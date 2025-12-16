https://ukraina.ru/20251216/novyy-mini-pinochet-s-natsistskim-dushkom-on-budet-delat-chili-snova-velikimi-po-trampu-1073184979.html

Новый мини-Пиночет с нацистским душком. Он будет делать Чили снова великими по Трампу

Новый мини-Пиночет с нацистским душком. Он будет делать Чили снова великими по Трампу - 16.12.2025 Украина.ру

Новый мини-Пиночет с нацистским душком. Он будет делать Чили снова великими по Трампу

Избранный 14 декабря 2025 года новый президент Чили 59-летний Хосе Антонио Каст на митингах любит фотографироваться с выкинутой вперед рукой и растопыренной пятерней. Но если свести пальцы, то от нацистской "зиги" не отличишь.

2025-12-16T15:22

2025-12-16T15:22

2025-12-16T15:22

чили

президент сша

дональд трамп

сша

латинская америка

венесуэла

николас мадуро

уго рафаэль чавес

никарагуа

куба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073185474_114:178:2677:1620_1920x0_80_0_0_a17d1b569c61ee6a6c42de1691b7f6d1.jpg

И ничего удивительного в этом нет. Это ментальное, врожденное, политически-генетическое, если хотите. Отец и мать нового президента – Михаэль Каст Шинделе и Ольга Рист Хагшпиль – в прошлом правоверные нацисты гитлеровского толка, уроженцы Баварии, которые бежали в Чили в 1950-1951 годах от денацификации. Отец боялся, что его члена нацисткой партии и лейтенанта вермахта, устанавливавшего "новый порядок" огнем и мечом, концлагерями и виселицами, холокостом и массовыми расстрелами недовольных, привлекут и приземлят на цугундере. Видимо, было за что.В Чили экс-лейтенант стал успешным колбасником (колбасная фабрика Cecinas Bavaria) и сколотил немалое состояние, заимел 9 детей, но от нацизма не отказался. Как пишет The Intercept, американское онлайн-издание, ориентированное на расследовательскую журналистику, отец воспитал детей, "которые разделяли его ультраправое мировоззрение"Брат президента Мигель Каст стал экономистом из знаменитых "чикагских мальчиков", сторонников неолиберализма и идей Чикагской школы экономики Милтона Фридмана, и при диктаторе Аугусто Пиночете был министром труда и президентом Центрального банка. А племянник Фелипе Каст и сейчас правый сенатор, консервативного толка.Да что там – сам новый президента говорит о себе, как о консерваторе, которому не близки идеи нацизма, но вот, сильная рука, диктаторские замашки и методы управления страной и обществом – по душе. Хосе Антонио изучал право в чилийском Папском католическом университете и уже в 22 года участвовал в кампании национального плебисцита 1988 года, который решал, продлить ли еще на 8 лет диктатуру Пиночета.Тогда сторонники диктатуры проиграли, и в 1990 году Пиночет ушел от власти после 16 лет правления, а в стране прошли выборы президента. Каст основал юридическую фирму и руководил ею все 90-ые годы прошлого века, пока в 2001 году не стал членом Палаты депутатов (нижней палаты парламента).При этом до 2017 года, до участия в первых своих президентских выборах, он служил генсеком Независимого демократического союза, правой консервативной политической партия в Чили, отстаивающей крайне консервативные ценности и взгляды. Уже тогда он делал политкарьеру при поддержке Католической церкви в епархии Сан-Бернардо на протестах против однополых браков, ЛГБТ*-повестки и разрешения контрацепции и абортов.В 2018 году после того, как его избили на митинге политические оппоненты, решил создать, создал и возглавил свою правую и консервативную политпартию – Республиканскую и вместе с нею поддержал победившего на выборах президента правого консерватора и миллиардера Себастьяна Пиньеру. А потом вместе со своим правыми республиканцами помогал властям разгонять и гасить протесты чилийцев, массово выступивших в 2019 году против политики социального неравенства, называя участников манифестации террористами, насильниками и бунтовщиками.