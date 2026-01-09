Почему США не стали русофилами: Мирошник о жутких преступлениях Украины и позиции Трампа - 09.01.2026 Украина.ру
Почему США не стали русофилами: Мирошник о жутких преступлениях Украины и позиции Трампа
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года, а также проанализировал переговорный процесс, сообщил о новых... Украина.ру, 09.01.2026
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года, а также проанализировал переговорный процесс, сообщил о новых фактах военных преступлений Украины и рассказал о том, что и кому позволено в современном мире: 0:00 – Преступления Украины и позиция Запада; 06:33 – Коррупционные скандалы и выделение денег киевскому режиму; 08:41 – Обстрелы со стороны ВСУ и нежелание мирных переговоров; 12:49 – Дезертирство и мобилизация; 16:20 – Имидж Украины в западных СМИ; 18:43 – Чего Россия хочет от переговоров? 21:27 – Конституция Украины и нацистская реальность; 24:14 – Отмена дискриминирующих законов; 26:37 – Пример Прибалтики и военные преступления; 30:57 – Рекомендации ООН и освобождение политзаключённых.ТГ-канал Родиона Мирошника: https://t.me/miroshnik_r Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
17:10 09.01.2026
 
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года, а также проанализировал переговорный процесс, сообщил о новых фактах военных преступлений Украины и рассказал о том, что и кому позволено в современном мире:
0:00 – Преступления Украины и позиция Запада;
06:33 – Коррупционные скандалы и выделение денег киевскому режиму;
08:41 – Обстрелы со стороны ВСУ и нежелание мирных переговоров;
12:49 – Дезертирство и мобилизация;
16:20 – Имидж Украины в западных СМИ;
18:43 – Чего Россия хочет от переговоров?
21:27 – Конституция Украины и нацистская реальность;
24:14 – Отмена дискриминирующих законов;
26:37 – Пример Прибалтики и военные преступления;
30:57 – Рекомендации ООН и освобождение политзаключённых.
ТГ-канал Родиона Мирошника: https://t.me/miroshnik_r
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
