Запоздалое прозрение: Маск впечатлился работой ростовского художника

Мировое признание за долгую и кропотливую работу с глубокими смыслами принесли работы ростовского художника, музыканта, поэта, лидера общественного мнения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073150966_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_8c114ffa19a03a52c4b7c66d43667397.png

Мировое признание за долгую и кропотливую работу с глубокими смыслами принесли работы ростовского художника, музыканта, поэта, лидера общественного мнения Максима Ильинова. Именно он, возглавляя созданную еще 2022 году организацию "Арт-фронт", возродил плакатное искусство в стране. Ильинов при помощи красок талантливо перенёс мир идей на холсты. Изображения стали переносить на футболки, патчи, открытки и баннеры, география распространения которых охватит более 150 стран мира. Заметил работу Ильинова и Илон Маск. Подробнее - в репортаже Украина.ру.

