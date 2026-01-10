Новогодняя история от бойца с позывным "Вожак". Всем взводом стреляли в воздух - 10.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от бойца с позывным "Вожак". Всем взводом стреляли в воздух
Новогодняя история от бойца с позывным "Вожак". Всем взводом стреляли в воздух
Новогодняя история от бойца с позывным "Вожак". Всем взводом стреляли в воздух
Боец ВС РФ с позывным Вожак, известный также как писатель Дмитрий Филиппов, вспоминает контртеррористическую операцию в Чечне, в которой он принимал участие... Украина.ру, 10.01.2026
2026-01-10T06:27
2026-01-10T06:27
видео
вс рф
чечня
россия
бойцы
новый год
Боец ВС РФ с позывным Вожак, известный также как писатель Дмитрий Филиппов, вспоминает контртеррористическую операцию в Чечне, в которой он принимал участие много лет назад. Тогда его подразделение в полночь с разрешение командира устроило праздничный салют из стрелкового оружия — и этот момент "Вожак" запомнил на всю жизнь.
видео, вс рф, чечня, россия, видео, бойцы, новый год
Видео, ВС РФ, Чечня, Россия, бойцы, Новый год

Новогодняя история от бойца с позывным "Вожак". Всем взводом стреляли в воздух

06:27 10.01.2026
 
Боец ВС РФ с позывным Вожак, известный также как писатель Дмитрий Филиппов, вспоминает контртеррористическую операцию в Чечне, в которой он принимал участие много лет назад.
Тогда его подразделение в полночь с разрешение командира устроило праздничный салют из стрелкового оружия — и этот момент "Вожак" запомнил на всю жизнь.
