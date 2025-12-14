Помилованные Лукашенко и потепление отношений с США. Хроника событий на утро 14 декабря - 14.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251214/pomilovannye-lukashenko-i-poteplenie-otnosheniy-s-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-14-dekabrya-1073084387.html
Помилованные Лукашенко и потепление отношений с США. Хроника событий на утро 14 декабря
Помилованные Лукашенко и потепление отношений с США. Хроника событий на утро 14 декабря - 14.12.2025 Украина.ру
Помилованные Лукашенко и потепление отношений с США. Хроника событий на утро 14 декабря
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа помиловал 123 человека
2025-12-14T10:10
2025-12-14T12:13
эксклюзив
александр лукашенко
дональд трамп
белоруссия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0e/1073084266_30:0:1214:666_1920x0_80_0_0_3c449a36daa9195721edc9188e2d206c.jpg
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках достигнутых договорённостей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 гражданина различных стран, сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента РБ."В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных Администрацией предыдущего президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Республики Беларусь главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность", — заявили в пресс-службе.Кроме того, там указали, что данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей. Он направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнёрами Белоруссии и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом.Также в пресс-службе напомнили, что всего за последнее время, с учетом решений, принятых Лукашенко в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.Как заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, нескольких из освобождённых забрали Соединённые Штаты Америки."Американская сторона забрала с собой сегодня девять иностранных граждан. И более 100 человек были отправлены на Украину — в обмен на попавших там в плен белорусов — за них президента очень просили их родственники — и на раненых россиян", — отметила Эйсмонт 13 декабря.На Украине помилованных Лукашенко встречал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Среди прибывших на Украину выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента РБ в 2020 году Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова, главред портала TUT.by Марина Золотова.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц посоветовал освобождённым белорусам как можно скорее покинуть территорию Украины."Первые эмоции 114 белорусов, которых сегодня обменяли на пленных и раненых, понятны. Они радуются свободе. Но вообще Украина стала страной-людоедом еще до СВО. И даже если в белорусской тюрьме оппозиционеры были в полной информационной блокаде, они все равно должны осознавать, в какую историю сейчас вляпались. Самое разумное сейчас - это срочно бежать из незалежной. Куда угодно, но чем быстрее, тем лучше", — подчеркнул Коц.По его словам, Украине не нравится потепление отношений между Белоруссией и США."Киеву не очень нравится потепление отношений между Минском и Вашингтоном. Зеленскому не по душе снятие санкций с Белоруссии. Украина предпочла бы испортить эти отношения. А в незалежной такие задачки решают на раз-два. Делов-то — завалить пару-тройку борцунов с режимом и на этот режим все и свалить. Представляю заголовки в британских СМИ. "Лукашенко отпустил своих врагов, чтобы разделаться с ними на Украине". Но, надеюсь, они успеют оценить последствия госпереворота, который пытались учинить в своей стране", — подытожил Коц.Ранее спецпредставитель США Джон Коул по итогам состоявшихся в Минске переговоров с президентом Белоруссии отметил, что Лукашенко даёт хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине."Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы, наподобие этого", — заявил белорусским журналистам представитель США.Что касается продвижения процесса мирного урегулирования конфликта на Украине и роли в этом Белоруссии Коул отметил фактор давних добрых отношений, которые сложились между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным."Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу", — отметил Коул.Сам президент Белоруссии, давая интервью американской "Ньюсмакс", в шутку попросил интервьюера Грету Конвей Ван Састерен не задавать ему гадких вопросов в отношении трёх человек."Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник - президент России. И есть очень хороший мой друг давних времен ещё - до времен, когда он руководил государством — это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте", — заявил Лукашенко.Также, как сообщила пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт, через Коула, с которым Лукашенко проводил переговоры в Минске 12-13 декабря, белорусскому президенту передали личное послание от президента США и его жены."Через специального посланника США по Беларуси Джона Коула нашему Президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп. Например, благодарят белорусскую сторону и лично Президента за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации здесь. Отмечают наше белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме. Благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании. И поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества. Также Дональд Трамп отмечает, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула домой, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров", — отметила Эйсмонт.По итогам переговоров в Минске Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия."В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", — заявил Коул журналистам.Он отметил, что общение на тему санкций будет продолжаться и далее."По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", — указал представитель США.Коул также выразил надежду, что в будущем стороны придут к ситуации, когда санкций не будет вообще.* — внесён в список экстремистов и террористовОб освобождении политзаключённых на Украине — в статье Павла Волкова "Обменять в Россию или отправить на убой? Из украинских тюрем начинают выходить политзеки"
https://ukraina.ru/20251213/chrnaya-zima-dlya-poloviny-ukrainy-itogi-13-dekabrya-1073075005.html
https://ukraina.ru/20251213/tramp-usilil-davlenie-na-zelenskogo-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-13-dekabrya-1073061723.html
белоруссия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0e/1073084266_178:0:1066:666_1920x0_80_0_0_55ee0f26c60ac852a96edc30189b90cc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, александр лукашенко, дональд трамп, белоруссия, украина, сша
Эксклюзив, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Белоруссия, Украина, США

