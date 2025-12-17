https://ukraina.ru/20251217/dezertirstvo-ne-ostanovit-v-chem-reshayuschiy-izyan-mobilizatsionnoy-sistemy-ukrainy-1073178636.html

Дезертирство не остановить. В чем решающий изъян мобилизационной системы Украины

Офис Генпрокурора Украины прекратил публиковать данные о дезертирстве. Власти заявили, что решение принято в целях "защиты национальной безопасности", но обмануть сегодня уже вряд ли кого-то получится. Очевидно, что кризис с личным составом в ВСУ дошел до такой стадии, когда данные нужно прятать.

Продолжаются тяжелые мирные переговоры. Российская позиция известна, а американцы, фактически отстранив Европу, с помощью кнута и пряника убеждают Украину в той или иной форме сделать две ключевые вещи, которые позволят остановить войну: отказаться от НАТО и вывести войска из Донбасса. Зеленский торгуется в ожидании "репарационного кредита" от Европы или какой-то другой формы финансирования, которая позволит еще на время обеспечить боеспособность ВСУ и получить лучшие условия урегулирования конфликта."Плана Б" по финансированию Украины у Европы нет. Это признала глава евродипломатии Каллас, заявив, что "репарационный кредит" остается единственным вариантом. Но этот вариант нежизнеспособен из-за позиции Бельгии, ряда других стран ЕС и, что самое главное, Штатов, которые уже спланировали, как использовать замороженные российские активы в своих интересах (и да, отчасти в интересах России и Украины).Деньги для продолжения войны — момент ключевой. Но немаловажным является и то, кому они должны пойти. Что сейчас происходит в ВСУ?Как известно, с ноября этого года Офис Генпрокурора Украины прекратил публиковать данные о дезертирстве — в ежемесячной статистике больше нет информации об уголовных правонарушениях среди военных. Конечно, власти заявили, что данные закрыты в целях "защиты национальной безопасности", чтобы сохранить доверие к ВСУ и противодействовать информационно-психологическим операциям противника, но обмануть сегодня уже вряд ли кого-то получится. Очевидно, что кризис с личным составом в ВСУ дошел до такой стадии, когда данные нужно прятать.Только официально за 10 месяцев текущего года открыто больше 160 тысяч уголовных производств по самовольному оставлению части (СОЧ), что в четыре раза превышает показатели 2024 года. Всего же с начала СВО случаев СОЧ и дезертирства зафиксировано более 300 тысяч. Число таковых увеличивалось ежегодно более чем в два раза. Если экстраполировать темпы на последние 2 месяца 2025 года, то оставивших поле боя за время СВО может составить 350 тысяч человек.Но есть и неофициальные данные. "Мало кто верит, что эта цифра отражает истинную картину, — пишет Berliner Zeitung. — Многие командиры, по-видимому, избегают сообщать о дезертирстве, опасаясь, что каждый пропавший без вести солдат может быть расценен как личный провал руководства". Помимо этого, уголовные производства заводят далеко не по всем случаям, у Украины просто нет достаточного количества следователей и прокуроров. Нардеп Анна Скороход, которой недавно предъявили подозрении в коррупции, утверждала, что к концу лета этого года реальное количество дезертиров приблизилось к 400 тысячам человек, а значит к концу года их может стать больше полумиллиона.Такое положение вещей подтверждают и на местах. Al Jazeera взяла интервью у дезертиров, которые, по их словам, готовы покидать части даже под угрозой общественного осуждения и тюремного срока. Дезертиры говорят, что не могут больше терпеть отсутствие реальной подготовки, плохое снабжение и равнодушие командования. Например, "бусифицированный" 36-летний офисный сотрудник из Киева Тимофей сбегал два раза, узнав, что его отправят в штурмовики без подготовки. Он заявил, что тренировки были фиктивными: "Мне дали оружие, я выстрелил в сторону мишени, и они поставили галочку напротив моей фамилии". Инструкторы же, по его словам, заняты не инструктажами, а обнесением территории трехметровым забором с колючей проволокой, чтобы предотвратить побеги.