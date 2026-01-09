https://ukraina.ru/20260109/pochemu-ssha-ne-stali-rusofilami-miroshnik-o-zhutkikh-prestupleniyakh-ukrainy-i-pozitsii-trampa-1074101487.html

Почему США не стали русофилами: Мирошник о жутких преступлениях Украины и позиции Трампа

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года, а также проанализировал переговорный процесс, сообщил о новых... Украина.ру, 09.01.2026

видео

украина

россия

сша

родион мирошник

дональд трамп

вооруженные силы украины

оон

украина.ру

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года, а также проанализировал переговорный процесс, сообщил о новых фактах военных преступлений Украины и рассказал о том, что и кому позволено в современном мире: 0:00 – Преступления Украины и позиция Запада; 06:33 – Коррупционные скандалы и выделение денег киевскому режиму; 08:41 – Обстрелы со стороны ВСУ и нежелание мирных переговоров; 12:49 – Дезертирство и мобилизация; 16:20 – Имидж Украины в западных СМИ; 18:43 – Чего Россия хочет от переговоров? 21:27 – Конституция Украины и нацистская реальность; 24:14 – Отмена дискриминирующих законов; 26:37 – Пример Прибалтики и военные преступления; 30:57 – Рекомендации ООН и освобождение политзаключённых.ТГ-канал Родиона Мирошника: https://t.me/miroshnik_r Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

2026

