https://ukraina.ru/20251206/spor-o-manifeste-prezidenta-trampa-kto-kogo-1072719201.html

Спор о манифесте президента Трампа: кто кого?

Спор о манифесте президента Трампа: кто кого? - 06.12.2025 Украина.ру

Спор о манифесте президента Трампа: кто кого?

Большинство аналитиков обращают внимание на, будто бы, внезапность появления на свет опубликованной 5 декабря новой Стратегии национальной безопасности США.

2025-12-06T08:51

2025-12-06T08:51

2025-12-06T08:51

сша

китай

россия

дональд трамп

джон кеннеди

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072603343_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_3b5698b1a3db0a87980ace73b598d3dd.jpg

Мы воздержимся от участия в начавшемся построчном разборе этого документа, - который по жанру своему принадлежит к разряду манифестов, - но позволим себе высказать уверенность, что манифест этот – наверняка ожидали, притом зная, каково будет его содержание. Равно и авторы-составители манифеста отдавали себе отчет, с чем и кем они вступают в полемику. Начнем с очевидного, - но без минимальных по возможности выдержек нам не обойтись. Во вступительной части манифеста сказано: "После окончания холодной войны американские внешнеполитические элиты убедили себя в том, что постоянное доминирование США во всём мире отвечает интересам нашей страны. Однако дела других стран волнуют нас только в том случае, если их деятельность напрямую угрожает нашим интересам. Наши элиты сильно просчитались в том, что касается готовности Америки вечно нести глобальное бремя, которое американский народ не связывает с национальными интересами. /…/ Они сделали крайне ошибочные и разрушительные ставки на глобализм и так называемую "свободную торговлю", которые привели к исчезновению среднего класса и промышленной базы, от которых зависит экономическое и военное превосходство Америки. Они позволили союзникам и партнёрам переложить расходы на свою оборону на американский народ/…/. Первая администрация президента Трампа доказала, что при правильном руководстве и верном выборе можно — и нужно — было избежать всего вышеперечисленного и многого другого. Он и его команда успешно использовали сильные стороны Америки, чтобы скорректировать курс и начать новый золотой век для нашей страны. Продолжать вести Соединённые Штаты по этому пути — главная цель второй администрации президента Трампа/…/".В последние десятилетия задача, поставленная перед вашингтонской администрацией "верховным регулятором", которого мы с некоторых пор привыкли величать "глубинным государством", - или, если угодно, "неизвестными отцами", следуя журнальной версии романа бр. Стругацких "Обитаемый остров", - была противоположной той, что намечена манифестом от 5 декабря с.г. Пожалуй, наиболее чётко задача "неизвестных отцов" была сформулирована 30 лет назад в известной доктрине Пола Вулфовица, - вскоре после победоносного, казалось, для Америки окончания холодной войны. Вулфовиц провозгласил, что "первой целью США является предотвращение повторного появления нового Советского Союза или чего-либо подобного ему где-либо ещё…". Ни одна региональная держава не должна иметь сил и ресурсов, "достаточных для создания региональной или глобальной власти". А "мы должны поддерживать механизм, удерживающий потенциальных конкурентов даже от стремления" к чему-либо подобному Доктрина Вулфовица была лишь последней в серии ей подобных, провозглашавших глобальное господство целью внешней политики США с 1941 года. С детальным анамнезом любопытный читатель может ознакомиться в книге Стивена Вертхейма "Завтра мир: рождение глобального превосходства США". Мы лишь добавим, что поэтапное втягивание Соединенных Штатов в европейскую геополитическую стратегию, неотъемлемой частью которой является триада "сдерживания-отбрасывания-расчленения" России, началось еще на исходе XIX века, в годы президентства Гровера Кливленда и Бенжамина Гаррисона, т.е., между 1885-1897 годами. Далее этот процесс лишь ускорился, и в Санкт-Петербурге с горестным изумлением наблюдали, как вековой, буквально с первого момента своего появления на свет Божий, стратегический партнер оборачивается то ли конкурентом (?!), то ли противником (!?). Впрочем, бывали и ремиссии, и рецидивы, но исторический этот феномен изучен недостаточно – по причинам, еще хуже изученным.Мы также узнаем из манифеста, что "Президент Трамп в одиночку перевернул более чем три десятилетия ошибочных американских представлений о Китае: а именно, что, открыв наши рынки для Китая, поощряя американский бизнес инвестировать в Китай и передавая наше производство в Китай, мы облегчим вхождение Китая в так называемый 'основанный на правилах международный порядок"'. Этого не произошло. Китай разбогател и стал могущественным/…/". Извещается, что предотвращение конфликта из-за Тайваня, в основе своей путём сохранения военного превосходства, является приоритетом. Мы также будем придерживаться нашей давней заявленной политики в отношении Тайваня, что означает, что Соединённые Штаты не поддерживают никаких односторонних изменений статус-кво в Тайваньском проливе". Далее нас извещают, что полувековая "историческая причина сосредоточения внимания Америки на Ближнем Востоке будет постепенно отходить на второй план".