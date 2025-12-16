https://ukraina.ru/20251216/na-ukraine-zakonodatelno-vvedena-obyazatelnaya-minuta-molchaniya-po-utram-1073186949.html

На Украине законодательно введена обязательная "минута молчания" по утрам

Верховная Рада Украины проголосовала за закрепление на законодательном уровне общенациональной "минуты молчания", во время которой в 9 утра будет останавливаться движение транспорта. Об этом 16 декабря пишет тг-канал "Политика Страны"

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы на законодательном уровне закрепить общенациональную акцию, во время которой в 9 утра останавливается движение транспорта.За основу был принят законопроект № 14144, который законодательно определяет обязанность органов государственной власти и местного самоуправления обеспечивать информирование граждан о проведении "минуты молчания" через СМИ и системы оповещения.Ранее киевский блогер резко раскритиковал введенную властями ежедневную "минуту молчания" на главной улице столицы, назвав Крещатик, превращенный в мемориальный комплекс, "кладбищем", а саму акцию – "принудительной обязаловкой". Об этом ранее сообщал телеграм-канал Украина.ру.Подробности в публикации: "Киевского блогера заставили извиниться за критику минуты молчания на Крещатике" на сайте Украина.ру.

