https://ukraina.ru/20251215/neadekvatnyy-zelenskiy-mechetsya-po-evrope-lipovoy-o-tom-pochemu-vpadaet-v-isteriku-kievskiy-rezhim-1073114751.html

Неадекватный Зеленский мечется по Европе: Липовой о том, почему впадает в истерику киевский режим

Неадекватный Зеленский мечется по Европе: Липовой о том, почему впадает в истерику киевский режим - 15.12.2025 Украина.ру

Неадекватный Зеленский мечется по Европе: Липовой о том, почему впадает в истерику киевский режим

Поведение Зеленского на фоне военных неудач становится всё менее адекватным. Его действия всё больше направлены на личное обогащение и затягивание конфликта на Украине. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-12-15T06:00

2025-12-15T06:00

2025-12-15T06:00

новости

украина

европа

россия

владимир зеленский

украина.ру

киевский режим

война

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_520af921ab3735acebefdc4ab7176960.jpg

Комментируя ситуацию на Украине, Липой дал характеристику главарю киевского режима. "[Владимир] Зеленский с каждым днем становится всё более неадекватным, мечется по Европе в надежде выклянчить очередной транш денег или очередную партию вооружений", — заявил генерал-майор.По его мнению, истинная цель таких поездок далека от нужд ВСУ. "Для того, чтобы ее продать и получить барыши. И опять все списать на Россию", — пояснил офицер. Таким образом, западная помощь используется киевским режимом как инструмент личного обогащения.Это поведение, как отметил Липовой, является частью общей картины. Генерал-майор напрямую связал активность Зеленского с ситуацией на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что "чем лучше наши успехи в зоне специальной военной операции, тем истеричнее становится киевский режим". В этой логике метания Зеленского по европейским столицам выглядят как отчаянная попытка выпросить ресурсы для продолжения войны, которая для Киева складывается неудачно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.О том, как российская артиллерия сковывает действия противника — в материале Игоря Гомольского "Лучшая награда – дети, спокойно гуляющие по Донецку": как работают на фронте российские РСЗО".

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, россия, владимир зеленский, украина.ру, киевский режим, война, сво, дзен новости сво, власти украины, новости сво сейчас, новости украины, украина.ру дзен, дзен сво, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине