Кремль, Донецкая Народная Республика, Йошкар-Ола, Новороссия сегодня

9 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:24 10.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Екатерина Лымаренко - военный корреспондент агентства Anna News
* Тема дня Новороссии. Повлияют ли дожди и снегопады этой зимы на водный кризис в ДНР. Гость: Алексей Шебалков - министр природных ресурсов и экологии ДНР
* Радиомост Москва-Новороссия. Обстановка в прифронтовых районах. Гость: Артем Ольхин - историк, журналист
* Знакомьтесь, Россия! Кремль и другие достопримечательности Йошкар-Олы. Гость: Ольга Шамова - экскурсовод, сотрудница туристско-информационного центра Йошкар-Олы
