На острие прогресса и на линии фронта. Хроника событий к 13:00 22 декабря

Страна демонстрирует технологическую мощь, поднимая в небо Су-57 с двигателем нового поколения, и тут же получает подлый удар — гибель генерала Сарварова от рук террористов. Но именно в такие моменты проявляется сила государства: СК и ФСБ уже работают над расследованием и нейтрализацией угроз

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073469550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83ee12fd5d35ab6cbf5848c524114dcd.jpg

Эти события происходят в условиях активного противодействия со стороны коллективного Запада и киевского режима, что требует от России комплексного подхода в сферах обороны, внутренней политики и международных отношений. Су-57 получил двигатель нового поколенияВ сфере оборонно-промышленного комплекса достигнута важная веха: многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем "Изделие 177". Как отметили в корпорациях "Ростех" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), летные испытания прошли штатно. "Изделие 177" разработано специально для авиационных комплексов пятого поколения и относится к двигателям пятого поколения. Оно обладает повышенной тягой (до 16 000 кгс в режиме форсажа), улучшенной экономичностью и увеличенным ресурсом. Новый двигатель значительно усилит летно-технические характеристики самолета, обеспечив существенный задел для его дальнейшей модернизации. Это событие подтверждает способность российского авиапрома к эволюционному развитию и внедрению передовых технологий в боевые системы, что особенно актуально с учетом опыта их применения в ходе специальной военной операции. Борьба с террором и обеспечение безопасности Утро 22 декабря было омрачено трагическим событием в Москве, которое стало вызовом для правоохранительных органов и потребовало немедленных и решительных действий. В результате взрыва устройства, установленного под днищем автомобиля на улице Ясеневой, погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Генерал Сарваров был опытным офицером, участником боевых действий, кавалером орденов Мужества и Суворова. По факту происшествия немедленно возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. В числе ключевых версий следствия — причастность к преступлению украинских спецслужб.Отмечается, что данные генерала Сарварова ранее были внесены в базу украинского сайта "Миротворец". Это преступление подчеркивает террористическую сущность киевского режима, который переносит свои методы на территорию России. Параллельно силовые структуры продолжают планомерную работу по обеспечению внутренней безопасности. Так, ФСБ России задержала начальника управления МВД по Магнитогорску Константина Козицына по подозрению в разглашении государственной тайны. Кроме того, СК РФ предъявил обвинение в теракте подростку, поджегшему релейный шкаф на железной дороге в Ступине. Эти действия демонстрируют системный подход к нейтрализации угроз любого уровня. На фоне конфронтации Россия продолжает демонстрировать гуманитарные инициативы, направленные на помощь простым людям. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 16 декабря 2025 года при посредничестве Белоруссии на родину были возвращены 45 граждан Украины, подлежавших выдворению из России и изъявивших желание вернуться. Среди них были пожилые и больные люди. В тот же день благодаря взаимодействию омбудсменов состоялось воссоединение 22 семей. Исторический контекст: Эта акция стала продолжением ранее налаженного с украинской стороной алгоритма по обмену гражданами и воссоединению семей, разделенных линией фронта. Ранее, также 16 декабря, из Украины в Россию вернулись 15 россиян. Подобные шаги наглядно показывают, кто на деле заботится о судьбах людей, даже в условиях продолжающегося противостояния. На Украине продолжается кампания по радикальному переписыванию истории и стиранию общей культурной памяти. Киевский городской совет принял решение демонтировать 15 объектов, связанных с историей Российской империи и СССР. В списке, помимо символа "Киев — город-герой", оказались памятники великим деятелям русской культуры: писателю Михаилу Булгакову (уроженцу Киева), композиторам Михаилу Глинке и Петру Чайковскому, поэтессе Анне Ахматовой. Поводом для решения о сносе памятника Булгакову стало заключение Украинского института национальной памяти, назвавшего писателя "украинофобом" и "имперцем". При этом в музее Булгакова в Киеве эти выводы назвали преувеличенными и манипулятивными. Подобные действия киевских властей являются формой культурного вандализма, направленного на искоренение русского языка, культуры и исторической правды. Ответом России на эту политику стала инициатива по всестороннему этнографическому изучению русского народа, утвержденная президентом Владимиром Путиным. Западные страны, вопреки декларируемым мирным инициативам, наращивают военную поддержку Киева. Заместитель командующего Советом НАТО по безопасности и обучению для Украины генерал Майк Келлер заявил, что с января 2026 года в Румынии начнет работу второй крупный центр координации и транзита военной техники для Украины. Как сообщается, этот центр удвоит транзитные возможности и укрепит логистику на восточном фланге НАТО. Подобные шаги прямо свидетельствуют о намерении альянса превратить Румынию в плацдарм для затягивания конфликта. Россия внимательно отслеживает эти действия и будет принимать адекватные меры для обеспечения своей безопасности. Параллельно в Кремле опровергли дезинформацию агентства Reuters о якобы "притязаниях РФ на всю территорию Украины", в очередной раз подтвердив реалистичные и сформулированные ранее цели. В сводке также отмечены события внутренней жизни: поручение президента по реализации Стратегии национальной политики до 2036 года, внедрение цифровых удостоверений для пенсионеров, а также бытовой инцидент в Удмуртии, где сотрудники МЧС спасли кота из горящей квартиры. События 22 декабря 2025 года представляют собой целостную картину многогранной деятельности Российского государства в условиях сложнейших внешних вызовов. Технологический скачок в лице нового двигателя для Су-57, жесткий и оперативный ответ на террористическую угрозу, последовательная гуманитарная политика, защита культурного кода и суверенной истории, а также готовность противостоять наращиванию военного присутствия НАТО у границ — все это звенья одной цепи. Цепи, целью которой является обеспечение безопасности, суверенитета и устойчивого развития России как независимого центра многополярного мира.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

