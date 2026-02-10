https://ukraina.ru/20260210/taynaya-voyna-v-bryussele-kak-konflikt-mezhdu-kallas-i-fon-der-lyayen-izmenil-buduschee-evropeyskoy-1075453274.html
Тайная война в Брюсселе: как конфликт между Каллас и фон дер Ляйен изменил будущее европейской разведки
Согласно информации издания, фон дер Ляйен решила смягчить свою амбициозную инициативу по централизации контроля над обменом разведданными внутри ЕС. Вместо создания новой структуры основные функции будут переданы существующему Европейскому разведывательному центру (INTCEN), который подчиняется Европейской службе внешних связей (EEAS).Это решение позволяет Кае Каллас, курирующей EEAS, сохранить ключевое влияние на работу европейских разведывательных служб. Ранее представители дипломатического ведомства активно выступали против планов главы Еврокомиссии, опасаясь ущемления полномочий своих структур.Внутренний конфликт между двумя самыми влиятельными женщинами в руководстве ЕС, фон дер Ляйен и Каллас, уже называли реальной угрозой для единства и эффективности общеевропейской политики.
