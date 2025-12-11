https://ukraina.ru/20251211/ssha-protiv-nato-kongressmen-messi-prizyvaet-ameriku-okonchatelno-uyti-iz-alyansa-1072965771.html

США против НАТО. Конгрессмен Мэсси призывает Америку окончательно уйти из Альянса

Ох не зря предусмотрительные украинцы-патриоты предполагали, что если кто им кардинально и поможет, то только американцы. Только США и именно кардинально и могут решить для Украины ее проблему вступления в НАТО

Нынешние находящиеся у власти упыри-неонацисты аж пищат, так хотят членом (полноправным) войти в НАТО, чтобы за его штыками удержаться у власти и, продолжая по-собачьи служить Западу, под шумок грабить собственную страну, набивая доверху свои бездонные мошны разными ништячками.И американцы откликнулись на запросы братьев по демократии и ЛГБТ*-повестке – они решили ликвидировать НАТО к чертовой матери. За ненадобностью. А нет НАТО – и вступать Украине никуда не надо. Проблема отпадет сама по себе. Прямо в биоотходы своей неудачной деятельности, куда и можно вляпаться, если ненароком так уж хочется куда-нибудь вступить.Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Кентукки Томас Мэ(а)сси представил проект закона, согласно которому Штаты должны выйти из Североатлантического альянса. Законопроект HR 6508 Мэсси предлагает называть "Закон о ненадежной организации" (Not A Trusted Organization Act, NATO Act) или "Закон о НАТО". И его необходимость мотивирует очень просто и доступно: "НАТО — это реликт холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны, а не социалистических государств. НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад. С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и по-прежнему сопряжено с риском вовлечения США в иностранные войны".Конгрессмен особо подчеркнул, что и Конституция США не разрешает постоянное вмешательство в иностранные дела, а Вашингтон не должен обеспечивать безопасность "всего мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону". По словам Мэсси, европейские страны, входящие в НАТО, обладают достаточным экономическим и военным потенциалом, чтобы самостоятельно обеспечивать свою оборону.И тут бесспорно все. Особенно про расходы США на НАТО, которые все и давно скрупулезно подсчитывают. Например, обозреватель "Украина.ру" Грег Вайнер сказал, что за более чем 70 лет существования НАТО, то есть с 1949 года, Запад потратил на Альянс 22 трлн долл, и из них 16 трлн – это взнос США. Круто, да?В тоже время в апреле 2024 года автор Newsweek Александр (Эй Джей) Фабино на страницах журнала сообщил, что "согласно ежегодному отчету о расходах на оборону стран НАТО, за последние 75 лет США внесли в оборонный бюджет Альянса 21,9 триллиона долларов, что значительно превышает расходы 31 страны-участницы" (тогда еще 32-я Швеция только вступила в НАТО в марте того года и в расчетах не учитывалась). То есть американские траты получаются еще больше.Идея, инициатива и предложение, конечно, стремные. Это все равно что предлагать сохранять улей, убрав из него пчел, приносящих мед. Но, с другой стороны, все не так безнадежно.Во-первых,требование к партнерам по НАТО повысить расходы на его содержание и вообще на коллективную оборону Запада – это давно мейнстрим американской внешней политики. Особенно при президенте Дональде Трампе, который вообще желает, чтобы каждый член НАТО платил 5% ВВП на военно-оборонные нужды, потому что Америка не собирается больше тянуть лямку расходов одна за всех. Трамп так и сказал со свойственной ему грациозностью слона в посудной лавке европейской толерантности, вежливости и жеманного фарисейства.Более того, по сведениям Reuters, США потребовали от европейских стран до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам НАТО, касающихся в том числе производства ракет и сбора развединформации. И пригрозили сокращением участия США в некоторых оборонных механизмах НАТО, если этого не произойдет в установленный срок.И Европа медленно, но неотвратимо, за исключением Испании и Исландии, соглашаются достигать этого показателя. Этим летом страны Альянса приняли-таки обязательство увеличить оборонные траты до 5% ВВП к 2035 году. Страшно им, что русский медведь придет и заставит играть на балалайке "калинку-малинку" прямо под писающим мальчиком в Брюсселе. А так прикольно было, если бы такой вполне возможный и очень даже допустимый перформанс удался…Тем более что идеи Мэсси совпадают и с новой Стратегией нацбезопасности США, обнародованной в конце ноября сего года. Мэсси, мотивируя свой закон, напоминает, что Альянс "в 1999 году начал масштабное расширение на восток, несмотря на утрату своей значимости и прежние заявления об обратном". А это-де ссорит США с Россией, и в таких условиях "членство в НАТО не отвечает интересам США в сфере национальной безопасности". И в новой Стратегии сказано о необходимости препятствовать восприятию НАТО как "постоянно расширяющегося Альянса". И особо подчеркивается, что хотя партнерство с Европой является важным для Вашингтона, США больше не будут, "подобно Атланту, удерживать на себе весь мировой порядок".Во-вторых,конгрессмен Мэсси – уже не один в своем законодательном антинатовском раже. И президент Трамп неоднократно грозил выходом страны из НАТО, критикуя союзников по блоку за недостаточный уровень расходов на оборону. И сейчас республиканцы внесли инициативу о выходе США из НАТО сразу в обе палаты Конгресса. Вслед за Мэсси стало известно, что его однопартиец, сенатор от штата Юта Майк Ли внес антинатовский законопроект S.2174 уже в Сенат США.Когда документ может быть рассмотрен Конгрессом или хотя бы Палатой представителей, пока не ясно и не уточняется. Сложность в том, что перед этим законопроект должен получить одобрение ее профильных комитетов. Кроме того, специалисты напоминают, что при предшественнике Трампа Джо Байдене Конгресс одобрил акт, запрещающий любому президенту США выходить из НАТО. Вообще. И к этому документу причастен и нынешний глава Госдепартамента Марко Рубио. Он – его соавтор, а сейчас вот ситуация сложилась таким образом, что нужно бороться с прежними инициативами. Хотя, по мнению других экспертов, Трамп может обойти этот запретительный документ, сославшись на свои прямые президентские полномочия в сфере внешней политики.Препятствием для антинатовский фронды США может стать и отношение самого Трампа к инициатору ­– 54-летнему конгрессмену Мэсси. В отличие от 51-летней конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, считающейся чуть ли не самой верной выдвиженкой движения МАGA и сторонницей Трампа на вашингтонском олимпе, Мэсси почитают за последовательного принципиального врага Трампа. Несмотря на приверженность идеям МАGA.И Трамп поссорился с ними по очереди и обрушился на них со всей страстью престарелого нарцисса, которого посмели погладить против стареющей шерстки и обратили внимание на морщины на личике. И к друзьям, и к врагам Трамп относится одинаково неистово.За нежелание Тейлор Грин признавать стремление Трампа к единоличной власти в среде республиканцев и вообще во власти и за поддержку демократов в борьбе за полную публикацию данных по педофильскому делу Джеффри Эпштейна президент США теперь называет Марджори "предательницей", "фальшивым политиком" и "разглагольствующей сумасшедшей".А Мэсси подпал под гнев Трампа Мэсси чуть раньше за то, что выступал против вмешательства США в дела других стран и применения Вашингтоном военной силы. В частности, Мэсси называл нанесение США ударов по объектам в Иране 22 июня нарушением американской конституции. Также Мэсси раскритиковал экономическую политику Трампа при принятии так называемого "Большого прекрасного законопроекта" — билля о бюджетном согласовании, принятого Конгрессом США и подписанного Трампом 4 июля 2025 года. Мэсси в нем не понравились налоговые ноу-хау Трампа, которые, по мнению конгрессмена, били по простым белым американцам – электоральной основе МАGA.За это Трамп осерчал на Мэсси, подверг его критике и заявил, что на первичных выборах среди республиканцев при новом избирательном штурме Конгресса будет поддерживать его соперника.Республиканец Томас Гарольд Мэсси сам себя называет "конституционным консерватором" и "либертарианцем", у которого политическая философия основана на убеждении, что "федеральное правительство должно быть строго ограничено Конституцией". То есть никакого самоуправства, на которое горазд Трамп и которое он продемонстрировал и на первом сроке президентства и вот сейчас, на втором сроке. Известен как стойкий противник бюджетного дефицита, сторонник бюджетной дисциплины и сторонник права граждан на владение огнестрельным оружиемМожет быть, это у Мэсси оттого, что он после окончания Массачусетского технологической института работал инженером и бизнесменом, а в 2010 ушел в политику и через пару лет стал законником – был судьей-исполнителем в округе родного Кентукки. После этого в 2012-м он был избран в Палату представителей Конгресса, и с тех пор там пьет кровь всем, кто пытается посягнуть или проверить на прочность Конституцию США или предписываемые ею нормы. И всегда он голосует против большинства, если считает его неправым.