Майор Алексей Рамм: России не нужна "Битва за Донбасс-2.0", потому что у ВСУ проблемы на севере и на юге - 08.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251208/1072799486.html
Майор Алексей Рамм: России не нужна "Битва за Донбасс-2.0", потому что у ВСУ проблемы на севере и на юге
Майор Алексей Рамм: России не нужна "Битва за Донбасс-2.0", потому что у ВСУ проблемы на севере и на юге - 08.12.2025 Украина.ру
Майор Алексей Рамм: России не нужна "Битва за Донбасс-2.0", потому что у ВСУ проблемы на севере и на юге
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-12-08T15:11
2025-12-08T15:11
эксклюзив
донецкая народная республика
россия
изюм
вооруженные силы украины
спецоперация
харьковская область
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060970227_5:0:3020:1696_1920x0_80_0_0_898de58b64ff9b62905d2a5660d8e115.jpg
Из-за переговорного процесса логика вооруженной борьбы в зоне СВО меняется второй раз за год.Еще несколько месяцев назад все было подчинено "Битве за Донбасс-2.0". России нужно было освобождать ДНР, а Украина собиралась повторить сценарий боев весны-лета 2022 года – остановить российские войска, добиться стагнации на линии фронта и перейти в наступление. И мы с вами обсуждали, что для освобождения ДНР нам придется действовать по сложной схеме. Брать Изюм и Барвенково, блокировать Славянско-Краматорскую агломерацию и прорываться на север ДНР от Красноармейска. А сейчас, учитывая новый этап переговоров и обострившиеся проблемы ВСУ, этой сложной схемы не требуется.Изюм как таковой уже не имеет особого значения. Почему? Потому что мы успешно наступаем на линии "Святогорск-Красный Лиман-Северск". Как только мы освободим Красный Лиман и Северск, мы широким фронтом двинемся на Славянск и Краматорск.Кроме того, сейчас России важно создавать запас по территориям. Для этого надо наступать в Запорожской и Днепропетровской области. Это имеет значение на тот случай, если поймем, что переговоры смогут привести к какому-то ощутимому результату.Но это произойдет нескоро.Повторюсь, если бы это была "Битва за Донбасс-2.0", я бы сказал, что после окончательной зачистки восточного берега Оскола мы пойдем на юг, возьмем Изюм, а потом пойдем на Барвенково, чтобы соединиться с войсками, которые от Добропольского выступа наступают на Очеретино (граница Харьковской области и ДНР). Сейчас это уже не надо.Когда будет завершен разгром группировки ВСУ в районе Купянска, группировка войск "Запад" пойдет по восточному берегу Оскола, чтобы зачистить оставшиеся пузыри вражеской обороны вроде Боровой. Группировка "Север" возьмет Печенеги и Великий Бурлук, а потом будет продвигаться на запад вглубь Харьковской области в район Лозовой. Этот сценарий выглядит более логичным.В пользу такого развития событий говорит еще и то, что мы с коллегами называем "Запорожско-Днепропетровским синдромом", который начался у ВСУ на юге, а потом перебросился на Харьковскую область.Командование противника от начальника генштаба до командующих группировок и командующих корпусов и бригад почему-то самоустраняются от решения проблем. Все отдано на откуп командиром отделений, взводов и рот. Максимум – батальонов. Это мы увидели, когда оборона ВСУ вдруг посыпалась в Запорожской и Днепропетровской областях.Запорожская и Днепропетровская области – это не везде степь. Граница этих областей с ДНР – это Донбасс в миниатюре. Там тоже есть агломерации, возвышенности и речки. Казалось бы, там можно было держаться. Тем не менее, наши войска уже обходят Покровское с юга. Мои товарищи, которые там работают, рассказывают: "Мы думали, что украинцы там зацепятся, а они отходят".Учитывая такой крах в системе управления ВСУ, не надо противнику давать передышку. Надо наступать там, где он и так продавливается.
https://ukraina.ru/20251205/1072647544.html
https://ukraina.ru/20251204/1072631900.html
донецкая народная республика
россия
изюм
харьковская область
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060970227_382:0:2643:1696_1920x0_80_0_0_98adedfd788fb0b9caa1eec8cf79179f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецкая народная республика, россия, изюм, вооруженные силы украины, спецоперация, харьковская область, днепропетровская область
Эксклюзив, Донецкая Народная Республика, Россия, Изюм, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Харьковская область, Днепропетровская область

Майор Алексей Рамм: России не нужна "Битва за Донбасс-2.0", потому что у ВСУ проблемы на севере и на юге

