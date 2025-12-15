https://ukraina.ru/20251215/zapozdaloe-prozrenie-mask-vpechatlilsya-rabotoy-rostovskogo-khudozhnika--1073151100.html
Запоздалое прозрение: Маск впечатлился работой ростовского художника
Запоздалое прозрение: Маск впечатлился работой ростовского художника - 15.12.2025 Украина.ру
Запоздалое прозрение: Маск впечатлился работой ростовского художника
Мировое признание за долгую и кропотливую работу с глубокими смыслами принесли работы ростовского художника, музыканта, поэта, лидера общественного мнения... Украина.ру, 15.12.2025
Мировое признание за долгую и кропотливую работу с глубокими смыслами принесли работы ростовского художника, музыканта, поэта, лидера общественного мнения Максима Ильинова. Именно он, возглавляя созданную еще 2022 году организацию "Арт-фронт", возродил плакатное искусство в стране. Ильинов при помощи красок талантливо перенёс мир идей на холсты. Изображения стали переносить на футболки, патчи, открытки и баннеры, география распространения которых охватит более 150 стран мира. Заметил работу Ильинова и Илон Маск. Подробнее - в репортаже Украина.ру.
