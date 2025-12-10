https://ukraina.ru/20251210/voennyy-ekspert-aleksey-anpilogov-vsu-prodolzhayut-agoniyu-v-dimitrove-chtoby-ostanovit-vs-rf-pod-1072911706.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают агонию в Димитрове, чтобы остановить ВС РФ под Лиманом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057266526_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_f8b46e0202438dad92e8b9faaa07edbd.jpg

После освобождения Волчанска ВС РФ нанесли удар по дамбе Печенежского водохранилища, крайней северной точке, через которую из Харькова еще можно было попасть на восточный берег Северского Донца. Все переправы севернее мы уже повыбивали. Да, у ВСУ еще осталась переправа чуть южнее в районе Базилевки, но эта системная работа будет продолжена, чтобы обеспечить полную изоляцию северо-востока Харьковской области.Здесь задача российского командования – сомкнуть две наступающих группировки. Первая наступает на юг от Волчанска и на юго-восток к Великому Бурлуку (важному железнодорожному узлу). Вторая двигается от государственной границы, расширяя Двуречанский плацдарм. И если наши ВКС произведут изоляцию всех украинских коммуникаций в этом большом многоугольнике, переброска подкреплений будет для противника затруднена.До Чугуева еще как-то доехать можно, но дальше ВСУ столкнутся с серьезной водной преградой. Тем более, сейчас наступает сезон зимних дождей и снега. Эти реки будут полноводными. И уже мы сможем на них упираться как на оборонительные рубежи.Точно такая же ситуация складывается для противника в районе Купянска.Летом на Осколе много бродов до метра в глубину, то сейчас эта река набирает силу за счет осадков. Поэтому для 14-15 батальонов ВСУ, запертых на восточном берегу, создается серьезная угроза. Им трудно обеспечивать "тяжелое" снабжение (те же артиллерийские снаряды). Они несут санитарные потери, потому что вывоз раненых затруднен. Все эти переправы, учитывая, что мы вышли в район Купянска-Узлового на западном берегу, находятся под контролем наших дронов.Чуть южнее мы продолжаем действовать против Боровой и Богуславки, которые тоже находятся на восточном берегу Оскола. ВСУ постоянно пытаются через Боровской лесной массив навести переправы, поскольку река из-за разрушений плотин значительно уже, чем была. Но, опять же, это снабжение противнику приходится осуществлять по разбомбленным дорогам и болотистой местности. И этот плацдарм мы обжимаем с трех сторон.Еще южнее мы наступаем на Красный Лиман с целью создания северного охвата Славянска. Ямполь практически зачищен. Сражение идет за Закотное и за Диброву. Мало того, что сам по себе Лиман – это ворота в Славянск. Через Лиман постоянно шло снабжение Северска. И когда наши войска в районе Озерного, Диброво и Закотного мы перерезали эту трассу, снабжать Северск с севера стало невозможно. Кроме того, снабжение Северска с юга стало невозможно после того, как мы заняли половину Свято-Покровского. Это сразу же отразилось на продвижении наших войск в застройке самого Северска.В частности, все опорные пункты, прикрывавшие Северск с востока, сейчас под нашим контролем. В самом городе железная дорога перерезана в нескольких точках, но вокзал мы еще не заняли. Да и двигаться к путевому развитию станции с севера проблематично, потому что там открытая местность. Поэтому в ближайшие пару недель нас ждут бои за вокзал и выход к реке Бахмутка, которая разделяет Северск на две части.Украине придется выводить войска с Северского выступа, что облегчает нам конфигурацию на этом участке – бои будут идти уже за предполье Славянска и Краматорска. Да, там тоже сложная пересеченная местность, но крупных населенных пунктов там нет. Поэтому двигаться будет проще.Если спуститься еще южнее, то Минобороны отрапортовало, что наши войска зашли в Клиновое через Майское. Это серьезное вклинение, которое угрожает отрезать Константиновку с востока в районе Дружковки.А еще южнее мы видим, что может случиться с гарнизоном ВСУ в Константиновке в ближайшее время – агония Димитрова. Димитров находится в классическом окружении, когда созданы надежные внутреннее и внешнее кольцо. Внешнее кольцо простирается вплоть до Гришино – это уже 4-5 километров контролируемой местности. Родинское фактически тоже под нашим контролем. Следовательно, у ВСУ нет никаких возможностей деблокировать гарнизон Димитрова.Да, киевский режим еще наносит контрудары в районе Сухецкого, Суворово и Федоровки. Но основные проблемы нам они заняли чуть севернее. ВСУ долгое время держались за логистический узел "Софиеевка-Шахово-Владимировка". Тут была важная рокадная дорога на Доброполье, которая не позволяла нам развивать наступление на север. Но с падением Шахово эта дорога деблокирована. И теперь противнику придется перебрасывать силы в район этого вклинения только по обходному маршруту через Дружковку.Более того, две эти наши больших клешни, которые двигаются от Лимана и от Доброполья, могут сомкнуться. И чтобы купировать эту угрозу, Украина бросила гарнизон Димитрова на произвол судьбы, потому что этот гарнизон самим фактом своего существования сковывает наши силы.Это такой осознанный людоедский расчет с целью выиграть время.Тем временем группировка "Восток" начала бои за Гуляйполе, на котором смыкаются две линии обороны ВСУ. Одна идет с запада на восток от Каховского водохранилища через Орехов на Гуляйполе. Вторая идет от Покровского до Гуляйполя по западному берегу реки Гайчур. К этой реке наши войска уже вышли. Она делит Гуляйполе на две части. Форсировать ее здесь нам будет проще, чем на открытой местности. Потому что есть укрытия в виде домов и удобные подъезды с твердым покрытием. А если Гуляйполе падет, эти две линии обороны ВСУ можно будет обойти с тыла, не штурмуя их в лоб. Мы их свернем как коврик.Добавим еще пару слов про Степногорск. Там наши войска окружили район многоэтажек и зацепились за территорию заброшенного Таврического ГОКа чуть восточнее. Эта застройка до последнего использовалась ВСУ для обороны, потому что за Степногорском протекает река Конка, а на противоположном ее берегу начинаются пригороды самого Запорожья. И блокирование остатков гарнизона Степногорска – это лебединая песня обороны противника. После этого наши войска смогут выходить широким фронтом к Конке, создавая угрозу Орехову еще и с запада.