В то же время был обвинен в финансовой нечистоплотности (не декларировал деньги, вложенные в дело за пределами Чили), но все равно баллотировался на президентских выборы 2021 года, стоя на все тех же правых позициях. Тогда же он высказывался за помилование бывших чиновников Пиночета "преклонного возраста", что, по сути, освобождало от ответственности всех ветеранов госпереворота 1973 года, предложил запретить аборты, упразднить Министерство по делам женщин и гендерного равенства, а также – построить больше тюрем и исключить Чили из Совета ООН по правам человека. Чтобы никто и ничто не мешало сильной руке.Те выборы он проиграл левому кандидату от Социалистической партии Чили (партии убитого в 1973 году президент Сальвадора Альенде) Габриэлю Боричу, став жертвой так называемого чилийского политического маятника, который интуитивно на выборах не дает преимуществ ни одному из политических течений, ни левому, ни правому.Начиная с восстановления демократии в Чили в 1990 году, только четыре первых срока пост главы страны по два раза занимали христианские демократы и левые, что тогда, после 16 лет диктатуры было небывалым признаком демократии. Ни к чему хорошему в жизни Чили это не привело. И вот с марта 2010 года посте президента Чили по очереди занимали друг за другом то левый, то правый кандидаты.Посудите сами: правый Себастьян Пиньера был президентом дважды (в период с 2010 по 2021 год), но не подряд, а в 2014-2018 годах его разбавляла левая социалистка Мишель Бачелет. После Пиньеры в 2021 году победил левый Борич, а вот сейчас его сменил правый Каст. Похоже, чилийцы, наученные Пиночетом, как-то интуитивно не желают, чтобы кто-то из политических сил пытался устанавливать в стране свою наследственную диктатуру и навязывал свои взгляды слишком долго.Однако с Кастом Чили могут ждать неожиданности. Новый президент вполне может стать результатом американских усилий по наведению порядка на своем "заднем дворе", в который они записали всю Латинскую Америку и действительно довольно жестко распоряжались там длительное время.Потом в Латинской Америке наметился левый поворот с ярким антиамериканским окрасом, когда антиамерикански настроенные силы, кроме традиционных Кубы и Никарагуа, победили в Венесуэле (Уго Чавес, а теперь Николас Мадуро), Бразилии (Луис Инасиу Лула да Силва, вообще посадивший своего правого предшественника-американиста Жаира Болсонару в тюрьму надолго), Боливии (Эво Моралес, Луис Арсе) Колумбии (Густаво Петро), Мексике (Клаудия Шейнбаум Пардо).Американцы бросились отбивать утраченные позиции, и сегодня правые победили на выборах в Аргентине и в той же Боливии. В верности США поклялись другие президенты. А с приходом Дональда Трампа, похоже, начался трампистский период в правом повороте-возврате Латинской Америки.Победивший в Чили Каст в избирательной кампании использовал лозунг "Сделаем Чили великой страной" – практически чистую кальку с идеи Трампа: "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA). Точно так же, как например, президент Сальвадора Найиб Букеле, который прославился своими жесткими мерами по борьбе с криминалитетом, является одним из самых близких к Трампу зарубежных лидеров. И очень гордится этим, подавая всем остальным пример.Каст в Чили во время выборов на международном уровне проявил солидарность с другими правыми фигурами, подписав Мадридскую хартию — документ, осуждающий левые группы в Иберо-Америке (части мира, объединяющей испано- и португалоязычные государства Европы и Латинской Америки).Хартию эту составила испанская ультра правая партия "Голос" (не путать с украинским низкопробным соросятским сходняком), выступающая против абортов и однополых браков, поддерживает антиисламизм и критикует мультикультурализм и иммиграцию мусульман в Испанию и вообще в Европу, но за миграцию выходцев из стран Латинской Америки с целью заселения Испании. В спорах и полемике часто использует франкистскую риторику (времен фашистской диктатуры Франсиско Франко).Партия "Голос" — умеренные евроскептики, выступающие против засилья евроструктур из Брюсселя и считающие, что Испания должна более жестко отстаивать свои интересы и национальную идентичность, сохранять государственность, ликвидировав испанские автономные области и окончательно отобрав Гибралтар у Великобритании.