Помилованные Лукашенко и потепление отношений с США. Хроника событий на утро 14 декабря

10:10 14.12.2025 (обновлено: 12:13 14.12.2025)
 
© Фото : соцсетиМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа помиловал 123 человека
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках достигнутых договорённостей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 гражданина различных стран, сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента РБ.
"В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных Администрацией предыдущего президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Республики Беларусь главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность", — заявили в пресс-службе.
Кроме того, там указали, что данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей. Он направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнёрами Белоруссии и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом.
Также в пресс-службе напомнили, что всего за последнее время, с учетом решений, принятых Лукашенко в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.
Как заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, нескольких из освобождённых забрали Соединённые Штаты Америки.
"Американская сторона забрала с собой сегодня девять иностранных граждан. И более 100 человек были отправлены на Украину — в обмен на попавших там в плен белорусов — за них президента очень просили их родственники — и на раненых россиян", — отметила Эйсмонт 13 декабря.
На Украине помилованных Лукашенко встречал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Среди прибывших на Украину выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента РБ в 2020 году Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова, главред портала TUT.by Марина Золотова.
Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц посоветовал освобождённым белорусам как можно скорее покинуть территорию Украины.
"Первые эмоции 114 белорусов, которых сегодня обменяли на пленных и раненых, понятны. Они радуются свободе. Но вообще Украина стала страной-людоедом еще до СВО. И даже если в белорусской тюрьме оппозиционеры были в полной информационной блокаде, они все равно должны осознавать, в какую историю сейчас вляпались. Самое разумное сейчас - это срочно бежать из незалежной. Куда угодно, но чем быстрее, тем лучше", — подчеркнул Коц.
По его словам, Украине не нравится потепление отношений между Белоруссией и США.
"Киеву не очень нравится потепление отношений между Минском и Вашингтоном. Зеленскому не по душе снятие санкций с Белоруссии. Украина предпочла бы испортить эти отношения. А в незалежной такие задачки решают на раз-два. Делов-то — завалить пару-тройку борцунов с режимом и на этот режим все и свалить. Представляю заголовки в британских СМИ. "Лукашенко отпустил своих врагов, чтобы разделаться с ними на Украине". Но, надеюсь, они успеют оценить последствия госпереворота, который пытались учинить в своей стране", — подытожил Коц.
пожарный в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
13 декабря, 18:00
Чёрная зима для половины Украины. Итоги 13 декабряНа Украине подвели итоги российских ответных ударов
Ранее спецпредставитель США Джон Коул по итогам состоявшихся в Минске переговоров с президентом Белоруссии отметил, что Лукашенко даёт хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине.
"Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы, наподобие этого", — заявил белорусским журналистам представитель США.
Что касается продвижения процесса мирного урегулирования конфликта на Украине и роли в этом Белоруссии Коул отметил фактор давних добрых отношений, которые сложились между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным.
"Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу", — отметил Коул.
Сам президент Белоруссии, давая интервью американской "Ньюсмакс", в шутку попросил интервьюера Грету Конвей Ван Састерен не задавать ему гадких вопросов в отношении трёх человек.
"Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник - президент России. И есть очень хороший мой друг давних времен ещё - до времен, когда он руководил государством — это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте", — заявил Лукашенко.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2025
13 декабря, 13:00
Трамп усилил давление на Зеленского, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 декабряПрезидент США Дональд Трамп усилил давление на Владимира Зеленского, сообщили немецкие СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Также, как сообщила пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт, через Коула, с которым Лукашенко проводил переговоры в Минске 12-13 декабря, белорусскому президенту передали личное послание от президента США и его жены.
"Через специального посланника США по Беларуси Джона Коула нашему Президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп. Например, благодарят белорусскую сторону и лично Президента за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации здесь. Отмечают наше белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме. Благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании. И поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества. Также Дональд Трамп отмечает, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула домой, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров", — отметила Эйсмонт.
По итогам переговоров в Минске Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.
"В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", — заявил Коул журналистам.
Он отметил, что общение на тему санкций будет продолжаться и далее.
"По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", — указал представитель США.
Коул также выразил надежду, что в будущем стороны придут к ситуации, когда санкций не будет вообще.
* внесён в список экстремистов и террористов
Об освобождении политзаключённых на Украине — в статье Павла Волкова "Обменять в Россию или отправить на убой? Из украинских тюрем начинают выходить политзеки"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивАлександр ЛукашенкоДональд ТрампБелоруссияУкраинаСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
04:08Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ
04:04"Черная дыра" и памятники Зеленскому на всех площадях. Эксперты и политики о перспективах Украины
04:00"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона
03:29"Пройдут световые годы" до момента использования активов РФ для Украины — Туск
02:57"Мы должны заставить их прийти к единому мнению": Трамп высказался о переговорах по Украине
Лента новостейМолния