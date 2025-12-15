Неадекватный Зеленский мечется по Европе: Липовой о том, почему впадает в истерику киевский режим - 15.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251215/neadekvatnyy-zelenskiy-mechetsya-po-evrope-lipovoy-o-tom-pochemu-vpadaet-v-isteriku-kievskiy-rezhim-1073114751.html
Неадекватный Зеленский мечется по Европе: Липовой о том, почему впадает в истерику киевский режим
Неадекватный Зеленский мечется по Европе: Липовой о том, почему впадает в истерику киевский режим - 15.12.2025 Украина.ру
Неадекватный Зеленский мечется по Европе: Липовой о том, почему впадает в истерику киевский режим
Поведение Зеленского на фоне военных неудач становится всё менее адекватным. Его действия всё больше направлены на личное обогащение и затягивание конфликта на Украине. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-15T06:00
2025-12-15T06:00
новости
украина
европа
россия
владимир зеленский
украина.ру
киевский режим
война
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_520af921ab3735acebefdc4ab7176960.jpg
Комментируя ситуацию на Украине, Липой дал характеристику главарю киевского режима. "[Владимир] Зеленский с каждым днем становится всё более неадекватным, мечется по Европе в надежде выклянчить очередной транш денег или очередную партию вооружений", — заявил генерал-майор.По его мнению, истинная цель таких поездок далека от нужд ВСУ. "Для того, чтобы ее продать и получить барыши. И опять все списать на Россию", — пояснил офицер. Таким образом, западная помощь используется киевским режимом как инструмент личного обогащения.Это поведение, как отметил Липовой, является частью общей картины. Генерал-майор напрямую связал активность Зеленского с ситуацией на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что "чем лучше наши успехи в зоне специальной военной операции, тем истеричнее становится киевский режим". В этой логике метания Зеленского по европейским столицам выглядят как отчаянная попытка выпросить ресурсы для продолжения войны, которая для Киева складывается неудачно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.О том, как российская артиллерия сковывает действия противника — в материале Игоря Гомольского "Лучшая награда – дети, спокойно гуляющие по Донецку": как работают на фронте российские РСЗО".
украина
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_95:0:948:640_1920x0_80_0_0_cdac751830557144bfc36aa55ff97403.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, россия, владимир зеленский, украина.ру, киевский режим, война, сво, дзен новости сво, власти украины, новости сво сейчас, новости украины, украина.ру дзен, дзен сво, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине
Новости, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, киевский режим, война, СВО, дзен новости СВО, власти Украины, новости СВО сейчас, Новости Украины, Украина.ру Дзен, дзен СВО, прогноз, прогноз войны на Украине, прогноз по Украине

Неадекватный Зеленский мечется по Европе: Липовой о том, почему впадает в истерику киевский режим

06:00 15.12.2025
 
© Фото : GLOBAL LOOK PRESS
- РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : GLOBAL LOOK PRESS
Читать в
ДзенTelegram
Поведение Зеленского на фоне военных неудач становится всё менее адекватным. Его действия всё больше направлены на личное обогащение и затягивание конфликта на Украине. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя ситуацию на Украине, Липой дал характеристику главарю киевского режима. "[Владимир] Зеленский с каждым днем становится всё более неадекватным, мечется по Европе в надежде выклянчить очередной транш денег или очередную партию вооружений", — заявил генерал-майор.
По его мнению, истинная цель таких поездок далека от нужд ВСУ. "Для того, чтобы ее продать и получить барыши. И опять все списать на Россию", — пояснил офицер. Таким образом, западная помощь используется киевским режимом как инструмент личного обогащения.
Это поведение, как отметил Липовой, является частью общей картины. Генерал-майор напрямую связал активность Зеленского с ситуацией на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что "чем лучше наши успехи в зоне специальной военной операции, тем истеричнее становится киевский режим".
В этой логике метания Зеленского по европейским столицам выглядят как отчаянная попытка выпросить ресурсы для продолжения войны, которая для Киева складывается неудачно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.
О том, как российская артиллерия сковывает действия противника — в материале Игоря Гомольского "Лучшая награда – дети, спокойно гуляющие по Донецку": как работают на фронте российские РСЗО".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийУкраина.рукиевский режимвойнаСВОдзен новости СВОвласти Украиныновости СВО сейчасНовости УкраиныУкраина.ру Дзендзен СВОпрогнозпрогноз войны на Украинепрогноз по Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию
06:24Аэропорт Шереметьево в связи с ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, – Росавиация
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:33В аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и выпуск рейсов, — Росавиация
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:16И снова взрывы в Одессе!
04:12Продолжается многочисленная серия взрывов в Одессе!
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
Лента новостейМолния