Примерно то же — в репортаже ВВС. В отличие от военных на передовой, которые на словах не готовы к территориальным уступкам, гражданское население и особенно дезертиры не верят в победу Украины и допускают отказ от территорий ради мира. Один из дезертиров, Сергей, сообщил, что вступил в армию добровольцем и попал в недоукомплектованную и плохо обученную часть под Покровском, которая состояла в основном из "взятых с улицы", то есть "бусифицированных". Он посмотрел на все происходящее, дождался, пока двое его друзей покинут часть, и в итоге сам последовал за ними из-за "отсутствия должного обучения и руководства".Тимофея ловили два раза, но официальных обвинений не выдвинули, потому что, как и предполагалось, "полстраны в бегах", военная полиция недоукомплектована и не имеет права задерживать военнослужащего без судебного ордера, а суды перегружены тысячами нерассмотренных дел. Украинский военный аналитик Александр Коваленко утверждает, что до суда доходит лишь 5% от всех случаев СОЧ. По сути, опасность для дезертира представляют только патрули ТЦК, которые могут случайно схватить его на улице так же, как и любого другого гражданина. Но им можно дать взятку или попытаться убежать. А можно и вообще не попасться им на глаза."Скоро дезертировавших из своих частей будет столько же, сколько и тех, кто находится в армии", — говорит секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, миллионы призывников "ходят, прячутся и наблюдают" со стороны за полем боя.По оценкам Варшавского Центра восточных исследований (OSW), Украина имеет в распоряжении до миллиона человек, но не более 300 тысяч из них развернуты на передовой. Газета The Telegraph делает вывод, что в ВСУ — недобор не менее 200 тысяч человек по сравнению с минимально необходимым количеством для сдерживания наступления России. Украинские офицеры в комментариях изданию говорят, что в передовых частях воюет от половины до трети необходимого состава. До недавнего времени начштаба "Азова"* (той его части, которая в Национальной гвардии Украитны - НГУ) Богдан Кротевич в августе сетовал на то, что бригады на передовой укомплектованы только на 30% и при этом им постоянно отдают приказы атаковать. То, что власти называют "резервом", — это не свежие части, а "пожарные команды", которые перебрасывают из одного опасного сектора в другой.Источники Wall Street Journal утверждают, что потери на передовой в призывных частях временами достигают 80-90%, а средняя продолжительность жизни в зоне интенсивных боевых действий — всего 4 часа. Это результат того, что "бусифицированных" после пары дней описанного выше обучения Сырский передавал "на утилизацию" в штурмовые части Валентина Манько. Как раз к тому, кто постоянно отдает приказ атаковать. Это совершенно отбитый бывший правосек, побывавший в розыске Интерпола за разбой и мародерство, а теперь дослужившийся до командующего штурмовыми войсками. Так вот, Манько говорит, что ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч человек, но для полноценного укомплектования частей требуется 70 тысяч. Однако даже 30 тысяч — цифра, которой верить нельзя, потому что, как пишет Daily Mail, 80% украинских призывников сбегают с пунктов подготовки. То есть мобилизуют 30 тысяч, но до боевых частей доходит гораздо меньше.Оценить масштабы проблемы косвенно можно и по данным командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди, он же "Мадяр". В ноябре он сказал, что среди желающих вступить в его подразделение только 35% новых добровольцев. Остальные — уже действующие военнослужащие, которые хотят перевестись в другое место или возвращающиеся из СОЧ.Кризис попытались остановить законодательными мерами. Например, разрешили мужчинам от 18 до 23 лет выезжать за границу в надежде, что молодежь успокоится и перестанет искать нелегальные возможности выехать. Стало только хуже. За три месяца после принятия закона Украину покинули около 100 тысяч молодых людей. Специальные военные контракты для молодежи заинтересовали буквально несколько сот человек.