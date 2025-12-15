https://ukraina.ru/20251215/ukraina-za-nedelyu-drugoy-put-zelenskogo-1073095533.html

Украина за неделю. Другой путь Зеленского

Давление на Владимира Зеленского усиливается со всех сторон. Россия давит на фронте, США хотят выборов, а в Украину, кажется, не верят уже даже в Европе

2025-12-15T05:07

Выборы, которые хочет Трамп, но не хочет ЗеленскийУкраина находится в глухой обороне. Это применимо как к ситуации в зоне боевых действий, так и ко всему остальному. На неделе Зеленскому пришлось буквально отбиваться от настойчивых сигналов из США, касающихся необходимости провести в стране выборы.Осенью 2023 года на Украине должны были выбирать парламент, а в мае 2024-го – президента, однако этого не случилось. Правящая верхушка пожертвовала легитимностью ради дальнейшего пребывания у власти. Тогда на подобные выкрутасы не закрывала глаза разве что только Россия, которая последовательно объясняет миру, почему нынешнее руководство Украины нельзя считать законным.Теперь, похоже, что ситуация меняется. В изначальном плане Дональда Трампа, в одном из 28 его пунктов, говорилось, что после завершения боевых действий на Украине в 100-дневный срок должны пройти выборы."Зеленскому нужно быть реалистом. У них давно не было выборов", - развил на днях тему американский президент.Сделал он это даже несколько раз.Зеленский понял, что надо что-то отвечать и выдал, что он готов к избирательной кампании, но есть законодательные препятствия, поэтому он ждет от депутатов парламента их мнение и предложения по поводу выборов.В общем, не ответил ни да ни нет. Если читать между строк, то скорее всего ответ депутатов и юристов будет следующий – провести выборы во время военного положения ну нельзя никак, как бы того не хотелось американцам. Что и требовалось доказать, никаких выборов не будет, Зеленский будет править дальше.В качестве плана Б Зеленский закинул удочку с темой безопасности. Если США и Европа обеспечат безопасность на время выборов, то почему бы их не провести, сказал он. Разумеется, это лишь еще один хитрый ход – никто на себя такую практически невыполнимую миссию не возьмет.И уже на совсем крайний случай Зеленский припас свой излюбленный прием – нахамить Трампу и превратить Украину в жертву, на этот раз представить ее как страну, которую давлением заставляют идти против закона и проводить выборы. Намек на это содержится в одном из его выступлений на эту тему, где он сказал, что Соединенные Штаты занимаются "спекуляцией"."Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто, но давление на это нам точно не нужно. Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение", - сказал он в обращении 10 декабря.По мнению автора издания Украина.ру Василия Стоякина, от Зеленского стоит ожидать продолжения нынешней политики – на словах он двумя руками за реализацию мирных инициатив Трампа, но, когда доходит до дела, выполнение американской программы обставляется неприемлемыми требованиями.Детали мирного планаВсе последние дни Зеленский пытается не только вывернуться из ситуации с выборами, но и продавить свои поправки к американскому мирному плану.Изначальный документ из 28 пунктов постоянно претерпевает изменения. Свои наработки американцам должны были передать украинцы, которые работали над ними вместе с европейцами.Вместе с этим через украинские СМИ был слит текст мирного плана Трампа в той его версии, которая актуальная на данный момент.В нем четыре раздела, каждый посвящен отдельной теме и должен быть подписан заинтересованными сторонами.Первый раздел состоит из 20 пунктов. В нем идет речь про соглашение между РФ, Украиной, Европой и США, которым будет фиксироваться окончание боевых действий. Предполагается, что ВСУ выйдут из Донбасса, 30% территории которого превратится в "нейтральную демилитаризованную буферную зону" и где не будут размещаться армии противоборствующих сторон. При этом из этой версии исчезли слова про то, что эта зона будет "международно признана как территория, принадлежащая России".Суверенитет РФ над Крымом, ДНР, ЛНР будет признан де-факто, но Киев и Москва обязуются изменять статус этих территорий только дипломатическим путем.Что касается прочих территорий, то расклад здесь такой: в Запорожской и Херсонской областях линия фронта замораживается, а РФ будет вынуждена уйти из занимаемых ею частей Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.Следующую две части плана можно условно объединить под темой гарантий безопасности и НАТО.Одно из основных требований РФ – отказ Украины от вступления в НАТО. В мирном плане предполагается, что Киев законодательно это оформлять не будет, так же, как и Альянс. Вместо этого США дадут России письменные гарантии, что Украину в НАТО брать не будут.Соединенные Штаты также обязуются выступить против размещения на Украине воинского контингента какой-либо страны НАТО. Одновременно с этим украинская армия сможет в мирное время сохранить свою численность на уровне 800 тыс. человек.