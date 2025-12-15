15 декабря 2025 года, утренний эфир - 15.12.2025 Украина.ру
15 декабря 2025 года, утренний эфир
15 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: * "ВРЕМЯ НОВОРОССИИ". Тема: День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Гость: Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. * "ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ". Анализ главных политических событий минувших дней. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив. * "НАШИ ЗАЩИТНИКИ". Тема: боевая служба, поддержка фронту, объединение патриотических сил всей страны. Гость: Михаил Лисов, ветеран СВО.* "ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ". Обсуждение главных событий в экономике России. Гость: экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан. * "ЛИЦА НОВОРОССИИ". Как спецназовец из Иркутска переехал в Донбасс и остался в регионе, гость: Игорь Диогенов, ветеран боевых действий, экс-сотрудник спецназа Росгвардии.
15 декабря 2025 года, утренний эфир

13:01 15.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* "ВРЕМЯ НОВОРОССИИ". Тема: День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Гость: Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.
* "ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ". Анализ главных политических событий минувших дней. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.
* "НАШИ ЗАЩИТНИКИ". Тема: боевая служба, поддержка фронту, объединение патриотических сил всей страны. Гость: Михаил Лисов, ветеран СВО.
* "ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ". Обсуждение главных событий в экономике России. Гость: экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан.
* "ЛИЦА НОВОРОССИИ". Как спецназовец из Иркутска переехал в Донбасс и остался в регионе, гость: Игорь Диогенов, ветеран боевых действий, экс-сотрудник спецназа Росгвардии.