Для начала в марте 2014 года Мэсси проголосовал против законопроекта о признании Израиля стратегическим партнером США. И уже к середине июня 2014 года Мэсси проголосовал "против" по меньшей мере 324 раза на 113-м Конгрессе, выступая против каждой третьей меры, выносимой на рассмотрение Палаты представителей. Издание Politico назвал его "мистером Нет".И дальше только отдельные его "подвиги" на законодательно ниве, идущие вразрез с мнением большинства или любого президента, не важно - Байдена или Трампа:– в 2015 году Мэсси был единственным членом Палаты представителей, проголосовавшим "за" ядерное соглашение с Ираном;– в июле 2017 года Мэсси выступил против законопроекта о введении новых экономических санкций против России, Ирана и Северной Кореи;– 26 марта 2019 года Мэсси был одним из 14 республиканцев, проголосовавших вместе со всеми демократами в Палате представителей за преодоление вето Трампа на законопроект, отменяющий объявленное Трампом чрезвычайное положение на южной границе;- В том же 2019 году Мэсси подписал письмо Трампу с требованием положить конец несанкционированному военному участию США в вооруженном конфликте коалиции во главе с Саудовской Аравией против сил хуситов в Йемене, инициированном в 2015 году администрацией президента Барака Обамы;– в том же 2019 году Мэсси был единственным членом Конгресса, выступившим против закона, который отказывался признавать аннексию Крыма и одним из трех членов Конгресса, выступивших против резолюции от марта 2022 года в поддержку Украины после начала СВО и осудивших проведение биологических исследований в Украине;– в 2022 году Мэсси выступил против резолюции в поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявив, что не хочет "субсидировать оборону социалистической Европы";– в октябре 2019 года Мэсси раскритиковал тюремный срок, назначенный россиянке Марии Бутиной, которая признала себя виновной в сговоре с целью действовать в качестве иностранного агента в США, назвав ее тюремное заключение мотивированной русофобией. А раньше, в августе заявил, что бывшего директора ФБР Джеймса Коми следует посадить в тюрьму вместо Бутиной;– Мэсси призвал к помилованию разоблачителя из АНБ Эдварда Сноудена и к привлечению к ответственности директора Национальной разведки Джеймса Клэппера за ложь Конгрессу под присягой о программе метаданных телефонных звонков, которую раскрыл Сноуден;– всегда выступал за отмену мер по контролю за оружием. В 2022 году представил H.R. 7415, "Закон о безопасных учениках", фактически отменяющий федеральный запрет на ношение оружия в школьных зонах и позволяющий правительствам штатов, местным органам власти и школьным советам устанавливать свою собственную политику в отношении огнестрельного оружия. И при этом заявил: "Зоны, свободные от оружия, неэффективны и делают наши школы менее безопасными. С 1950 года 98% массовых расстрелов произошли в местах, где гражданам запрещено иметь оружие. …Банки, церкви, спортивные стадионы и многие мои коллеги в Конгрессе защищены огнестрельным оружием, но дети в классах слишком часто остаются без защиты";– в 2024 году Мэсси поддержал кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса на пост президента на выборах 2024 года, заявив, что "Америке нужен лидер, который решителен, уважает Конституцию, понимает политику, ставит семью на первое место и руководит, вдохновляя". Это стало прямым выпадом против Трампа.И это только малая толика того, когда Мэсси действовал по принципу "а Баба-Яга против" и бил по Трампу. Заканчивая, напоминаю, попытками торпедировать "Большой прекрасный законопроект" и осуждением ударов по Ирану прошедшим летом.Но сейчас Трамп и Мэсси вроде бы попали в одну упряжку, запряженную критикой Европы и ее деструктивной политики, поддержанной "ястребиной" европейской частью НАТО. И это, похоже, тренд, который имеет перспективу, если ничего не изменится в настроениях американской верхушки. Вот и понаблюдаем, кто их них останется в тренде – "великий миротворец" Трамп или "мистер Нет" Мэсси.Еще на тему НАТО читайте в интервью Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине

