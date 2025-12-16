https://ukraina.ru/20251216/na-ukraine-zakonodatelno-vvedena-obyazatelnaya-minuta-molchaniya-po-utram-1073186949.html
На Украине законодательно введена обязательная "минута молчания" по утрам
На Украине законодательно введена обязательная "минута молчания" по утрам - 16.12.2025 Украина.ру
На Украине законодательно введена обязательная "минута молчания" по утрам
Верховная Рада Украины проголосовала за закрепление на законодательном уровне общенациональной "минуты молчания", во время которой в 9 утра будет останавливаться движение транспорта. Об этом 16 декабря пишет тг-канал "Политика Страны"
2025-12-16T15:28
2025-12-16T15:28
2025-12-16T15:31
новости
украина
верховная рада
украина.ру
закон
новости украины
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069169585_0:65:1298:795_1920x0_80_0_0_44974fa1070e9554498e4c2aeebc1d49.png
Верховная Рада проголосовала за то, чтобы на законодательном уровне закрепить общенациональную акцию, во время которой в 9 утра останавливается движение транспорта.За основу был принят законопроект № 14144, который законодательно определяет обязанность органов государственной власти и местного самоуправления обеспечивать информирование граждан о проведении "минуты молчания" через СМИ и системы оповещения.Ранее киевский блогер резко раскритиковал введенную властями ежедневную "минуту молчания" на главной улице столицы, назвав Крещатик, превращенный в мемориальный комплекс, "кладбищем", а саму акцию – "принудительной обязаловкой". Об этом ранее сообщал телеграм-канал Украина.ру.Подробности в публикации: "Киевского блогера заставили извиниться за критику минуты молчания на Крещатике" на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069169585_76:0:1223:860_1920x0_80_0_0_e80e10a273765168afe6d533df668263.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, верховная рада, украина.ру, закон, новости украины, сми
Новости, Украина, Верховная Рада, Украина.ру, Закон, Новости Украины, СМИ
На Украине законодательно введена обязательная "минута молчания" по утрам
15:28 16.12.2025 (обновлено: 15:31 16.12.2025)
Верховная Рада Украины проголосовала за закрепление на законодательном уровне общенациональной "минуты молчания", во время которой в 9 утра будет останавливаться движение транспорта. Об этом 16 декабря пишет тг-канал "Политика Страны"
Верховная Рада проголосовала за то, чтобы на законодательном уровне закрепить общенациональную акцию, во время которой в 9 утра останавливается движение транспорта.
За основу был принят законопроект № 14144, который законодательно определяет обязанность органов государственной власти и местного самоуправления обеспечивать информирование граждан о проведении "минуты молчания" через СМИ и системы оповещения.
Ранее киевский блогер резко раскритиковал введенную властями ежедневную "минуту молчания" на главной улице столицы, назвав Крещатик, превращенный в мемориальный комплекс, "кладбищем", а саму акцию – "принудительной обязаловкой". Об этом ранее сообщал телеграм-канал Украина.ру.