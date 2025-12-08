https://ukraina.ru/20251208/1072799486.html

Майор Алексей Рамм: России не нужна "Битва за Донбасс-2.0", потому что у ВСУ проблемы на севере и на юге

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Из-за переговорного процесса логика вооруженной борьбы в зоне СВО меняется второй раз за год.Еще несколько месяцев назад все было подчинено "Битве за Донбасс-2.0". России нужно было освобождать ДНР, а Украина собиралась повторить сценарий боев весны-лета 2022 года – остановить российские войска, добиться стагнации на линии фронта и перейти в наступление. И мы с вами обсуждали, что для освобождения ДНР нам придется действовать по сложной схеме. Брать Изюм и Барвенково, блокировать Славянско-Краматорскую агломерацию и прорываться на север ДНР от Красноармейска. А сейчас, учитывая новый этап переговоров и обострившиеся проблемы ВСУ, этой сложной схемы не требуется.Изюм как таковой уже не имеет особого значения. Почему? Потому что мы успешно наступаем на линии "Святогорск-Красный Лиман-Северск". Как только мы освободим Красный Лиман и Северск, мы широким фронтом двинемся на Славянск и Краматорск.Кроме того, сейчас России важно создавать запас по территориям. Для этого надо наступать в Запорожской и Днепропетровской области. Это имеет значение на тот случай, если поймем, что переговоры смогут привести к какому-то ощутимому результату.Но это произойдет нескоро.Повторюсь, если бы это была "Битва за Донбасс-2.0", я бы сказал, что после окончательной зачистки восточного берега Оскола мы пойдем на юг, возьмем Изюм, а потом пойдем на Барвенково, чтобы соединиться с войсками, которые от Добропольского выступа наступают на Очеретино (граница Харьковской области и ДНР). Сейчас это уже не надо.Когда будет завершен разгром группировки ВСУ в районе Купянска, группировка войск "Запад" пойдет по восточному берегу Оскола, чтобы зачистить оставшиеся пузыри вражеской обороны вроде Боровой. Группировка "Север" возьмет Печенеги и Великий Бурлук, а потом будет продвигаться на запад вглубь Харьковской области в район Лозовой. Этот сценарий выглядит более логичным.В пользу такого развития событий говорит еще и то, что мы с коллегами называем "Запорожско-Днепропетровским синдромом", который начался у ВСУ на юге, а потом перебросился на Харьковскую область.Командование противника от начальника генштаба до командующих группировок и командующих корпусов и бригад почему-то самоустраняются от решения проблем. Все отдано на откуп командиром отделений, взводов и рот. Максимум – батальонов. Это мы увидели, когда оборона ВСУ вдруг посыпалась в Запорожской и Днепропетровской областях.Запорожская и Днепропетровская области – это не везде степь. Граница этих областей с ДНР – это Донбасс в миниатюре. Там тоже есть агломерации, возвышенности и речки. Казалось бы, там можно было держаться. Тем не менее, наши войска уже обходят Покровское с юга. Мои товарищи, которые там работают, рассказывают: "Мы думали, что украинцы там зацепятся, а они отходят".Учитывая такой крах в системе управления ВСУ, не надо противнику давать передышку. Надо наступать там, где он и так продавливается.

