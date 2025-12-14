https://ukraina.ru/20251214/syurpriz-zelenskogo-dlya-trampa-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-14-dekabrya-1073089339.html

"Сюрприз" Зеленского для Трампа, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 декабря

Американские СМИ сообщили о "сюрпризе", который Владимир Зеленский приготовил для президента США Дональда Трампа. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/07/1072747338_0:23:1234:717_1920x0_80_0_0_43568d5c0550fcc8163bacc3226f4c98.jpg

Владимир Зеленский придумал универсальную отговорку для ответа президенту США Дональду Трампу на предложения по урегулированию конфликта на Украине, сообщило издание The Wall Street Journal."Зеленский при поддержке своих европейских союзников тщательно разработал ответ на мирный план президента Трампа, который по сути сводится к следующему: Да, но…", — говорится в публикации.Там же отмечалось, что Зеленский утверждает о готовности провести выборы, но для этого требует прекращение огня. Или он соглашается с тем, что численность украинской армии может быть ограничена, но на её нынешнем уровне.Ранее издание The New York Times сообщало, что в контрпредложении Украины, которое было направлено США, закреплён отказ уступать контроль над Донбассом.Об этом газете сообщили пять действующих и бывших западных чиновников, знакомых с содержанием документа. По их словам, Киев настаивает на сохранении контроля над подконтрольными украинским формированиям территориями Донбасса.При этом в американском варианте плана предполагался отказ Украины от всего Донбасса, сообщили европейские и бывший американский чиновники.Кроме того, из украинского документа был исключен пункт США об отказе Украины от права на вступление в НАТО, сообщили источники издания.Обстрелы и налётыУтром 14 декабря Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."С 23:00 13.12 до 07:00 по московскому времени 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 35 – над территорией Брянской области, 32 – над территорией Республики Крым, 22 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Тульской области, 13 – над территорией Калужской области, 7 – над территорией Курской области, 4 – над территорией Рязанской области, 4 – над территорией Ростовской области, 3 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Ленинградской области, 1 – над территорией Смоленской области, 1 – над территорией Псковской области, 1 – над территорией Новгородской области, 1 – над территорией Московского региона. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — отмечалось в публикации канала.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 3 удара: 2 на горловском и 1 на донецком направлении, выпустив в общей сложности 3 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Поступили сведения о ранении гражданского лица за 9 ноября в Димитрове, 2 гражданских лиц за 24 ноября и 11 декабря в Красноармейске. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и 2 гражданских автомобиля.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 26 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 4; Новая Каховка — 6; Каховка — 4; Заводовка — 4; Каиры — 3; Голая Пристань — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Малая Лепетиха, Козачьи Лагеря, Корсунка, Днепряны и Великая Лепетиха.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Как рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, последствия украинского удара по энергетической инфраструктуре ликвидируются."Уважаемые земляки, минувшей ночью подлый удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи "Джанкой — Мелитополь". В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области в 450 населённых пунктах 14 муниципальных образований. Благодаря оперативной работе специалистов Черноморского РДУ к 2:50 электроснабжение Херсонской области восстановлено по резервной схеме, идёт поэтапное включение всех абонентов", — писал Сальдо.Он поблагодарил энергетиков и все оперативные службы за слаженную работу в ночную смену.Утром 14 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородским округом подавлен один FPV-дрон. Сегодня утром в селе Ясные Зори в результате атаки дрона на частный дом ранен мужчина. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Вся необходимая помощь оказывается. При детонации произошло возгорание дома, которое ликвидировали сотрудники МЧС под прикрытием бойцов "БАРС-Белгород"", — писал Гладков.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Замостье, Козинка, Новостроевка-Вторая и Пороз в ходе 5 обстрелов выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки 7 беспилотников, один из которых сбит. В городе Грайворон повреждён социальный объект, в селе Замостье — частный дом.Над Красногвардейским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Краснояружском округе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Колотиловка и Теребрено подверглись 2 обстрелам с применением 10 боеприпасов и атакам 5 беспилотников, один из которых подавлен. Информация о последствиях уточняется", — отмечалось в сводке.Над Новооскольским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без повреждений.Над Старооскольским округом сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.Над Чернянским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Без последствий.Над Шебекинским округом подавлены 2 беспилотника. Повреждений и пострадавших нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о планах Зеленского — в статье Владимира Скачко "Демилитаризованная зона обмана. Зеленский хочет любой ценой получить передышку для войны".

