Помилованные Лукашенко и потепление отношений с США. Хроника событий на утро 14 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа помиловал 123 человека

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках достигнутых договорённостей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 гражданина различных стран, сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента РБ."В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных Администрацией предыдущего президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Республики Беларусь главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность", — заявили в пресс-службе.Кроме того, там указали, что данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей. Он направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнёрами Белоруссии и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом.Также в пресс-службе напомнили, что всего за последнее время, с учетом решений, принятых Лукашенко в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.Как заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, нескольких из освобождённых забрали Соединённые Штаты Америки."Американская сторона забрала с собой сегодня девять иностранных граждан. И более 100 человек были отправлены на Украину — в обмен на попавших там в плен белорусов — за них президента очень просили их родственники — и на раненых россиян", — отметила Эйсмонт 13 декабря.На Украине помилованных Лукашенко встречал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Среди прибывших на Украину выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента РБ в 2020 году Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова, главред портала TUT.by Марина Золотова.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц посоветовал освобождённым белорусам как можно скорее покинуть территорию Украины."Первые эмоции 114 белорусов, которых сегодня обменяли на пленных и раненых, понятны. Они радуются свободе. Но вообще Украина стала страной-людоедом еще до СВО. И даже если в белорусской тюрьме оппозиционеры были в полной информационной блокаде, они все равно должны осознавать, в какую историю сейчас вляпались. Самое разумное сейчас - это срочно бежать из незалежной. Куда угодно, но чем быстрее, тем лучше", — подчеркнул Коц.По его словам, Украине не нравится потепление отношений между Белоруссией и США."Киеву не очень нравится потепление отношений между Минском и Вашингтоном. Зеленскому не по душе снятие санкций с Белоруссии. Украина предпочла бы испортить эти отношения. А в незалежной такие задачки решают на раз-два. Делов-то — завалить пару-тройку борцунов с режимом и на этот режим все и свалить. Представляю заголовки в британских СМИ. "Лукашенко отпустил своих врагов, чтобы разделаться с ними на Украине". Но, надеюсь, они успеют оценить последствия госпереворота, который пытались учинить в своей стране", — подытожил Коц.Ранее спецпредставитель США Джон Коул по итогам состоявшихся в Минске переговоров с президентом Белоруссии отметил, что Лукашенко даёт хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине."Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы, наподобие этого", — заявил белорусским журналистам представитель США.Что касается продвижения процесса мирного урегулирования конфликта на Украине и роли в этом Белоруссии Коул отметил фактор давних добрых отношений, которые сложились между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным."Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу", — отметил Коул.Сам президент Белоруссии, давая интервью американской "Ньюсмакс", в шутку попросил интервьюера Грету Конвей Ван Састерен не задавать ему гадких вопросов в отношении трёх человек."Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник - президент России. И есть очень хороший мой друг давних времен ещё - до времен, когда он руководил государством — это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте", — заявил Лукашенко.Также, как сообщила пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт, через Коула, с которым Лукашенко проводил переговоры в Минске 12-13 декабря, белорусскому президенту передали личное послание от президента США и его жены."Через специального посланника США по Беларуси Джона Коула нашему Президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп. Например, благодарят белорусскую сторону и лично Президента за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации здесь. Отмечают наше белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме. Благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании. И поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества. Также Дональд Трамп отмечает, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула домой, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров", — отметила Эйсмонт.По итогам переговоров в Минске Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия."В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", — заявил Коул журналистам.Он отметил, что общение на тему санкций будет продолжаться и далее."По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", — указал представитель США.Коул также выразил надежду, что в будущем стороны придут к ситуации, когда санкций не будет вообще.* — внесён в список экстремистов и террористовОб освобождении политзаключённых на Украине — в статье Павла Волкова "Обменять в Россию или отправить на убой? Из украинских тюрем начинают выходить политзеки"