15:11 08.12.2025
 
© Украина.руАлексей Рамм (СВО)
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Из-за переговорного процесса логика вооруженной борьбы в зоне СВО меняется второй раз за год.
Еще несколько месяцев назад все было подчинено "Битве за Донбасс-2.0". России нужно было освобождать ДНР, а Украина собиралась повторить сценарий боев весны-лета 2022 года – остановить российские войска, добиться стагнации на линии фронта и перейти в наступление. И мы с вами обсуждали, что для освобождения ДНР нам придется действовать по сложной схеме. Брать Изюм и Барвенково, блокировать Славянско-Краматорскую агломерацию и прорываться на север ДНР от Красноармейска. А сейчас, учитывая новый этап переговоров и обострившиеся проблемы ВСУ, этой сложной схемы не требуется.
Алексей Рамм интервью - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
5 декабря, 05:22
Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград Еще несколько месяцев назад все было подчинено "Битве за Донбасс-2.0". Мы думали, что для этого ВС РФ придется брать Изюм и Барвенково, блокировать Славянско-Краматорскую агломерацию, и прорываться на север ДНР от Красноармейска. А сейчас, учитывая новый этап переговоров и обострившиеся проблемы ВСУ, этой сложной схемы не требуется
Изюм как таковой уже не имеет особого значения. Почему? Потому что мы успешно наступаем на линии "Святогорск-Красный Лиман-Северск". Как только мы освободим Красный Лиман и Северск, мы широким фронтом двинемся на Славянск и Краматорск.
Кроме того, сейчас России важно создавать запас по территориям. Для этого надо наступать в Запорожской и Днепропетровской области. Это имеет значение на тот случай, если поймем, что переговоры смогут привести к какому-то ощутимому результату.
Но это произойдет нескоро.
Повторюсь, если бы это была "Битва за Донбасс-2.0", я бы сказал, что после окончательной зачистки восточного берега Оскола мы пойдем на юг, возьмем Изюм, а потом пойдем на Барвенково, чтобы соединиться с войсками, которые от Добропольского выступа наступают на Очеретино (граница Харьковской области и ДНР). Сейчас это уже не надо.
Когда будет завершен разгром группировки ВСУ в районе Купянска, группировка войск "Запад" пойдет по восточному берегу Оскола, чтобы зачистить оставшиеся пузыри вражеской обороны вроде Боровой. Группировка "Север" возьмет Печенеги и Великий Бурлук, а потом будет продвигаться на запад вглубь Харьковской области в район Лозовой. Этот сценарий выглядит более логичным.
В пользу такого развития событий говорит еще и то, что мы с коллегами называем "Запорожско-Днепропетровским синдромом", который начался у ВСУ на юге, а потом перебросился на Харьковскую область.
Командование противника от начальника генштаба до командующих группировок и командующих корпусов и бригад почему-то самоустраняются от решения проблем. Все отдано на откуп командиром отделений, взводов и рот. Максимум – батальонов. Это мы увидели, когда оборона ВСУ вдруг посыпалась в Запорожской и Днепропетровской областях.
Запорожская и Днепропетровская области – это не везде степь. Граница этих областей с ДНР – это Донбасс в миниатюре. Там тоже есть агломерации, возвышенности и речки. Казалось бы, там можно было держаться. Тем не менее, наши войска уже обходят Покровское с юга. Мои товарищи, которые там работают, рассказывают: "Мы думали, что украинцы там зацепятся, а они отходят".
Учитывая такой крах в системе управления ВСУ, не надо противнику давать передышку. Надо наступать там, где он и так продавливается.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
4 декабря, 15:13
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ после освобождения Волчанска бьют ВСУ в Лимане, Вильче и Великом БурлукеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивДонецкая Народная РеспубликаРоссияИзюмВооруженные силы УкраиныСпецоперацияХарьковская областьДнепропетровская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14ВС РФ выбили ВСУ из северо-восточной части застройки Гуляйполе в Запорожской области
15:11Майор Алексей Рамм: России не нужна "Битва за Донбасс-2.0", потому что у ВСУ проблемы на севере и на юге
15:02Мастерство нести - не языком плести.
14:59"Риск прослушки": в Офисе Зеленского объяснили, почему глава киевского режима не читал план Трампа
14:50Еврокомиссия предлагает разделить финансовые гарантии кражи российских активов
14:47Кремль рассчитывает получить информацию об итогах консультаций США и Украины
14:22Главная река Донбасса и Слобожанщины станет последним рубежом обороны ВСУ
14:11Euroclear отказался передать активы России для "репарационного кредита" Украине
14:05СВО и "позитивный регресс" общественных институтов
14:00Страны Евросоюза торопят фон дер Ляйен с решением по российским активам
13:51Футбола не будет - электричество кончилось: матч украинской премьер-лиги сорван
13:43Смена приоритетов: главнокомандующий ВСУ обозначил мобилизацию как ключевую задачу на фоне потерь
13:33В Харьковской области ВС РФ продолжают овладевать населёнными пунктами
13:20Полиция арестовала в центре Варшавы украинцев со средствами шпионажа
13:13Минобороны рассказало об уничтожении вражеских дронов над Россией
13:02Ключи от новой жизни: как восстановление Авдеевки заставляет её жителей возвращаться из-за границы
13:00Несколько украинских ДРГ уничтожено близ Купянска
13:00Сила в единстве: успехи СВО, энергетическая модернизация и доверие. Хроника событий на 13:00 8 декабря
12:538 декабря 2025 года, утренний эфир
12:52Российская армия освободила Червоное в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области - Минобороны РФ
Лента новостейМолния