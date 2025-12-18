https://ukraina.ru/20251218/prizrak-gru-v-belgii-menshinstvo-protiv-chto-proiskhodit-na-sammite-es-po-aktivam-rf--1073287747.html

Призрак ГРУ в Бельгии, меньшинство против. Что происходит на саммите ЕС по активам РФ

В Брюсселе 18 декабря стартовал саммит ЕС, на котором, как ожидается, могут быть приняты решения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины

Все равно ничего не отдадут?Накануне саммита дипломаты ЕС 11 часов работали над решением вопроса с "репарационным кредитом", сообщило Politico, однако утрясти все детали не удалось.Источник издания рассказал, что сам саммит задумывался исключительно чтобы продавить решение о российских активах и сломить сопротивление тех стран, которые это не поддерживают.В первую очередь речь идет о Бельгии, которая является крупнейшим хранителем российских активов в Европе. Власти этой страны все это время резко выступали против такого решения, понимая всю его противозаконность и все неизбежные последствия.Отмечается, что бельгийский премьер Барт Де Вевер остался непреклонным."Менее чем за 24 часа до критического срока (до начала саммита - ред.) бельгийский посол заявил коллегам во время закрытых переговоров, что "мы идем назад", - говорится в материале Politico.После того, как уговоры успеха не возымели, поступило предложение принимать решение не единогласно, а большинством, то есть для положительного исхода нужно было бы набрать 15 голосов из числа 27 стран ЕС. На этом варианте настаивали Германия и Латвия.Но и тут сторонников изъятия российских активов ждало разочарование, представители Бельгии уведомили, что они просто откажутся передавать активы."Бельгийские чиновники заявили Politico, что нет смысла пытаться отвергнуть их опасения, поскольку средства в депозитарии Euroclear просто не будут освобождены", - утверждает издание.Бельгия объявляет мобилизациюВ день саммита перед бельгийским парламентом выступил лично Де Вевер, который предрек "финансовый кошмар" и крах Euroclear, если решение по активам будет принято. Это приведет к эффекту "снежного кома", когда будут изыматься активы клиентов депозитария, добавил он."Эта история несет немало финансовых и экономических рисков", - отметил Де Вевер.По словам премьер-министра, Бельгия не готова в одиночку нести ответственность за это решение, так как вероятные компенсации, которые могут быть назначены России в судах, будут превышать сумму изъятых активов."Нам нужен парашют перед прыжком, но, если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы [не] доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе. Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули", - сказал Де Вевер.Он пообещал бельгийским депутатам, что на саммите ЕС будет убеждать его участников в правильности этой позиции.Позже в комментарии журналистам он подчеркнул, что уступок со стороны Бельгии не будет."Я, конечно, могу пойти на компромиссы, но по ряду пунктов, которые ставят под угрозу финансовую безопасность Европы и Бельгии, это невозможно. Для предельной ясности: это невозможно", - сказал Де Вевер.Известно, что против инициативы ЕС помимо Бельгии пока открыто выступили Италия, Болгария, Мальта и Чехия.К ним также можно отнести Венгрию."На мой взгляд, дело о замороженных российских активах умерло. Вчера вечером я увидел, что стран-противников этой идеи достаточно, что при голосовании квалифицированным большинством было блокирующее меньшинство", - сказал 18 декабря в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.При чем здесь ГРУ?Тем не менее на страны-отказников оказывается сильное давление, в том числе через прессу. Накануне саммита британская газета The Guardian опубликовала материал со ссылкой на анонимные источники в европейских разведывательных службах.Эти источники рассказали изданию, что бельгийские политики и лица, ответственные за работу местных финансовых институтов, в т.ч. Euroclear, были якобы запуганы Главным разведывательным управлением (ГРУ) РФ.Утверждается, что угрозы со стороны российской военной разведки будто бы получило руководство Euroclear. Каких-либо доказательств этому не приводится. В самом депозитарии от комментариев отказались.Помимо этого, в западных СМИ прошла публикация статей, которые описывают незавидную участь Украины, если Европа не сможет решить вопрос с ее финансированием.The Telegraph предрекает Киеву поражение в противостоянии с РФ, а The Guardian прогнозирует банкротство Украины уже весной следующего года.Пока же европейских лидеров на саммите строят как провинившихся школьников: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что никто не покинет мероприятие, пока не будет принято решение о финансировании Украины на следующие два года.Саммит продолжается, мы будем информировать о его решенияхО перспективах войны РФ и Европы - в материале издания Украина.ру Елена Панина: Большая война Европы с Россией неизбежна и нам надо к ней серьезно готовиться.