Другой антикризисный шаг — упрощенная процедура возвращения в войска, своеобразная амнистия, при которой солдаты могут выбрать любую часть, не понеся никакого наказания за самоволку. Тоже не сработало, вернулось примерно 10% и это были в основном те, которые специально ушли в СОЧ, чтобы перевестись в лучшее подразделение, чего до принятия упрощенной процедуры они сделать не могли.Теперь от такой практики отказались. Ходили слухи, что по указу Сырского возвращающихся из СОЧ обязательно отправляют в штурмовики, но Генштаб ВСУ эту информацию опроверг, зато подтвердил, что выбора части у возвращающихся больше нет. Несложно догадаться, что без права самостоятельно выбирать подразделение, большинство все-таки направят туда, где самая острая нехватка — к Манько. И зачем тогда возвращаться тем, кто был бы не против служить, но у нормальных командиров?Следующая реформа — расформирование "иностранных легионов" и перевод иностранцев туда же в штурмовики. Проблема в том, что контракты наемников устроены так, что их можно в любой момент разорвать. Перейдут ли они к бросающему людей в "мясные штурмы" Манько или скорее уедут домой? Сомнительно, чтобы иностранные наемники приезжали умирать за Украину. Заработать денег — да, но с почти 100% гарантией погибнуть где-то на окраине Купянска — вряд ли.В начале этого месяца в Раду ушел законопроект о "мотивационных контрактах". По сути, это подписной бонус с четким сроком действия контракта (как в России), а действовать он будет только для тех, кто идет на дефицитные специальности, то есть, прежде всего, в штурмовики к Манько. Кроме того, такой контракт смогут подписать не только новобранцы, но и те, кто уже служит. А это значит, что расходы на армию вырастут (военнослужащие переподпишут контракты, чтобы получить прибавку к зарплате), а сильного притока новых людей не будет. В СОЧ, как мы увидели, уходят не из-за денег, а из-за ужасных условий и ощущения бессмысленности продолжения войны. Но и дополнительные выплаты пока есть только на бумаге — в проголосованном Радой бюджете на 2026 год, который нельзя исполнить без "репарационного кредита".И здесь мы снова возвращаемся к самому началу. Денег на продолжение войны в следующем году у Украины пока нет и шанс их добыть крайне мал. В то же время даже получение денег само по себе не решает проблему с личным составом ВСУ из-за целого комплекса вышеописанных причин.В системе мобилизации на Украине есть один огромный и, по-видимому, решающий изъян. Она — гибридная. Либо "отечественная война" и все на фронт, либо контрактная система с выплатами для добровольцев, а основная масса населения наблюдает за боевыми действиями по телевизору или из окна. Одновременно и то, и другое не работает. Совершенно бессмысленно "бусифицировать" на улицах не желающих воевать людей, а потом платить им деньги по контракту как будто они добровольно пришли в военкомат. Им нужен не контракт, им нужно убежать из воинской части обратно в свою гражданскую жизнь, а многим и вообще покинуть страну, воссоединившись с уехавшими в Европу женами и детьми.Дискурс "отечественной войны" как-то работал на Украине в 2022-2023 годах, когда пропаганда ставила перед армией задачу выхода на границы 1991 года. Если же нынешняя задача Украины — мирный договор по линии фронта, а противник вместо этого требует всего-то обменяться некоторыми территориями, то нет больше никакого резона умирать "за идею", соответственно нет и очередей в военкоматы. Но нет и достаточного числа контрактников, потому что одни только деньги все-равно не работают. Исключительно за деньги могут приехать иностранцы, но их не так много и их сейчас будут перебрасывать "на утилизацию" к Манько, а у него ни один здравомыслящий человек по доброй воле не станет служить ни за какие деньги.*организация, признанная в РФ террористическойО том, какие варианты окончания СВО есть у России — в материале "Почему России нужен мирный план Трампа, но не нужен идеологический союз с трампистами".

