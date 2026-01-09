Бронь от мобилизации на Украине теперь зависит от размера зарплаты
С 1 января бронирование от службы в ВСУ останется только для тех украинских мужчин, у кого официальная зарплата от 21,6 тысячи гривен (около 40 тысяч рублей). Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру.
Если зарплата меньше — отсрочка исчезает автоматически. Новые требования касаются работников критически важных предприятий, которые могут претендовать на бронирование.
Тем временем в Чернигове не хватает рабочих для уборки снега. Нехватка персонала для борьбы с непогодой составляет 30% персонала. По словам заместителя мэра Виктора Геращенко, основная проблема — дефицит трактористов и дворников, многие из которых были мобилизованы.
