Харьковская побудка 1905-го года: как товарищ Сергеев стал легендарным Артёмом

Имя революционера Артёма сегодня на слуху. Вспомнили о созданной более века назад предшественнице ДНР – Донецко-Криворожской республике. Долгое время на слуху был город Артёмовск, переименованный укронацистами в Бахмут. Но мало кто может сказать, как рабочий Сергеев стал тем самым легендарным Артёмом. А случилось это в декабре 1905 года в Харькове

Рабочее движение Харькове впервые проявило себя 1 мая 1900 года – работники вагоноремонтных мастерских прошли демонстрацией с красным флагом и требованиями 8-часового рабочего дня. Колонна пошла к центру города, где её разогнала полиция – арестованы были 167 демонстрантов. 2 мая забастовал весь Харьков. Разрозненные демонстрации по всему городу и в его центре слились в 10-тысячное шествие, и власти задержанных отпустили.19 февраля 1901 года история повторилась, только на этот раз заводилами беспорядков стали студенты. Они в день празднования 40-летия реформы Александра ІІ выступили против гонений на студентов Киевского университета. В Харькове полиция тут же окружила демонстрантов, и 200 из них арестовала. Вечером на улицы вывалили рабочие заводов. Николаевскую площадь в Харькове (современную площадь Конституции) заполонили тысячи людей, и задержанных снова освободили.В январе 1905 года, когда страна уже забурлила после случившегося в Петербурге "Кровавого воскресения", в Харьков приехал Фёдор Андреевич Сергеев, которого его товарищи по подполью больше знали, как "Артёма". В 1905 году ему исполнилось всего 22 года.К тому времени, учась в Москве в Императорском техническом училище (МГТУ им. Баумана), он успел "засветиться" в антиправительственных выступлениях и получить "волчий билет" (запрет на получение высшего образования). После этого Сергеев полгода отсидел в воронежской тюрьме, полгода отучился в Русской высшей школе общественных наук в Париже, где познакомился с Лениным. 15 марта 1903 года он вернулся на Родину, осел сначала в Екатеринославле (Днепропетровске). Работая помощником машиниста, вёл пропаганду среди рабочих Берестово-Богодуховского рудника возле Юзовки (Донецк). В 1904 году его дважды арестовывали: в Елисаветграде (Кировоград), и в Николаеве, потому Сергеев и переехал в Харьков.Он устроился на Харьковский паровозостроительный завод. В советское время это предприятие станет легендарным заводом № 183, на котором начнут делать танки Т-34. А тогда, в 1905 году, Артём организовал там революционную группу "Вперёд", которая готовила вооружённое восстание.В октябре харьковские предприятия присоединились к Всероссийской (Октябрьской) политической стачке. Первыми 17 октября забастовали железнодорожные мастерские, 18-го – шоколадная фабрика, 19-го – завод сельскохозяйственных машин Мельгозе. 23-го стачка стала в Харькове всеобщей – присоединился и паровозостроительный завод, и завод сельскохозяйственной техники Гельферих-Саде (при СССР – завод "Серп и Молот"). Митинг собрал 20 тыс. человек. Произошли стычки, в результате которых погибли 3 студента, ранения получили 10 рабочих и 17 пытавшихся разогнать демонстрацию казаков.На следующий день началось восстание. Во вспыхнувших по всему городу стычках погибли 13 и получили ранения 89 человек. По всему Харькову рабочие и студенты начали возводить баррикады, на которых собралось до 2 тыс. их защитников.Власти стянули в Харьков войска и 25 октября район баррикад был окружён. Начались переговоры, в результате которых восставшие оставили баррикады с флагами и оружием – никто их не арестовывал. 27 октября 23 погибших участника восстания хоронила 15-тысяная толпа.Обстановку разрядил подписанный царём в Петеребурге 17 (30 по новому стилю) октября Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка. Забастовка прекратилась, однако протестовать начали… солдаты.Японская война закончилась поражением, в Харьковскую губернию вернулась сформированная здесь из резервистов 68-я пехотная дивизия, но солдат не спешили распускать по домам – их использовали для поддержания порядка. 30 ноября солдаты 269-го Богодуховского полка прошли демонстрацией от своих казарм до гауптвахты и освободили сидевших там своих товарищей. Через 6 дней солдаты из 202-го Старобельского и других полков провели совместные с рабочими митинги, на которых требовали от командования не использовать их при подавлении рабочих и крестьянских выступлений.А рабочие на заводах снова готовились к восстанию. Для руководства им сформировали систему исполнительных комитетов и штаб во главе с Артёмом. Почти ежедневно открыто проходили митинги, а тайно формировались боевые дружины. Дружинники вооружались револьверами и пистолетами, учились стрелять из них и бросать самодельные бомбы, которые изготавливались в подпольных лабораториях.Однако, благодаря внедрённым в революционные круги агентам, власти о готовящихся беспорядках прекрасно знали. В полках они арестовали многих революционных активистов и агитаторов, ненадёжные части вывели из города, заменив надёжными. 25 декабря, в день, на который штаб подпольщиков назначил начало восстания, были закрыты все заведения, остановлена конка – трамвай на конной тяге. Полиция получила приказ арестовать 30 членов штаба восстания и активистов.В 6 часов утра Артём открыл на заводе сельхозинвентаря и машин Гельферих-Саде митинг. Это предприятие находилось на рабочей окраине вблизи Конной площади (в советское время она называлась площадью Восстания, но в 2016-м её переименовали в Защитников Украины). Однако в это же время подошли войска и окружили завод – на нём оказались блокированными где-то 350 рабочих. На митинге ожидалось присутствие значительного числа солдат, но они не подошли – их винтовки заперли, а их самих не выпустили из казарм.Полиция предъявила митингующим распоряжение властей – разойтись. Они это сделать отказались – ожидалось прибытие на завод ещё нескольких тысяч рабочих с других предприятий, на них и рассчитывали блокированные. Однако власти перегородили улицы заставами из конных полицейских и казаков. Вскоре заводской квартал взяли в плотное кольцо регулярные войска. Основная их масса сосредоточилась на площади перед заводом на приличном от него отдалении. Впереди них, за 400-500 шагов от ворот, стояли изготовившиеся к стрельбе пушки. По бокам площади и на ней развернулись пулемётные расчёты. Все выходившие с завода люди арестовывались.Рабочие с паровозостроительного завода сделали несколько попыток пробиться к своим товарищам, но казаки их всякий раз разгоняли шашками и нагайками.Так как собравшихся на заводе рабочих от пушек и пулемётов отгораживал фасад, и они рассчитывали, что власти не решатся наносить вред иностранному предприятию, они решили не сдаваться и оказать сопротивление. Дружинники с пистолетами (винтовок не было) заняли корпус, выходивший окнами на площадь. Они изготовились к стрельбе через окна на случай, если войска пойдут на штурм. Ещё человек 10 вооружённых фитильными бомбами, укрылись во дворе и сугробах вдоль забора, готовясь бросать свои примитивные снаряды.Но армейское командование и власти всеми силами хотели минимизировать смертоубийство, а потому приказ на штурм никто в тот день не отдал.Артём и другие члены штаба и активисты переодевались в солдатские гимнастёрки и шинели, которые заимствовали у пробравшихся на митинг солдат, взбирались на росшее посреди заводского двора дерево, и пытались агитировать солдат по ту сторону забора. Однако сочувствующий революционерам личный состав командование предусмотрительно нейтрализовало, а остальным нижним чинам выдало порцию водки. Так что агитация рядившихся под солдат революционеров эффекта не имела.Наконец власти дали митингующим 15 минут, после чего грозились открыть военные действия. По истечении этого прогремели три орудийных выстрела.Один из участников тех событий, Константин Бассалыго, вспоминал:"Два снаряда пробили стенку наружного фасада завода, осыпая наших боевиков кирпичом и штукатуркой. Третий же снаряд был направлен в железные ворота завода. Ударом был взорван верхний толстый железный (горизонтальный) упор ворот, который, со свистом и шумом, вместе со снарядом, пролетел недалеко от меня вглубь двора. Пулеметные пули беспрерывно свистали по крыше здания, отсекая ветки деревьев и снег, которые, падая вниз, осыпали меня, стоявшего под деревом".Огонь вёлся не только по заводу, но и по заполонившим прилегавшие улицы рабочим. Они сделали несколько попыток прорваться, но против винтовочных залпов и пулемётов револьверы и пистолеты были бессильны – они просто не добивали до стоявших в 600-700 шагах солдат. Площадь усеяли тела убитых и раненых.Через пять минут орудийный залп повторился. Положение стало безвыходным, и штаб восставших приказал поднять белый флаг. Его роль сыграла найденная где-то на заводе скатерть. Пока её искали, привязывали к палке и под градом пуль выставляли у полуразрушенных ворот, руководители восстания прятали оружие и бомбы. Справившись с этой задачей, они бросились врассыпную через заборы прилегавших к заводу дворов. Почти всем им, несмотря на преследование, удалось уйти.Кроме событий у завода часть восставших попыталась захватить вокзал и пробиться в центр города, но и эти попытки утонули в крови. Точное число убитых неизвестно. Царские власти отчитались о 96 арестованных и 14 убитых, но градоначальники того времени были склонны занижать число жертв. На самом деле погибли около 200 человек.25 декабря 1905 года (7 января 1906-го по новому стилю) состоялся последний "аккорд" подавления восстания – верные царю войска окружили казармы распропагандированного революционерами Тамбовского пехотного полка и разоружили его. На этом восстание закончилось.В начале 1906 года над арестованными прошёл суд, большинство которых он оправдал, так как восстание не началось и, де-юре, арестованные ни в чём виноваты не были. Ну а Артёму пришлось из Харькова бежать сначала в Петербург, а оттуда на Урал, чтобы вернуться уже через 12 лет в июле 1917 года.

