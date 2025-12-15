https://ukraina.ru/20251215/okonchanie-svo-na-usloviyakh-rossii-kak-situatsiya-na-fronte-vliyaet-na-peregovornye-pozitsii-moskvy-1073115631.html
Окончание СВО на условиях России: как ситуация на фронте влияет на переговорные позиции Москвы
Отвечая на вопрос о переговорных позициях Москвы, генерал-майор заявил: "Сегодня речь идет по сути о двух мирных соглашениях: европейском и американском. Оба не выгодны России". При этом Липовой отметил, что европейская версия совершенно неприемлема. "Европейское мирное соглашение вообще неприемлемо для России, потому что направлено не на остановку, а на усиление войны", — пояснил эксперт.По его словам, "каждый раз Европой выдвигаются все более абсурдные предложения, которые не поддаются логике". В то же время американский вариант рассматривается как более прагматичная основа для диалога. Как отметил Липовой, "мы сейчас активно способствуем подготовке к проработке американского варианта, взяв его за основу, и вносим туда свои инициативы".Собеседник Украина.ру подчеркнул, что этот процесс сейчас находится на этапе согласования. При этом ключевой позицией Москвы остается "скорейшее завершение военных действий и подписание соглашения, но на российских условиях", подчеркнул Липовой.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.О том, как российская артиллерия сковывает действия противника — в материале Игоря Гомольского "Лучшая награда – дети, спокойно гуляющие по Донецку": как работают на фронте российские РСЗО".
Существует европейский и американский сценарии мирного урегулирования на Украине, которые противоречат друг другу. При этом первый вариант абсолютно неприемлем и даже опасен для России. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о переговорных позициях Москвы, генерал-майор заявил: "Сегодня речь идет по сути о двух мирных соглашениях: европейском и американском. Оба не выгодны России".
При этом Липовой отметил, что европейская версия совершенно неприемлема. "Европейское мирное соглашение вообще неприемлемо для России, потому что направлено не на остановку, а на усиление войны", — пояснил эксперт.
По его словам, "каждый раз Европой выдвигаются все более абсурдные предложения, которые не поддаются логике". В то же время американский вариант рассматривается как более прагматичная основа для диалога. Как отметил Липовой, "мы сейчас активно способствуем подготовке к проработке американского варианта, взяв его за основу, и вносим туда свои инициативы".
Собеседник Украина.ру подчеркнул, что этот процесс сейчас находится на этапе согласования. При этом ключевой позицией Москвы остается "скорейшее завершение военных действий и подписание соглашения, но на российских условиях", подчеркнул Липовой.