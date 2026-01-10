https://ukraina.ru/20260110/novogodnyaya-istoriya-ot-boytsa-s-pozyvnym-vozhak-vsem-vzvodom-strelyali-v-vozdukh-1073849761.html

Новогодняя история от бойца с позывным "Вожак". Всем взводом стреляли в воздух

Новогодняя история от бойца с позывным "Вожак". Всем взводом стреляли в воздух - 10.01.2026

Новогодняя история от бойца с позывным "Вожак". Всем взводом стреляли в воздух

Боец ВС РФ с позывным Вожак, известный также как писатель Дмитрий Филиппов, вспоминает контртеррористическую операцию в Чечне, в которой он принимал участие... Украина.ру, 10.01.2026

Боец ВС РФ с позывным Вожак, известный также как писатель Дмитрий Филиппов, вспоминает контртеррористическую операцию в Чечне, в которой он принимал участие много лет назад. Тогда его подразделение в полночь с разрешение командира устроило праздничный салют из стрелкового оружия — и этот момент "Вожак" запомнил на всю жизнь.

