На Украине законодательно введена обязательная "минута молчания" по утрам - 16.12.2025 Украина.ру
На Украине законодательно введена обязательная "минута молчания" по утрам
На Украине законодательно введена обязательная "минута молчания" по утрам - 16.12.2025 Украина.ру
На Украине законодательно введена обязательная "минута молчания" по утрам
Верховная Рада Украины проголосовала за закрепление на законодательном уровне общенациональной "минуты молчания", во время которой в 9 утра будет останавливаться движение транспорта. Об этом 16 декабря пишет тг-канал "Политика Страны"
Верховная Рада проголосовала за то, чтобы на законодательном уровне закрепить общенациональную акцию, во время которой в 9 утра останавливается движение транспорта.За основу был принят законопроект № 14144, который законодательно определяет обязанность органов государственной власти и местного самоуправления обеспечивать информирование граждан о проведении "минуты молчания" через СМИ и системы оповещения.Ранее киевский блогер резко раскритиковал введенную властями ежедневную "минуту молчания" на главной улице столицы, назвав Крещатик, превращенный в мемориальный комплекс, "кладбищем", а саму акцию – "принудительной обязаловкой". Об этом ранее сообщал телеграм-канал Украина.ру.Подробности в публикации: "Киевского блогера заставили извиниться за критику минуты молчания на Крещатике" на сайте Украина.ру.
На Украине законодательно введена обязательная "минута молчания" по утрам

Активисты перекрывают Крещатик в Киеве для минуты молчания, сентябрь 2025 год
Верховная Рада Украины проголосовала за закрепление на законодательном уровне общенациональной "минуты молчания", во время которой в 9 утра будет останавливаться движение транспорта. Об этом 16 декабря пишет тг-канал "Политика Страны"
Верховная Рада проголосовала за то, чтобы на законодательном уровне закрепить общенациональную акцию, во время которой в 9 утра останавливается движение транспорта.
За основу был принят законопроект № 14144, который законодательно определяет обязанность органов государственной власти и местного самоуправления обеспечивать информирование граждан о проведении "минуты молчания" через СМИ и системы оповещения.
Ранее киевский блогер резко раскритиковал введенную властями ежедневную "минуту молчания" на главной улице столицы, назвав Крещатик, превращенный в мемориальный комплекс, "кладбищем", а саму акцию – "принудительной обязаловкой". Об этом ранее сообщал телеграм-канал Украина.ру.
Подробности в публикации: "Киевского блогера заставили извиниться за критику минуты молчания на Крещатике" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния