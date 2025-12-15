https://ukraina.ru/20251215/15-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1073135170.html

Сегодня в эфире: * "ВРЕМЯ НОВОРОССИИ". Тема: День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Гость: Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. * "ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ". Анализ главных политических событий минувших дней. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив. * "НАШИ ЗАЩИТНИКИ". Тема: боевая служба, поддержка фронту, объединение патриотических сил всей страны. Гость: Михаил Лисов, ветеран СВО.* "ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ". Обсуждение главных событий в экономике России. Гость: экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан. * "ЛИЦА НОВОРОССИИ". Как спецназовец из Иркутска переехал в Донбасс и остался в регионе, гость: Игорь Диогенов, ветеран боевых действий, экс-сотрудник спецназа Росгвардии.