И далее:"Мы хотим, чтобы Европа оставалась европейской, вернула себе уверенность в своих цивилизационных возможностях /…/. Этот недостаток уверенности в себе наиболее ярко проявляется в отношениях Европы с Россией. Европейские союзники обладают значительным преимуществом в области жёсткой силы над Россией практически по всем показателям, за вычетом ядерного оружия. В результате войны России на Украине отношения Европы с Россией серьёзно ослаблены, и многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Регулирование отношениями Европы с Россией потребует значительного дипломатического участия США: как для восстановления условий стратегической стабильности на евразийском континенте, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами. Соединённые Штаты в первую очередь заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий на Украине, чтобы стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны, восстановить стратегическую стабильность /в отношениях/ с Россией, а также обеспечить послевоенное восстановление Украины, что позволит ей выжить в качестве жизнеспособного государства".Дискутировать не станем, и перейдем к тому, что нам представляется сегодня (завтра возможны перемены) наиболее занимательным в истории вокруг манифеста 5 декабря.3 ноября 2025 г. независимый исследователь-политолог Алистер Кроук опубликовал аналитический обзор "Внешняя политика США в раздрае: разрешено ли Трампу заключить сделку с Китаем (но не с Россией или Ираном)?".Кроук ссылается на недавний отчет известнейшей исследовательски-консультативно-разведочной корпорации RAND, "учреждения, сама тень которого издавна оказывает влияние на внешнюю политику США, что бросила вызов высокомерию Вашингтона" времен холодной войны в отношении Китая. Хотя в отчете "основное внимание уделяется озабоченности угрозой усиления Китая, как последствий поставленной под сомнение доктрины о том, что никакой соперник гегемонии США, будь то финансовый или военный, не может быть терпим, а это затрагивает самую суть внешней политики США, - главный вывод заключается в том, что "Китай и США должны стремиться к достижению modus vivendi" посредством "обоюдного признания политической легитимности друг друга и ограничения попыток подрыва друг друга, по крайней мере до разумного уровня"."RAND также рекомендует руководству США, в частности, отказаться от идеи 'абсолютной победы' над Китаем а также принять политику одного Китая, прекратив провоцировать Пекин посредством военных визитов на Тайвань, специально направленных на то, чтобы держать Китай в состоянии напряжения.США десятилетиями придерживаются одной и той же схемы внешней политики.Однако главный вопрос остаётся без ответа: кто вообще контролирует внешнюю политику США?"Это восклицание Кроука представляется нам едва ли не риторическим; впрочем, мы часто забываем, что со времени убийства Джона Кеннеди полномочия президентов США достаточно ограничены."После провала Будапештского саммита (сегодня мы не считаем произошедшее окончательным. ЮМ) очевидный ответ заключается в том, что у Трампа практически нет полномочий в этом аспекте внешней политики. И ему было направлено на сей счёт чёткое 'напоминание' от 'власть имущих": никакой нормализации отношений с Москвой. Расчёты торгового соглашения с Китаем совершенно иные. Сделка с Китаем даст Трампу дополнительные рычаги влияния/…/. Некогда господствовавший глобальный взаимосвязанный порядок вещей разрушается, и его место занимает новый, состоящий из автономных экономических блоков со своими внутренними альянсами, цепочками поставок и технологиями.".Достаточно сопоставить отчет РЭНД'а с манифестом Трампа по пунктам, чтобы допущение некоей стычки за геополитическими кулисами не казалось нам надуманным. Авторы отчета обладали некоей информацией о содержании грядущего манифеста. Но Белый Дом их грозными намеками пренебрег – и был, вероятнее всего, услышан.В пятницу 5 ноября, едва приступив к работе над этими заметками, автор отправился на страницу RAND, чтобы найти дополнительные аргументы позволительности своей гипотезы. Отчет был озаглавлен "Стабилизация американо-китайского соперничества".Материал исчез. На его месте красовалось извещение: "Этот документ отозван для дальнейшего рассмотрения".О том, как и почему уезжают из США работать в другие страны молодые ученые - в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: США хотели лишить Путина талантливых россиян, а теперь сами теряют ведущих учёных"

https://ukraina.ru/20251003/yuriy-miloslavskiy-kto-on-1069570099.html

сша

китай

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg

сша, китай, россия, дональд трамп, джон кеннеди, мнения