СВР: Великобритания пытается продавить в ЕС решение об изъятии российских активов

Великобритания предпринимает попытки добиться от Европейского союза решения об изъятии замороженных российских активов. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060964341_0:235:1024:811_1920x0_80_0_0_b234b7c0442e690eca3cb361830879a5.jpg

Как сообщили в СВР, британские власти преследуют цель лишить Вашингтон заинтересованности в диалоге с Москвой. "Британцы надеются, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации "ущербной сделки" с Москвой", — заявили в пресс-службе ведомства.По данным СВР, Лондон для достижения своих целей распространяет среди европейских партнёров дезинформацию о переговорах США с Россией. Британские чиновники утверждают, что Москва обещала направить замороженные активы на совместные проекты с Вашингтоном, чтобы оправдать их конфискацию через "лазейки" в европейском законодательстве.Кроме того, ведомство указывает на ещё один метод давления, который, по её данным, рассматривает Лондон. "Еще одним рычагом воздействия на Белый дом, по замыслу британских чиновников, должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы с КНР", — сообщили в СВР.В ведомстве утверждают, что Великобритания вместе с Францией и Германией может использовать угрозу развития отношений с Пекином, если США продолжат настаивать на условиях урегулирования на Украине, неприемлемых для европейских столиц.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дипломатия, диалог и фронт: продвижение на всех направлениях. Хроника событий к 13:00 16 декабря.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.