То есть "Голос" – это самое то, что нужно Трампу для того, чтобы окончательно ослаблять и третировать Европу в ее нынешнем виде непонятного Евросоюза. И чилиец Каст подписал хартию вместе с другими президентами Латинской Америки – Рафаэлем Лопесом Алиага из Перу, Хавьером Милеем из Аргентины и Эдуарду Болсонару, сыном сидящего в тюрьме Болсонару-старшего из Бразилии. По данным СМИ у Каста хорошие отношения и связи с нынешним госсекретарем США Марко Рубио, а также руководителями американских предприятий, инвестировавших в Чили, в том числе Марией Паулиной Урибе (PepsiCo) и Джоэлем Веласко (UnitedHealth Group).И следующие четыре года Каст вполне не только может строить в Чили "великое государство", но и делать его частью некоего международного планетарного трампистского "интернационала" – правых политиков, отстаивающих традиционные ценности и консервативные взгляды. И президенту Трампу это нужно, чтобы переустроить на свой лад всю архитектуру мировой глобальной безопасности. Под будущие задачи США, которые однозначно захотят вернуть свою гегемонию в новых условиях.Для этого США нужно:– однозначно по доктрине Монро 2.0 застолбить за собой и полностью подчинить себе западное полушарие, чтобы тылы были крепкими и покорными. Латинская Америка и есть такой тыл, если хотите заново покоренный "задний двор". С подчиненными гигантами Аргентиной, Бразилией, Мексикой и Канадой. Отсюда и намечающаяся агрессия против Венесуэлы, а потом и против Никарагуа и Кубы;– раздробить, зашугать и вообще разорвать, как Тузик грелку, Европу, объединенную в ЕС, экономически и финансово обезжирить ее, уведя все привлекательные производства и актив в США за Атлантику и оставив там своих надсмотрщиков из проамериканских режимов в той же Венгрии, Италии или Австрии со Словакией и Чехией, сбитых в некую проамериканскую же Антанту;– разобраться с Россией, в Европе нагрузив ее восстановлением разрушенной донельзя Украиной, а на востоке ослабив российско-китайские связи в новом союзе сотрудничества в виде "Большой Пятерки" – США, России, Китая, Индии и Японии;– там же в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) укрепить связи антироссийского и антикитайского направления с Австралией, Филиппинами, Тайванем, Южной Кореей и даже все той же Японией.И самое примечательное: Каст победил на выборах левую кандидатку – коммунистку Жаннет Хара! Зиговавшие в свое время родители должны быть довольны.Нового президента Чили уже назвали "чилийским Трампом", ибо он подтвердил, что выступает за нерегулируемый капитализм, "твердую руку", не любит иммигрантов, индейцев, ЛГБТ*-сообщество, не верит в глобальные изменения климата и – бинго! – обещает построить глубокий ров и высокую стену вдоль длинной северной границы страны с Боливией и Перу.Cторонники Каста праздновали его победу с плакатами "Игры кончились!". Но, видимо, поторопились: если планы Трампа и его последователей в США не изменятся, то в ближайшие годы новые игры только начнутся. И если Каст и Чили с ним во главе станут частью этой игры, то жизнь у них обещает быть веселой. Не факт, что счастливой и зажиточной, как им хочется, но непредсказуемой – точно.О том, какие проблемы есть у России на глобальном уровне - в статье Юрия Милославского "Область случайности: предварительные итоги берлинских обсуждений"*движение признано в России экстремистским

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20251202/doktrina-monro-osnova-vneshney-politiki-ssha-na-protyazhenii-dvukhsot-let-1072502072.html

https://ukraina.ru/20230911/1049325774.html

чили

сша

латинская америка

венесуэла

никарагуа

куба

боливия

колумбия

аргентина

испания

китай

япония

южная корея

филиппины

австралия

австрия

венгрия

чехия

словакия

италия

бразилия

мексика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

чили, президент сша, дональд трамп, сша, латинская америка, венесуэла, николас мадуро, уго рафаэль чавес, никарагуа, куба, боливия, колумбия, аргентина, хавьер милей, эво моралес, испания, весь скачко, эксклюзив, китай, япония, южная корея, филиппины, австралия, австрия, венгрия, чехия, словакия, италия, католическая церковь, "голос", ес, бразилия, мексика