Почему США не стали русофилами: Мирошник о жутких преступлениях Украины и позиции Трампа
2026-01-09T17:10
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в студии Украина.ру подвёл итоги 2025 года, а также проанализировал переговорный процесс, сообщил о новых фактах военных преступлений Украины и рассказал о том, что и кому позволено в современном мире:
0:00 – Преступления Украины и позиция Запада;
06:33 – Коррупционные скандалы и выделение денег киевскому режиму;
08:41 – Обстрелы со стороны ВСУ и нежелание мирных переговоров;
12:49 – Дезертирство и мобилизация;
16:20 – Имидж Украины в западных СМИ;
18:43 – Чего Россия хочет от переговоров?
21:27 – Конституция Украины и нацистская реальность;
24:14 – Отмена дискриминирующих законов;
26:37 – Пример Прибалтики и военные преступления;
30:57 – Рекомендации ООН и освобождение политзаключённых.
ТГ-канал Родиона Мирошника: https://t.me/miroshnik_r