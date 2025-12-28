https://ukraina.ru/20251228/ukraina-nakonets-stala-vitrinoy-1073728083.html

Украина наконец стала витриной

Украина наконец стала витриной

Субъектом международного права Украина никогда не была.

Первые пару лет её существования в качестве "независимого государства" украинские власти были озабочены исключительно официальным признанием со стороны всех двухсот без малого (на тот момент) государств планеты, а также установлением дипломатических отношений с ними со всеми и открытием как можно большего количества посольств Украины за рубежом и посольств иностранных держав в Киеве.Это при том, что, будучи членом-основателем ООН, после распада СССР Украина в дополнительном признании не нуждалась, на её территорию никто не претендовал, а наличие третьего в мире ядерного арсенала и так обеспечивало ей внимание со стороны всех ключевых глобальных игроков, желавших его у Киева изъять. То есть, можно было не спешить с экстенсивным развитием сети дипломатических представительств за рубежом, а определить наиболее важные и перспективные направления внешней политики и сконцентрироваться на них, не тратя время и силы на тех, кто и так сам придёт, а не придёт, так не очень-то и хотелось.Но Киев официально заявил, что собирается развивать отношения со всеми странами, на всех направлениях и не выделяет какое-то в виде главного. Может показаться, что Украина таким образом сохранила возможность выбора на более долгий срок, на самом же деле она просто отказалась от самостоятельного выбора, изначально заняв на внешнем контуре абсолютно пассивную позицию, отказавшись от самостоятельного формирования внешнеполитических приоритетов.При этом нельзя сказать, что у Украины реально выстраивались равные отношения со всеми странами. Активный Запад имел абсолютный приоритет, и уже в то время Киев начал безропотно выполнять его указания. К 1994 году это вылилось в неофициальное, а к 1996 году в официальное признание курса на интеграцию в западные политические и экономические структуры единственной политической целью Украины. Открыто сообщалось, что достичь успеха на этом направлении Киев планирует в кратчайшие сроки и любой ценой."Любая цена" уже заплачена, но надо платить ещё, а вопрос о приёме Киева в "евроатлантические структуры" всё время откладывается. И будет откладываться до самой смерти Украины, так как публично заявленное согласие заплатить за приём "любую цену", подталкивает принимающих к взвинчиванию цены до тех пор, пока желающий вступить не исчерпает возможности платить.Таким образом суверенитет Украины оказался под контролем Запада не в 2004 году и не в 2014 году, а в 1992 году, сразу после провозглашения независимости. Всё, что делалось позднее, это постепенное усиление контроля Запада над Украиной и переход от механизмов опосредованного контроля к механизмам непосредственного контроля, а далее и к прямому внешнему управлению. Неуверенные попытки украинских президентов получить некое пространство для манёвра осуществлялись исключительно в рамках западной системы координат и не ставили под вопрос цель вступления в "евроатлантические структуры" любой ценой.Более тридцати лет Украина являлась объектом западной политики, даже не задумывалась о субъектности и едва ли ни гордилась этим. Но мечтали украинские элиты о другом – стать витриной Запада для России и других стран СНГ, площадкой демонстрации "варварам" "достижений цивилизации", нести им свет "общечеловеческих ценностей".Российские телезрители могли познакомиться с отголосками этой "теории витрины" во время майдана 2013/14 годов. Российское телевидение тогда активно интервьюировало сторонников майдана и практически все они акцентировали внимание на своей уверенности в том, что после майдана Запад сделает из Украины страну, в которой украинцы будут жить примерно, как сирийцы в Германии (на "социале" и не работая). Так многолетняя пропаганда теории витрины трансформировалась в неокрепших мозгах майданной братии, уверенной, что она "этого достойна".