В плане прописано, что Украина получит гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО, однако обязательства прямого вступления в войну не предполагаются. Данные гарантии не будут распространяться на действия Украины на территории РФ.Украина проводит выборы "как можно скорее" (в первом варианте фигурировал срок в 100 дней после завершения боевых действий). США поддержат ее вступление в ЕС к 2027 году и предоставят преференциальный доступ к рынку ЕС на переходный период.Последняя часть плана касается взаимоотношений Москвы и Вашингтона.Контроль над Запорожской АЭС получат американцы, которые станут новыми управленцами. Половину вырабатываемой энергии получит Украина.Часть замороженных российских активов в размере 100 млрд долларов перейдут под управление США, будут созданы совместные проекты двух стран.По мнению писателя и участника СВО Захара Прилепина, если РФ согласует мирный план в таком виде, то это будет означать продолжение позиционной войны с 800-тысячной группировкой ВСУ."Война будет противная, изнурительная, исподтишка. Нам будут поступать бесконечные приказы "Не поддаваться на провокации". Украина будет издеваться, кривляться, понемногу (а иногда помногу) убивать в серой зоне. Все свершенные ими же самими провокации Киев будет валить на Россию. Это в ближайшей перспективе", - написал он в своем телеграм-канале.В более долгой перспективе мы будем изо всех сил мешать им вступить в Евросоюз, добавил он.Потом придет другой американский президент и может начаться вообще что угодно. Но это потом, резюмировал Прилепин.Лишь бы дали перемириеПока же Зеленский тянет время и делает заявления, которые можно трактовать по-разному. Сначала он говорил, что никаких уступок территорий со стороны Украины не будет. "Позиция Украины по Донбассу неизменна – стоим, где стоим, – сказал он.Позже он снова заговорил про "стоим, где стоим". С его слов, американцы предлагают компромисс - вывод ВСУ из Донбасса в то время, как российская армия туда не заходит. "Справедливым вариантом по вопросу Донбасса должно быть "остаемся там, где стоим", затем решаем вопрос, но русские это не поддерживают. Хотелось бы, чтобы американцы поддержали нас в этом вопросе. Но в ответ на наш сигнал русские говорят, что мы должны уйти из Донбасса, или они все равно его оккупируют", - сказал Зеленский. Следом появилась информация, что Киев все-таки готов к демилитаризованной зоне в Донбассе и эту идею якобы поддержала Европа. "Киев уступает по одному из ключевых пунктов переговоров с США и Россией, соглашаясь на создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Эта уступка одобрена Европой", - говорилось в публикации французской газеты Le Monde со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. "По обе стороны линии должна существовать демилитаризованная зона. Необходимо будет определить, логически и юридически, следует ли вывести все виды вооружений или только тяжелое вооружение. Для предотвращения потенциальных нарушений должны присутствовать представители наблюдательных миссий и иностранный контингент, чтобы обеспечить соблюдение принципов и соглашений. Это естественный формат завершения конфликта, учитывая, что часть территории, к сожалению, останется под фактической российской оккупацией и что разделительная линия будет установлена ​​в любом случае", - рассказал Подоляк. Позднее в Киеве заявили, что Подоляка не так перевели и ни о какой сдаче территорий со стороны Украины речи не идет. Тем не менее похоже, что касательно территориального вопроса в переговорах с США Украина как минимум ведет дискуссии. Возможно, что все это лишь сознательный курс на затяжку времени и срыв переговорного процесса. В это русло ложатся намеки Зеленского на возможность проведения референдума по территориям. "Будь то выборы или референдум, должна быть позиция народа Украины", - заявил он. Гипотетический референдум может повторить судьбу выборов - военное положение, нужно объявлять перемирие, а иначе небезопасно и никакого референдума не будет. Кремль уже дал понять, что все эти уловки для того, чтобы установить выгодное Киеву перемирие, не пройдут.Параллельно с этим Зеленский готовит общественное мнение к тому, что переговоры будут сорваны. "Если какой-либо процесс по мирному урегулированию этой войны, ее окончанию, давлению на Россию не удается, это как бег на длинную дистанцию. Нужно взять себя в руки, найти другой путь, чтобы эта война закончилась", - сказал он, не уточнив, что это за другой путь.Таким образом за неделю из Киева последовали сразу несколько противоречивых сигналов: то они не против выхода из Донбасса, то наоборот, категорически против, то они будут проводить то ли выборы, то ли референдум, а скорее всего, что ни то, ни другое, потому что это невозможно. Таким образом украинские власти пытаются лавировать под жестким давлением Трампа и вести дело к провалу переговоров, пытаясь возложить за это вину на Россию.В экспертном сообществе активно обсуждают, при каких условиях Зеленский может действительно согласиться провести в стране президентские выборы, чтобы точно их не проиграть - подробнее об этом в материале издания Украина.ру Бедным – зима без тепла и света, богатым – золотые унитазы. Эксперты и политики о перспективах Украины.

Павел Котов

