Бронь от мобилизации на Украине теперь зависит от размера зарплаты

С 1 января бронирование от службы в ВСУ останется только для тех украинских мужчин, у кого официальная зарплата от 21,6 тысячи гривен (около 40 тысяч рублей). Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру.

Если зарплата меньше — отсрочка исчезает автоматически. Новые требования касаются работников критически важных предприятий, которые могут претендовать на бронирование.Новые требования касаются работников критически важных предприятий, которые могут претендовать на бронирование.Тем временем в Чернигове не хватает рабочих для уборки снега. Нехватка персонала для борьбы с непогодой составляет 30% персонала. По словам заместителя мэра Виктора Геращенко, основная проблема — дефицит трактористов и дворников, многие из которых были мобилизованы.Также о ситуации на Украине и в мире - Доллар побил исторический рекорд на Украине, Дмитриев ответил Каллас. О главном к этому часу