Но у Запада были другие планы: вместо витрины он сделал из Украины дубину против России. Дубину во всех смыслах: и как ударный инструмент, и как орудие не мыслящее, не самостоятельное, выполняющее чужую волю. Западу Украина была нужна как антиРоссия, но не в как витрина, а в качестве расходного материала. Российские же предложения вместе работать и вместе зарабатывать не могли поколебать желания жить на "социале", как "настоящие европейцы", "потому, что украинцы этого достойны", как кричали они на майдане.В итоге неверный выбор, предопределивший отказ от международной субъектности и подчинение целям Запада, привёл Украину к порогу неизбежного уничтожения, которое можно оттянуть, но уже нельзя отменить. Вот тут-то Киев, потерял вслед за субъектностью также остатки объектности, ибо воздействовать на него с целью получения адекватной реакции бессмысленно. На официальном уровне Украина не ощущает никаких воздействий, кроме исходящих от Запада, притом от той его части, которая Украину поддерживает.Но на Украину ещё можно воздействовать для получения реакции Запада. Поэтому, лишившись даже объектности, Украина внезапно наконец обрела долгожданную витринность. Правда витриной её решил сделать не Запад, уже списавший её в расход и пытающийся лишь выдавить остатки профита из этого гальванизированного трупа государственности, а Россия. В российской редакции Украина получилась весьма специфической витриной, но всё же витриной.27 декабря 2025 года Россия подвергла Киев и область самой длительной и масштабной бомбардировке за всё время СВО. По данным украинской стороны, для ударов по столице были использованы свыше 40 ракет всех типов, а также свыше 600 БПЛА. До сих пор удары такого масштаба наносились только по всей территории Украины одновременно, а не по единственному региону.Российское руководство не могло не понимать, что при таком масштабе удара будет достаточно большое количество попаданий сбитых средствами ПВО или сбившихся с курса БПЛА по жилой застройке, которые украинское руководство использует для выклянчивания у Запада новой военной помощи под предлогом необходимости спасения населения столицы и других крупных городов от бомбардировок. Так что нанесение удара именно в этом формате не было случайным.Не случайным был и выбор времени удара. Это не "подарок на Новый год" или на Рождество (которое на Украине теперь официально празднуется по григорианскому календарю), как подумали и написали многие завсегдатаи интернета. Это демонстрация Западу серьёзности намерений России – дополнение к путинскому заявлению о том, что Россия потеряла заинтересованность в выводе украинских войск из Донбасса на основании соглашений, так как она их оттуда скоро сама выбьет.Проведена эта демонстрация накануне запланированной на воскресенье презентации Зеленским в Белом доме Трампу своего согласованного с Европой "мирного плана". Поскольку есть основания полагать, что Трамп не отвергнет и предложит его как вполне рабочий в качестве базового для переговоров, Россия заранее демонстрирует, что подобного рода предложения её не интересуют и не заинтересуют, а чтобы Запад не сомневался в серьёзности намерений Москвы, Киев подвергают масштабной бомбардировке, которую на Западе не могут не заметить. И не понять намёк тоже не могут: Москва демонстрирует готовность решить вопрос силой оружия (если переговорный процесс не войдёт в конструктивное русло), чтобы ни думал по этому поводу Запад. Масштаб и время удара откровенно говорят западным странам (особенно европейцам), что следующей целью могут стать они (если будут вести себя так же плохо как вели до сих пор).Но нас, в контексте данного материала, интересует не сам редкий факт применения Россией эскалационной стратегии, в качестве предупреждения Запада от совершения непоправимых ошибок, а то, что с этой целью была использована Украина. Киев фактически стал витриной, но не витриной западного благополучия, агитирующего россиян за "общечеловеческие ценности", а витриной российской военной мощи, при помощи которой Западу поясняют, что с ним может быть, если не поумнеет.Так часто бывает, когда желаемое наконец получается, выясняется, что пришло оно совсем не в том виде, на который надеялся получатель и не даст тех результатов, которые он желал получить. Украина желала стать витриной благополучия, а стала витриной катастрофы. Но ведь витрина же!О том, какое будущее ждет Зеленского - в статье Михаила Павлива "Месть Коломойского. Что ждет Зеленского"

